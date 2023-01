Hallenturnier des FC Oetwil-Geroldswil in Weiningen

Fussball Grosse Freude bei allen: Rund 300 Kinder kickten am Hallenturnier des FC Oetwil-Geroldswil Am Wochenende fand erstmals seit 2020 wieder das jeweils im Januar ausgetragene Hallenturnier des FC Oetwil-Geroldswil in der Turnhalle Weiningen statt. Michel Sutter Jetzt kommentieren 15.01.2023, 16.46 Uhr

Von der Bande aus (links) sahen die Ersatzspieler dem Geschehen auf dem Feld zu (hier FCOG a gegen Affoltern am Albis). Michel Sutter

«Foul! Foul!», schrien die Ersatzspieler des FC Oetwil-Geroldswil a, die am Wochenende in der Juniorenkategorie F2 am Hallenturnier des FC Oetwil-Geroldswil spielten. Einer ihrer Teamkollegen war in der Partie gegen den FC Affoltern am Albis soeben hart angegangen worden. Die Gemüter der Spieler beruhigten sich allerdings schnell wieder.

«Foul! Foul!»-Rufe waren an diesem Samstagnachmittag im Schulhaus Weiningen auch vereinzelt aus dem Publikum zu hören, das von der Galerie aus den Kindern beim Kicken zusah. Doch bei diesen Zwischenrufen blieb es dann auch. Die Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer, unter ihnen vorwiegend Mütter und Väter, war eher darauf bedacht, das Geschehen auf dem Spielfeld mit dem Smartphone festzuhalten.

Immerhin war es das erste Mal seit 2020, dass das traditionell im Januar ausgetragene Hallenturnier des FCOG wieder stattfand. Im vorletzten und im vergangenen Jahr war das Turnier wegen Corona ausgefallen. «Das war schade für die Kinder», sagte Beat Lutz. Er ist seit rund einem Vierteljahrhundert Mitglied des Organisationskomitees dieses Turniers. Wann genau er diese Rolle übernommen hat, weiss er nicht mehr.

Die Gründe dafür, dass er immer noch mitmacht, sind ihm aber nach wie vor klar: An diesem Turnier sei die Freude der Kinder jeweils besonders gross. Dies, weil sie hier am Schluss allesamt einen Pokal erhielten, erklärte der ehemalige Juniorenleiter des FCOG. «Das ist bei einer normalen Meisterschaft anders.»

Nicht ganz alles verlief nach Plan

Je acht Teams sind in Weiningen in den vier Kategorien angetreten, G, F1, F2 und E. Es waren also Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Insgesamt kickten über 300 Kinder in der Turnhalle der Oberstufe. Die überwiegende Anzahl von ihnen waren Knaben. In einzelnen Teams, etwa beim FC Affoltern am Albis, spielten auch Mädchen mit, aber reine Mädchenteams gab es nicht.

Nicht alles verlief an diesem Samstagnachmittag ganz nach Plan: So tauchte ein Team trotz Anmeldung nicht auf. Das Organisationskomitee musste daher improvisieren und liess die jeweils anderen Mannschaften, die gegen das fehlende Team hätten spielen sollen, kurzerhand Freundschaftsspiele absolvieren. «So halten wir den Zeitplan ein», erklärte Lutz. «Es wäre blöd für die Eltern, wenn sie extra in die Halle kämen, um ihre Schützlinge spielen zu sehen, und dann haben diese schon gekickt, weil wir die nachfolgenden Partien vorgezogen haben.» Lutz betonte aber, dass dieser Fall eines nicht antretenden Teams äusserst selten eintreffe.

Unter dem Strich zog er am Sonntagnachmittag aber eine positive Bilanz. «Wir haben unser Programm durchziehen können, es gab keine weiteren Probleme», sagte er. Bleibt die Frage, wie es um die Zukunft des Hallenturniers steht? «Solange wir genug Helferinnen und Helfer sowie Teams haben, ziehen wir das Turnier auch künftig durch», sagte Lutz.

