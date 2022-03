Fussball Wieder eine klare Niederlage: Der FC Schlieren kommt nicht vom Fleck Die NLB-Fussballerinnen sind nach 1:6-Pleite gegen die U21-Juniorinnen des FC Zürich im Elend. Das Tabellenende kommt immer näher und ist noch einen Punkt entfernt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.03.2022, 18.40 Uhr

Ein ratloser FCS-Trainer Alessandro Vicedomini sagt: «Zürich war uns klar überlegen.» Beginnt in Schlieren bald eine Trainerdiskussion? Henry Muchenberger

Das Jahr 2022 ist für die Schlieremer Fussballerinnen bislang weiss Gott kein erfolgreiches. Fünf Pflichtspiele hat das Team von Chefcoach Alessandro Vicedomini seit dem Ende der Winterpause absolviert, auf einen Sieg wartet man auf dem Zelgli noch immer. Auf der Habenseite stehen zwei bescheidene Unentschieden in der NLB-Meisterschaft gegen die beiden Aufsteiger Küssnacht am Rigi (1:1) und Oerlikon/Polizei (2:2). Gegen Tabellenführer Thun (1:11!) und am vergangenen Samstag gegen die U21 des FCZ (1:6) resultierten deutliche Niederlagen. Dazwischen gab’s im Viertelfinal des Schweizer Cups gegen Super-Ligist GC eine 0:7-Heimniederlage.

Nach der jüngsten Abfuhr mochte Schlierens Übungsleiter Vicedomini gar nicht gross um den heissen Brei herumreden:

«Zürich war uns klar überlegen. Läuferisch, kämpferisch, spielerisch – wir hatten dem gar nichts entgegenzusetzen.»

Dass Captain und Verteidigungsministerin Céline Bürgisser wie auch andere potenzielle Stammspielerinnen fehlten, sei augenscheinlich gewesen. Auch die Wechsel Mitte der zweiten Halbzeit – der FCZ lag mit 3:1 vorne – brachten bei Schlieren nicht die erhoffte Wirkung. Im Gegenteil: In der letzten Viertelstunde liessen sich die Limmattalerinnen regelrecht vorführen und kassierten noch drei weitere Treffer. Die Tore zum 5:1 und 6:1 fielen gar erst in den Schlussminuten.

Die Frage lautet: Was macht Sportchef Perak?

Nach 13 absolvierten Runden und fünf Partien vor dem Beginn der Abstiegsrunde schlittert der FC Schlieren ungebremst Richtung Tabellenende, nur die beiden Liga-Neulinge Sion und Küssnacht am Rigi sind noch knapp hinter den Limmattalerinnen klassiert. Am kommenden Wochenende steht das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Rapperswil-Jona an. Man darf darauf gespannt sein, welche Konsequenzen eine weitere Pleite haben würde. Und wie lange Sportchef Zoran Perak dem erfolglosen Treiben noch zusehen wird.

Telegramm FC Zürich U21 - Schlieren 6:1 (3:1) Heerenschürli, Zürich. – Tore: 7. Avduli (Penalty) 1:0. 10. Ibishaj 2:0. 23. Studer 2:1. 32. Ibishaj 3:1. 75. Rexhepi 4:1. 88. Matsushita 5:1. 90. Rexhepi 6:1.

Schlieren: Eigenmann; Vono (63. Conte), Hodel, Küng, Rohr; Bonfardin, Do Couto, Dietrich (68. Agaj); Gubler; Mijovic, Studer (68. Raffino).

Bemerkungen: Schlieren unter anderen ohne Captain Bürgisser, Bösiger, Miotti, Notter, Roth. – Verwarnung: 55. Rexhepi.

