Fussball «Wir sind Freunde fürs Leben»: Dietiker besuchten Ex-FCD-Coach João Paiva Nach seinem Abgang beim FC Dietikon hat der 38-jährige Portugiese bei der AC Bellinzona einen neuen Job angetreten. Ehemalige Weggefährten haben ihm im Tessin einen Besuch abgestattet. Ruedi Burkart 09.08.2021, 18.59 Uhr

Da regnete es noch nicht in Bellinzona. Von links nach rechts: Christian Müller, Peter Ardielli, João Paiva und Thomi Roth posieren unter den Wolken. Bild: zvg

Christian Müller, Peter Ardielli und Thomi Roth haben eine lange Vergangenheit beim FC Dietikon. Müller war zuletzt Sport- und Marketingchef, Ardielli Vizepräsident und Roth bis 2018 Präsident. Dieses illustre Grüppchen machte am vergangenen Samstag einen Antrittsbesuch beim ehemaligen Dietiker Coach João Paiva, welcher seine sportlichen Zelte mittlerweile im Tessin aufgeschlagen hat. Paiva ist der neue starke Mann bei der AC Bellinzona. Der ehemalige NLA-Verein spielt aktuell in der Promotion League und will mit Paiva an der Seitenlinie die Rückkehr in den bezahlten Fussball schaffen.

«Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die drei ins Tessin gekommen sind. Das war eine schöne Geste»,

sagte Paiva. Seine Zeit in Dietikon werde er stets in bester Erinnerung behalten. «Wir vier sind Freunde fürs Leben», sagt Paiva, «das meine ich wirklich so.» Leider habe er die Unterstützung aus dem Limmattal nicht so richtig geniessen können, führt Paiva weiter aus. Grund: Das erste Spiel in der neuen Saison – eine Heimpartie gegen die U21 der Young Boys – musste am vergangenen Samstag wegen Starkregens nach 35 Minuten erst unter- und dann abgebrochen werden.

Nach 35 Minuten war die Partie zwischen Bellinzona und der U21 von YB vorbei. Heftige Gewitter führten am vergangenen Samstag zu Überschwemmungen im Tessin. Bild: Massimo Piccoli/ Keystone/Ti-Press

Paiva wohnt seit seinem Wechsel nach Bellinzona in einem Hotel und pendelt immer wieder in den Grossraum Zürich zu seiner Familie. Den vergangenen Sonntag verbrachte er zu Hause, jetzt steht er wieder im Tessin im Einsatz. «Es gibt hier viel zu tun», sagt der Portugiese. Paiva weiss: Er und seine Mannschaft müssen in den kommenden Wochen und Monaten liefern. Die Geldgeber im Tessiner Fussball haben selten viel Geduld.

Ex-FCD-Sportchef Müller holte Pepe an den Zürichsee

Initiiert hatte die Reise ins Tessin Christian Müller, Dietikons ehemaliger Sportchef. «Es war eine tolle Sache. Leider passte das Wetter nicht.» Müller steht seit ein paar Wochen beim 1.-Ligisten Thalwil unter Vertrag und ist dort bereits am Wirbeln. «Hoffentlich nimmt uns Chrigi jetzt nicht alle Spieler weg», meinte FCD-Spikochef Giuliano Broch kürzlich mit einem Lächeln. Alle nicht, aber einer der letztjährigen Dietiker Akteure hat am Zürichsee unterschrieben: Der 21-jährige Aussenverteidiger Michele Pepe spielt künftig für den FC Thalwil.