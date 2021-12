Haferdrink aus Schlieren: Warum Cafés jetzt auf «Gutsch» setzen

Gastronomie Von Basel bis Bern: Warum diverse Cafés jetzt auf einen Haferdrink made in Schlieren setzen Am Frühstückstisch kam Philipp Schallberger die Idee für den «Gutsch». Der nicht ganz apolitische Haferdrink besteht dabei nur aus wenigen Zutaten – eine davon ist Schlieremer Wasser. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Schlicht kommt er daher, überzeugen soll der Inhalt: der neue Haferdrink «Gutsch». zvg/Philipp Schallberger

Warum Wasser aus fernen Städten verwenden, wenn es in der Schweiz doch derart rein ist? Warum Hafer aus Deutschland oder Frankreich ankarren, obwohl er eigentlich vor der Tür wächst? All diese Fragen schossen Philipp Schallberger, Co-Gründer des Haferdrinks «Gutsch», erstmals vor zwei Jahren durch den Kopf. Antworten darauf fanden er und Co-Gründer Mathias Bühler im Limmattal.

Aber von vorne: Während andere Menschen die besten Einfälle kurz vor dem Einschlafen haben, war es bei Schallberger genau umgekehrt. Die Idee, einen Haferdrink herzustellen, kam dem Basler am Frühstückstisch. «Als wir damals unsere Hafermilch näher untersucht haben, fiel uns auf, dass diese in Italien abgefüllt wird», sagt Schallberger. Nach einer kurzen Recherche musste er feststellen, dass in der Schweiz hergestellte Biohafermilch tatsächlich Mangelware ist. «Dabei ist das Bedürfnis doch da», so Schallberger.

Dies durfte er am eigenen Leib erfahren. So ist der 35-Jährige Leiter einer Rösterei in Münchenstein BL und zweimaliger Schweizer Barista-Meister. Da die Kaffeebranche sehr klein sei, kenne man sich und sei sich wohlgesinnt. «Entsprechend schnell springt der Funke über, wenn ein Produkt entsteht, auf das man lange gewartet hat», sagt Schallberger. Also folgten auf die Idee am Morgentisch Anfragen an diverse Branchenkollegen, so etwa die an Bühler.

«Uns geht es um den Inhalt»

Der tatsächliche Anstoss erfolgte dabei ausgerechnet durch «Oatly», einen der bekanntesten Player auf dem Markt. So verkaufte «Oatly» vor einem Jahr Unternehmensanteile an die Investmentgesellschaft Blackstone. Dass Blackstone gleichzeitig in Unternehmen investiert, die an der Abholzung des Regenwaldes beteiligt sind, habe vielen sauer aufgestossen – und «Gutsch» Antrieb gegeben. Denn: Haferdrinks sind längst mehr als nur eine trübe, apolitische Flüssigkeit in einem Tetrapak. «Jetzt müssen wir wirklich etwas machen. Und wir werden vieles anders angehen», fasst Schallberger seine Gedanken zusammen. So kommt «Gutsch» denn auch als Genossenschaft daher. «Wichtig war uns, dass es wirklich ein Gemeinschaftsprojekt ist.»

Ebenfalls schnell war klar, dass das Ganze nicht selbst produziert werden soll. Die Wahl fiel auf die Schlieremer Firma und Vegi-Pionierin Soyana. Dort sei man auf Gegenliebe gestossen – obwohl «Gutsch» das erste externe Produkt ist. Soyana sei vom «Genossenschaftsgedanken» angetan gewesen, so Schallberger. Seither werden mitten im Limmattal fleissig Biohafer und Rotalgen vermischt. Mittlerweile nähere man sich einer Menge von 14'000 Liter pro Monat an. Dabei kommt «Gutsch» in einem schlichten weissen Karton daher: «Uns geht es um den Inhalt», so Schallberger. Dazu kommt: Das Produkt muss nicht am Regal überzeugen. Erhältlich sein wird «Gutsch» weder bei Coop noch bei Migros. «Wir haben keine Lust darauf, das Ganze in der Masse gross zu machen», so Schallberger. Zielgruppe seien Menschen, die aus Überzeugung hinter dem Produkt stehen.

Genossen werden kann dieses in den Lokalen der Genossenschaftsmitglieder, die entweder Kaffeebars, Röstereien oder sonstige gastronomische Projekte betreiben. Direkt dort kann der Drink denn auch von Privatkunden gekauft werden. In Zürich ist dies in allen Miró- oder Vicafe-Filialen der Fall, dazu ist der SP-Kantonsrat Andrew Katumba Teil des Gründerteams. Auch bis Bern und Basel hat es «Gutsch» geschafft. Wer als Gastronom mitmachen und «Gutsch» ausschenken will, wird für 500 Franken Teil der Genossenschaft. Bis jetzt sei noch kein Café aus Schlieren oder dem Limmattal an Bord. Da man aber erst seit vier Wochen auf dem Markt ist, brauche es «vielleicht einfach eine gewisse Zeit».

