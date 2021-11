Fussball Zweite Niederlage in Folge: Der FC Dietikon sehnt die Pause herbei In der 2. Liga inter verlieren die Dietiker Fussballer gegen Aufsteiger Unterstrass im vorletzten Meisterschaftsspiel des Jahres mit 1:3. Stamenkovic fliegt vom Platz. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Erneute Dietiker Bruchlandung (hier liegt Alessio Caputo am Boden). Ruedi Burkart

Nach der zweiten Auswärtsniederlage in Folge gegen einen Liganeuling – 2:3 vor Wochenfrist gegen Wangen bei Olten, nun 1:3 gegen Unterstrass – sagt Dietikons Sportchef Marcello Stellato: «Wird Zeit, dass die Pause kommt.» Die bislang 12 Runden haben im jungen Dietiker Team sichtbar Spuren hinterlassen, die Leichtigkeit der vergangenen Wochen und Monate ist verloren gegangen. Doch noch ist nichts mit Füsse hochlagern, erst geht’s noch einmal in diesem Jahr um Punkte. Am kommenden Samstag spielen die Dietiker – neu auf Rang vier – daheim gegen den Tabellenzweiten Muri, schliesslich folgt noch die Partie in der Cup-Qualifikation gegen Red Star. Dann erst beginnt am 20. November die Winterpause, ehe die Meisterschaft in der 2. Liga inter Mitte März 2022 in die Rückrunde startet.

Zur Partie vom vergangenen Samstag gegen Unterstrass auf dem Kunstrasen im Zürcher Kreis 6: Nach einer halben Stunde Spielzeit lag der FC Dietikon mit 0:2 in Rückstand. Zweimal entschied der Schiedsrichter nach einer Aktion im Dietiker Strafraum auf Elfmeter, zweimal nahmen die Gastgeber die Einladung zum Toreschiessen dankend an. Vor allem der zweite Elfmeter machte die FCD-Delegation sauer. «Pa Modou lief mit einem Gegner Schulter an Schulter, es war ein normaler Zweikampf», kommentierte Sportchef Stellato.

sagte FCD-Chefcoach Daniel Tarone nach Spielschluss. Mit einem 0:2-Rückstand ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel spielte Unterstrass den Sieg relativ sicher nach Hause. Dank eines Kopfballtreffers von Raphael Meyer kam der FCD zwar kurz nach Wiederanpfiff auf 1:2 heran, doch FCU-Goalgetter Silvan Ottiger machte mit seinem zweiten Tor des Spiels nach 65 Minuten zum Schlussresultat von 3:1 alles klar. Und spätestens als FCD-Aussenverteidiger Stefan Stamenkovic eine Viertelstunde vor Schluss nach seiner zweiten Verwarnung vom Platz flog, war die Wäsche gewaschen.

«Wir nehmen diese drei Punkte natürlich gerne», freute sich Unterstrass-Trainer Robert Hüsser. Der Quartierklub setzte sich mit seinem fünften Sieg der Saison um sechs Punkte vom ominösen Strich ab.

Bei FC Dietikon heisst es weiterhin «Jugend forscht»

Und die Dietiker? «Wir stehen mit unserer jungen Truppe mitten im Lernprozess», sagte Tarone. Rückschläge seien keine Tragödie. Und der direkte Wiederaufstieg in die 1. Liga war von jeher nicht das vordringliche Ziel. Tarone: «Dass bei uns heute mit Ramadani und Shehi zwei Spieler mit Jahrgang 2005 spielten, das ist wichtig und ein Zeichen für die Zukunft.»

Telegramm Unterstrass – Dietikon 3:1 (2:0) Steinkluppe, Kunstrasen. – Tore: 5. Sall (Foulpenalty) 1:0. 31. Ottiger (Foulpenalty) 2:0. 50. Meyer 2:1. 66. Ottiger 3:1.

Dietikon: Inaner; Stamenkovic, Mollet, Hezel, Simao; Pa Modou; Gaijc, Duvnjak, Caputo, Rodriguez; Meyer. – Auf der Bank: Lazic, Shehi, Ramadani, Veseli, Pinheiro, Jusufi.

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Di Gregorio, Moreno, Itoko (alle verletzt). – sechs Verwarnungen gegen Dietikon. – 55. Lattenschuss Meyer. – 75. Platzverweis gegen Stamenkovic nach zweiter Verwarnung. – 88. Tor von Pa Modou wegen Offside aberkannt.