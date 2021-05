Fussball «Wir müssen reden»: So kam es zum Knall beim FC Dietikon Recherchen zeigen, wie der Limmattaler 1.-Liga-Fussballklub die bisherige sportliche Führung freistellte. Das sagen die betroffenen João Paiva und Christian Müller dazu. Ruedi Burkart 05.05.2021, 14.25 Uhr

Sportchef Christian Müller (vorne) und Trainer João Paiva (hinten) sind seit vergangenem Montag nicht mehr für die sportlichen Belange beim FC Dietikon verantwortlich. Ruedi Burkart / Limmattaler Zeitung

Am vergangenen Montag teilte der FC Dietikon mit, dass er Trainer João Paiva und Sportchef Christian Müller per sofort freistelle. Die noch bis am 30. Juni laufenden Verträge der beiden Verantwortlichen für die 1. Mannschaft wurden aufgelöst, und mit Oliver Stajic stehe der künftige Assistenztrainer interimistisch an der Seitenlinie. Der Zeitpunkt für den Wechsel habe sich eher zufällig so ergeben, weil es für Stajic auch beruflich gut gepasst habe, erklärte der FCD-Medienverantwortliche Pascal Stüssi. Und: «Wir gehen nicht im Bösen auseinander.» Ein wenig differenzierter präsentiert sich die Sichtweise selbstredend bei den beiden Betroffenen.

Am vergangenen Montagmorgen erhielt Christian Müller (47) einen Telefonanruf von FCD-Vereinspräsident Renato Casanova. «Er bat mich und Trainer João Paiva, um 10.30 Uhr zu einem Gespräch auf die Dornau zu kommen», erinnert sich Müller, «und sagte: ‹Wir müssen reden.›» Müller ist seit vielen Jahren im Fussballgeschäft aktiv und wusste in jenem Augenblick, was es geschlagen hatte.

war Müllers Antwort an den FCD-Vorstandsvorsitzenden. Und damit traf er den Nagel auf den Kopf. Ein paar Stunden später waren Müller und Paiva tatsächlich nicht mehr Teil der sportlichen Führung des FC Dietikon.

Ein gemütlicher Abend statt ein letztes gemeinsames Training

Das abendliche Training liess man daraufhin sausen. «Wir setzten uns mit dem Team zusammen und liessen die vergangenen drei Jahre Revue passieren», so Müller. Es wurde ein geselliger Abend, viele Geschichten machten die Runde. Zum Schluss sagten Müller und Trainer Paiva ihren nun ehemaligen Spielern tschüss. «Es war eine spezielle Stimmung», sagt Müller,

Überraschend kommt der Entscheid der FCD-Führungsriege nur für Aussenstehende. Dass nach der Vorstellung der neuen Trainercrew um den früheren Profispieler Daniel Tarone (ehemals FCZ, Aarau und Schaffhausen) am 16. April mit einem vorzeitigen Abgang der alten Garde gerechnet werden muss, war klar. Das wussten natürlich auch Müller und Paiva.

Und dennoch äusserte sich Müller vor einer Woche noch kämpferisch. «Nochmals eine nicht gewertete Saison? Das wollen wir auf keinen Fall», antwortete er auf die Frage, ob ein Abbruch dem FCD nicht gelegen kommen würde. Der Verein liegt in der aktuellen 1.-Liga-Tabelle auf einem Abstiegsplatz. Man sei sicher, den Ligaerhalt auf sportliche Weise zu bewerkstelligen. Müller: «Wir wollen es zusammen schaffen und dann dem Verein mit einem guten Gefühl Adieu sagen.» Daraus wird nun bekanntermassen nichts.

Tempi passati: João Paiva dirigiert den FC Dietikon nicht mehr. Ruedi Burkart

Vier Jahre stand der 38-jährige Portugiese João Paiva beim Verein von der Dornau unter Vertrag. Die erste Saison noch als Spieler, ab Sommer 2018 dann als Cheftrainer der 1. Mannschaft. Gleich in seinem ersten Jahr an der Seitenlinie des FCD schaffte Paiva die Rückkehr in die 1. Liga classic. Die Freistellung nimmt er äusserlich gelassen hin und sagt:

«Natürlich habe ich damit gerechnet, dass ich bis zum Ende der Saison Trainer beim FC Dietikon sein werde. Aber wissen Sie, der Vorstand und ich waren oft nicht derselben Meinung gewesen.»

Vor diesem Hintergrund waren die jüngsten Entwicklungen für ihn keine allzu grosse Überraschung. «Ein Zyklus endet, ein neuer fängt an. So geht das im Leben», nimmt Paiva die Sache pragmatisch. Von einer enttäuschenden letzten Etappe seiner Geschichte mit dem FC Dietikon will er nichts wissen. Paiva: «Ich hatte eine wunderbare Zeit auf der Dornau. Es gibt so viele Höhepunkte in den vergangenen vier Jahren.» Da sei natürlich in erster Linie der Aufstieg in die 1. Liga im Sommer 2019. «Aber auch unser Cupspiel daheim gegen Lugano vor drei Jahren war ein sehr spezielles Erlebnis. Ich glaube, damals stand die ganze Stadt Dietikon hinter uns Fussballern.»

Paivas Zukunft ist noch offen

Wo Paiva in Zukunft wirken wird, lässt er offen. Unterschrieben habe er noch nirgends. «Wenn ich bei einem Verein zusage, muss es mich in meiner Entwicklung weiterbringen», sagt der ehrgeizige Portugiese. Apropos: Dass Paiva das A-Diplom noch nicht in der Tasche hat, ist in erster Linie der anhaltenden Pandemie zu verdanken. «Der Kurs wurde wegen Corona abgesagt. Ich hoffe, es geht nächstens einmal weiter.»

Eine Anmerkung noch zur Personalie Christian Müller. Als Sportchef wurde er zwar seines Amtes enthoben, seinen ebenfalls per 30. Juni auslaufenden Vertrag als Marketing-Verantwortlicher will er indes erfüllen.