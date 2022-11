2. Liga inter: Der FC Dietikon ist Wintermeister

Fussball Windisch bot Paroli – aber nach harter Arbeit ist Dietikon verdient Wintermeister Der FC Dietikon schlägt den FC Windisch im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres mit 3:0. Damit überwintern die Limmattaler auf Rang 1. Michel Sutter Jetzt kommentieren 27.11.2022, 13.00 Uhr

«Meister! Wintermeister!», skandierte der harte Kern der Dietiker Fans nach dem Schlusspfiff und schwenkte dabei Bengalos. Die Dietiker Spieler feierten mit und lachten. Kein Vergleich zur Woche davor, als sich die Limmattaler nach einem harzigen Spiel gegen Schöftland mit einem Unentschieden hatten begnügen müssen und nach der Partie sichtlich genervt waren. «Das war ein total anderes Spiel», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone am Samstagabend zufrieden, «wir haben heute unser schönes Gesicht gezeigt.»

Nach einer halben Stunde gab es die erste Rudelbildung

Trotz des klaren Resultats war der Dietiker Erfolg am Ende harte Arbeit. Das zeigte sich auch daran, dass Windisch physisch und verbal Paroli bot. Nach einer halben Stunde kam es zu einer ersten Rudelbildung zwischen den beiden Teams, ein paar Minuten später folgte die zweite. Bei der ersten war eine genervte Reaktion von Dietikons Valdrin Dalipi der Auslöser, nachdem ein Windischer sich über ein angebliches Foulspiel beklagt hatte und am Boden sitzen blieb. Bei der zweiten hatte ein Limmattaler offenbar seinen Gegenspieler beleidigt. Dietikons Mittelfeldakteur Nzuzi Toko rief zwischendurch seine Mitspieler denn auch auf, ruhig Blut zu bewahren und sich auf die Partie zu konzentrieren.

Nzuzi Toko (in der Mitte) ruft dazu auf, ruhig Blut zu bewahren. Alexander Wagner

So kam es zum Penalty

Spielerisch hatten die Dietiker in der ersten Hälfte Vorteile und auch die besseren Chancen, wobei Torschüsse Mangelware blieben. Einen solchen wollte Davor Mutabdzic kurz vor der Halbzeitpause auf das Tor von Windisch abgeben, Aleksandar Angelov wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Penalty für Dietikon. Pa Modou Jagne nahm einen langen Anlauf, verzögerte und schoss den Ball in die rechte Torwartecke – 1:0 für die Limmattaler.

«In der zweiten Halbzeit hat Windisch mehr riskiert, und wir haben das Spiel aus der Hand gegeben»,

so Tarone. «Wir haben zu kompliziert gespielt, es gab kaum mehr Läufe in die Tiefe.» Erst eine Viertelstunde vor Schluss kamen die Limmattaler zu einer hochkarätigen Chance, als Mutabdzic einen Abpraller im Strafraum von Windisch aus bester Position nicht nutzen konnte. Kurz darauf verpasste der eingewechselte Fabio Rodriguez eine Hereingabe von Mutabdzic. Und dann passte auch Dalipi den Ball in die Mitte des gegnerischen Strafraums. Diesmal stand der eingewechselte Petar Ugljesic aber goldrichtig: 2:0 für die Limmattaler. Als sich Rodriguez kurz vor Schluss im Strafraum durchsetzte und auch noch den dritten Dietiker Treffer erzielte, war die Partie endgültig entschieden.

Unschöne Aktion von Windisch zum Schluss

Für den (negativen) Schlusspunkt war Windischs Florian Weber besorgt. Der Aargauer war erst von David Dodaj gefoult worden und liess sich dann zu einem Nachtreten hinreissen. Es folgte die dritte Rudelbildung in dieser Partie. Der Schiedsrichter ahndete Webers Aktion mit Gelb, Weber war damit noch gut bedient.

Mit ihrem Sieg zum Abschluss des Jahres haben die Dietiker ihre Aufstiegsambitionen untermauert. Und auch Muttenz, der ärgste Verfolger der Limmattaler, hat mit dem Unentschieden in Bubendorf im Sinne von Tarones Mannschaft gespielt. Damit haben die Dietiker neu drei Punkte Vorsprung auf die Baselbieter. «Es gibt noch viele Spiele», sagte Tarone zur Tabellenkonstellation. In diesen Spielen werde auch seine Mannschaft Punkte abgeben. Zudem habe Dietikon eine schwierige Gruppe erwischt. Aber er sei auch stolz:

«Wir haben erst eine Partie verloren und in den vergangenen Wochen viele Tore geschossen.»

Nun gelte es, sich zu erholen, bevor die Mannschaft im Januar dann wieder das Training aufnimmt.

Das Matchtelegramm Dietikon – Windisch 3:0 (1:0). Dornau. 200 Zuschauer. Tore: 45. Jagne (Penalty) 1:0. 80. Ugljesic 2:0. 89. Rodriguez 3:0. Dietikon: Winzap; Lazic, Dodaj, Jagne, Simao; Dalipi, Toko; Mutabdzic, Di Gregorio (74. Stefanovic), Itoko (71. Rodriguez Medina); Gudelj (74. Ugljesic). Windisch: Hamdiu; Türkan, Beqiri (72. Juric), Costa, Angelov (76. Luisoni), Hadziarapovic (80. Berisha); Fetaj, Popov (68. Veseli), Weber, Ivanovic; Hasanramaj (58. Somogyi Bakos).

