Fussball Zurück zum Erfolg: Der FC Dietikon gewinnt gegen Mutschellen 3:1 In der 2. Liga inter haben die Dietiker Fussballer nach der Nullnummer vor Wochenfrist gegen Regensdorf zurück auf die Siegesstrasse gefunden. Gegen den punktelosen FC Mutschellen gewannen sie dank dreier später Tore. Michel Sutter Jetzt kommentieren 25.09.2022, 14.34 Uhr

Den Blick auf den Ball gerichtet hat in dieser Szene der Dietiker Davor Mutabdzic (rotes Dress). Michel Sutter (24. September 2022)

Nur acht Minuten brauchten die Limmattaler, um die Partie zu drehen. In der 71. Minute besorgte Petar Ugljesic den Ausgleich zum 1:1. Dann schoss Anto Gudelj von der Strafraumkante aus zum 2:1 ein (79.). Dieser Treffer bedeutete die definitive Wende in einer Partie, die aus Dietiker Sicht bis zu jenem Zeitpunkt äusserst zäh verlaufen war.

Zwar hatten die Gäste aus dem Tal von Anfang an das Spiel bestimmt und sich auch zahlreiche Torchancen erarbeitet. Dennoch lagen sie bis 20 Minuten vor Schluss in Rückstand: Nach knapp einer halben Stunde hatte Marko Bicvic für Mutschellen sehenswert in die linke Torecke getroffen. «Ein Sonntagsschuss», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone.

Der Dietiker Daniel Pinheiro im Vorwärtsgang. Michel Sutter (24. September 2022)

Diese kalte Dusche änderte nichts an der allgemeinen Marschrichtung. Die Gäste spielten weiterhin munter nach vorne und kamen noch vor der Pause zu mehreren Gelegenheiten, etwa durch den starken Pa Modou oder auch durch Marko Lazic und Ugljesic. Allerdings führte keine der Möglichkeiten zum Ausgleich. «Ich hatte der Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, sie müsse Geduld haben», sagte Tarone später.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild: Dietikon rannte an, Mutschellen hielt dagegen und versuchte seinerseits, Nadelstiche zu setzen. Eine Art Powerplay nannte Tarone das Spielgeschehen auf dem Rasen. Nach etwas mehr als einer Stunde hätten die Gäste allerdings auch schon mit 0:2 zurückliegen können: Michele Pepe spielte einen scharfen Rückpass zum überraschten Goalie Lukas Winzap, der Ball flog knapp am Tor vorbei. Die nachfolgende Ecke führte zu einer Doppelchance für Mutschellen, doch die Gäste hielten sich schadlos.

Dietikons Marko Lazic (rotes Dress) vergab mehrere gute Chancen. Michel Sutter (24. September 2022)

Nach dem Ausgleich knapp 20 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit kam Mutschellen durch Alidemaj zu einer doppelten Möglichkeit, doch Gudelj und der eingewechselte Fabio Rodriguez in der Nachspielzeit sorgten letztlich für klare Verhältnisse. Tarone:

«Das war eine Willensleistung heute.»

Mutschellen ‒ Dietikon 1:3 (1:0)

Burkertsmatt, Widen. ‒ 200 Zuschauer. ‒ Tore: 26. Bicvic 1:0. 71. Ugljesic 1:1. 79. Gudelj 1:2. 90. (+1) Rodriguez 1:3.

Dietikon: Winzap; Pepe, Lazic, Pa Modou, Hasani (46. Simao); Dalipi, Shabani (62. Di Gregorio); Pinheiro, Mutabdzic (56. Rodriguez Medina); Ugljesic, Gudelj (83. Afulike).

