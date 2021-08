Fussball Zurück in seinem Revier: Er kann nicht ohne Fussball Der frühere FC-Engstringen-Trainer Roger Balmer, 49, ist zurück auf der regionalen Fussballbühne. Schneller als erwartet und mit altem Elan. Ruedi Burkart 31.08.2021, 04.00 Uhr

Roger Balmer: Aufstiegsheld des FC Oetwil-Geroldswil, langjähriger Trainer des FC Engstringen – und jetzt Assistenztrainer bei 3.-Ligist BC Albisrieden. zvg

Die Matchbesucher auf der Oberengstringer Brunnewis staunten nicht schlecht. Am vorletzten Sonntag, beim 3.-Liga-Duell ihres FC Engstringen gegen BC Albisrieden in der 1. Runde des Regionalcups, nahm auf der Bank der Stadtzürcher doch tatsächlich ein gewisser Roger Balmer Platz.

Balmer ist jener Mann, der im Mai 2020 nach knapp vier Jahren an der Seitenlinie beim FCE seinen Abschied gegeben hatte. «Eine längere Pause wird mir guttun», sagte Balmer damals. Er habe jetzt so viele Jahre im Regionalfussball verbracht, dass er eine Auszeit brauche, so der 49-Jährige vor über einem Jahr. Eines der Highlights: Balmer war unter anderem als Spieler dabei, als der FC Oetwil-Geroldswil 2003 seine neue Sportanlage einweihen durfte, und führte den FCOG als Leistungsträger und Captain zwei Jahre später erstmals in der Vereinsgeschichte in die 3. Liga.

Dass es ihn juckt, war augenscheinlich

Dass er jetzt bereits wieder zurück in der Szene ist, überrascht die wenigsten. Balmer schaute sich während seines Sabbaticals immer wieder Fussballspiele im Limmattal an. Zwar wollte er sich die vergangenen Monate auch auf Nachfrage nie festlegen, wann und wo er wieder eine Aufgabe übernehmen wird («das weiss ich beim besten Willen nicht»). Doch dass es Balmer reizt, wieder bei einem Verein anzuheuern, war augenscheinlich.

Und nun also 3.-Ligist Albisrieden, der Quartierklub, der vor 19 Jahren aus der Fusion der beiden Traditionsvereine Ballspielclub Zürich und FC Albisrieden hervorgegangen ist. Für Balmer ist es eine Rückkehr zu seiner ersten Station als Trainer. Beim BCA lancierte er 2010 nach seinem Rücktritt als Aktiver seine Trainerkarriere.

«Albisrieden ist ein gut geführter Verein. Es macht mir Spass, wieder dabei zu sein»,

so Balmer. Und dann schiebt er fast schon entschuldigend nach: «Ich habe gemerkt, dass es für mich nicht ohne Fussball geht.»

Allerdings liess er sich nicht ausschliesslich von nostalgischen Gefühlen leiten, als er beim Team des Trainerduos Claudio Zigerlig und Rainer Bieli als Assistenztrainer anheuerte. Seit dieser Saison spielt Balmers Sohn Joel bei Albisrieden, da war die Verbindung natürlich gegeben. Balmer: «Zudem kenne ich die beiden Trainer schon lange, und Rainer Bieli ist ein guter persönlicher Freund von mir.» Bieli, ein 42-jähriger ehemaliger Profispieler mit rund 350 Einsätzen in den beiden höchsten Ligen des Landes, hatte das Team vor einem Jahr übernommen.

In der vergangenen verkürzten «Coronasaison» 2020/21 lief es den Stadtzürchern mässig, der Klassenerhalt stand erst nach dem 11. und letzten Spieltag fest. Albisrieden gewann in Wädenswil mit 4:1 und überholte damit in extremis Affoltern am Albis II, welches sein letztes Spiel verlor und damit noch unter den Strich rutschte. Bemerkenswertes Detail: Spielertrainer Bieli kam in jener entscheidenden Partie beim Stand von 1:1 auf den Platz und entschied die Partie mit zwei Treffern quasi im Alleingang.

Und was erwartet Balmer in der eben erst angelaufenen 3.-Liga-Saison 2021/22? «Wir wollen sicher nicht mehr so lange um den Ligaerhalt zittern wie letzten Frühling», sagt der Neo-Albisrieder. Der Start in den Fussball-Sommer ist Balmer mit seinem neuen Klub mehr oder weniger gut gelungen. Die Cuppartie in Engstringen vor zehn Tagen ging nach einem spektakulären Elfmeterschiessen mit 12:13 verloren. Und in der ersten Meisterschaftsrunde am vergangenen Sonntag siegte Albisrieden auswärts gegen Thalwil II klar mit 4:1. Unter den Albisrieder Torschützen: Joel Balmer.