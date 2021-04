Fussball Wird die Saison nochmals angepfiffen? Amateurfussballer kämpfen bis zum letzten Moment Kommt der Bundesrat den Forderungen des Schweizerischen Fussballverbands nach Lockerungen nach, gehts am 31. Mai wieder los. Auch für die Klubs im Limmattal.

Ruedi Burkart 27.04.2021, 16.22 Uhr

Als die Fans noch zuschauen durften. Am 18. August 2020 empfing der FC Dietikon (Miguel Serra Cruz, links) Winterthurs U21 auf der Dornau und verlor mit 1:2. Zwei Monate später war Schluss mit Fussball. Ruedi Burkart

Momentan ist die Faktenlage klar. Bis am 26. Mai werden laut Bundesrat keine weiteren Lockerungsschritte passieren. Dies würde eigentlich das Ende der Saison im Amateurfussball bedeuten. Es wäre bereits die zweite Spielzeit in Folge, die ohne Wertungen absolviert würde. Genau dies will man beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) unbedingt verhindern und hat entschieden, die angefangene Saison nicht jetzt schon abzubrechen.

SFV-Präsident Dominique Blanc fordert vom Bundesrat bis zum 31. Mai Lockerungsschritte, damit der Spielbetrieb im Amateurfussball wieder aufgenommen werden kann. Das Ziel: Ab Anfang Juni wieder normal trainieren und spielen, um die Saison spätestens am Wochenende des 3. und 4. Juli zu beenden. So könnten wenigstens die verschobenen Partien aus der Vorrunde des vergangenen Herbsts nachgeholt werden.

Konsequenz: Auch ab der 1. Liga classic abwärts würden die Meisterschaften gewertet und es gäbe Auf- und Absteiger.

Beim Zürcher Verband ist man «sehr zuversichtlich»

Auf die Frage, wie realistisch er eine Wiederaufnahme der seit Mitte Oktober 2020 unterbrochenen Meisterschaft hält, meint Willy Scramoncini, Leiter Spielbetrieb des Fussballverbands der Region Zürich (FVRZ), auf Anfrage:

«Wissen Sie, ich bin ein grundsätzlich positiv eingestellter Mensch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am 31. Mai wieder loslegen können.»

Schliesslich sei erwiesen, dass sich auf den Fussballplätzen kaum jemand mit Covid-19 anstecke. Die Schutzkonzepte der Vereine seien absolut genügend. Das zeige sich jetzt, wo der Nachwuchs wieder spielen darf, deutlich. «Es ist für unsere Sportart wichtig, dass dieses Jahr die Meisterschaften gewertet werden können», so Scramoncini.

Auch jene Vereine, die bei einem erneuten Abbruch den Ligaerhalt quasi geschenkt bekommen würden, wollen endlich wieder spielen. «Ich habe kürzlich mit dem Präsidenten eines abstiegsbedrohten Zweitligisten gesprochen. Auch er sagte mir klar, dass die Mannschaft spielen und den Ligaerhalt auf sportlichem Weg schaffen wolle.» Mit anderen Worten: «Lucky Loser», also glückliche Verlierer, die trotz schwacher Leistungen nicht in eine tiefere Liga tauchen, will heuer niemand mehr.

Der FC Dietikon liegt seit dem Saisonunterbruch in der 1. Liga auf einem Abstiegsplatz. Er wäre also einer jener Vereine, die von einem Abbruch profitieren würden. Ähnlich ein Jahr zuvor, als sich das Team von Trainer João Paiva in der Rückrunde nicht dem Kampf gegen den Abstieg stellen musste, weil der Lockdowns ab März 2020 zum endgültigen Saisonabbruch führte.

«Wieder ein Abbruch der Saison?

Das wollen wir auf keinen Fall»,

sagt Christian Müller, noch rund zwei Monate FCD-Sportchef. Er, Trainer Paiva und das Team wollen endlich wieder ran an den Ball. Und auf sportlichem Weg den Ligaerhalt schaffen. «Wir wollen mit einem guten Gefühl adieu sagen.»

Denn künftig gehen der FCD und seine aktuelle sportliche Führung getrennte Wege. Dreimal pro Woche trainiert die Mannschaft gemäss den Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG). «Auch wenn wir kurzfristig in die Saison steigen müssten, Vorbereitungszeit haben wir mehr als genug», sagt Müller schmunzelnd. Das letzte Meisterschaftsspiel – eine 1:2-Niederlage gegen Eschen/Mauren – datiert vom 17. Oktober 2020, ist also bereits über ein halbes Jahr her.

Der Plan: Wiederaufnahme der Saison am 5. Juni

Sollte der Bundesrat die geforderten Lockerungen ab Ende Mai bewilligen, so könnte ab dem Wochenende vom 5. und 6. Juni wieder gekickt werden. Einen Monat hätten die Mannschaften dann Zeit, um ihre Saison zu beenden. Das letztmögliche Spielwochenende ist jenes vom 3. und 4. Juli. Pech nur, dass die Verträge von Müller und Paiva sowie den meisten FCD-Akteuren per 30. Juni auslaufen. «Das ist kein Problem. Die Spieler und wir würden die Saison fertig machen», sagt Müller. Das sei mit dem Vereinsvorstand besprochen worden.

Die Ausgangslage ist extrem spannend

Der FCD liegt nach neun absolvierten Runden in der 14er-Liga auf Rang 13, vier Zähler hinter dem SV Höngg, der den rettenden 12. Rang belegt und eine Partie mehr ausgetragen hat als die Limmattaler. Aus der Vorrunde hat der FCD noch vier Partien nachzuholen, gegen Linth 04 (4. Rang), Thalwil (5.), Kosova (11.) und Höngg (12.). «Das gibt eine brisante Schlussphase der Saison», sagt Müller.

In der Tat: Der Kampf gegen den Abstieg in die 2. Liga inter wird voraussichtlich erst in den letzten beiden Runden in Direktduellen gegen andere «Zitter-Klubs» entschieden. Man darf sich also auf einen heissen Fussballsommer freuen. Zumindest falls Bundesbern den Kickern nicht doch noch vorzeitig die rote Karte zeigt.