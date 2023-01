Fussball Weil immer mehr Mädchen Fussball spielen: Künftig wird in Urdorf an zwei Wochenenden gekickt Am Hallenturnier für Nachwuchsteams sorgten am Wochenende 56 Teams für Stimmung. Für das Jahr 2024 kündigt Organisator FC Urdorf grosse Änderungen an. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nase vorn hatten die F-Junioren des FC Urdorf (weisses Dress) im Revierderby gegen die Alterskollegen aus Dietikon. Der FCU siegte mit 3:1. Ruedi Burkart (28. Januar 2023) Spiel der Junioren F 2./3. Stärkeklasse zwischen dem FC Urdorf und dem FC Dietikon. Urdorf gewann mit 3:1. Ruedi Burkart (28. Januar 2023) Die Freude muss raus! Hochstimmung bei Urdorfs Junioren. Ruedi Burkart (28. Januar 2023) Die Freude muss raus! Hochstimmung bei Urdorfs Junioren. Ruedi Burkart (28. Januar 2023) «Gooooool!» Dieser Urdorfer Junior zelebriert seinen Torjubel. Ruedi Burkart (28. Januar 2023) Viel Betrieb herrschte in der Turnierbeiz: Ein Hotdog gegen den Hunger nach dem Tschutten. Ruedi Burkart (28. Januar 2023) Gute Stimmung im Foyer der Zentrumshalle: Der frühere FCU-Coach Gianni Musumeci, FCU-Präsident René Janz, der aktuelle FCU-Coach Manuel Correia und Ex-FCZ-Profi Marco Schönbächler (von links). Ruedi Burkart (28. Januar 2023) Kein Grund, sich selbst an der Nase zu nehmen: OK-Boss René Janz und sein Team hatten den Laden jederzeit im Griff. Ruedi Burkart (28. Januar 2023)

Zwei Tage voller Jubel und Trubel. Dies ist die Kürzest-Zusammenfassung des diesjährigen Hallenfussballturniers für Nachwuchsteams in der Urdorfer Zentrumshalle. «Wir erleben viele spannende Partien, eine gute Atmosphäre auf den Rängen und friedliche Stimmung auf dem Platz. Es macht Spass», zog René Janz am Sonntagnachmittag eine erste Zwischenbilanz.

Janz, früher selbst Fussballer und seit 2015 Vereinspräsident des organisierenden FC Urdorf, amtete heuer zum fünften und letzten Mal als OK-Boss. Künftig wird Pascal Lehmann, Vater von fussballspielenden Töchtern, die Durchführung des Anlasses verantworten. «Neue Gesichter bringen frischen Wind in die Sache», begründet Janz den Wechsel an der Turnierspitze.

Apropos. Die Urdorfer werden im kommenden Jahr mit einer Neuerung aufwarten und ihr Turnier erstmals an zwei Wochenenden durchführen. «Wir haben bei den Mädchenteams einen ungebremsten Boom. Diesem Umstand tragen wir gerne Rechnung und werden 2024 ein Wochenende nur für Juniorinnenteams organisieren», plauderte Janz aus dem Nähkästchen.

Lockerer Talk mit Schönbächler

Geplaudert wurde am vergangenen Wochenende gerne und viel. So beispielsweise am Samstagnachmittag, als sich im gut gefüllten Foyer der Zentrumshalle eine hochkarätige Männerrunde zum lockeren Talk zusammengefunden hatte. FCU-Boss Janz, Gianni Musumeci, der frühere Coach der 1. Mannschaft des FCU, Manuel Correia, der aktuelle Chefcoach, und Marco Schönbächler, Ex-FCZ-Profi und seit Saisonbeginn im Kader der 2.-Liga-Truppe. Das illustre Quartett unterhielt sich über Gott, die Welt und natürlich Fussball und schien dabei grossen Spass zu haben.

«Die Verantwortlichen machen einen super Job hier», lobte Musumeci – FCU-Coach von 2015 bis 2019 – das Organisationskomitee. Von der lokalen Prominenz in der oberen Etage liessen sich die Kinder unten in der Halle nicht ablenken. Sie taten zwei Tage lang das, was sie in ihrer Freizeit am liebsten machen: Fussball spielen. 56 Teams von den G- bis zu den D-Junioren sorgten für manchen Hühnerhautmoment. Jeder Treffer wurde frenetisch bejubelt. Egal, ob der Siegestreffer in der Schlussminute oder das Ehrentor bei einer klaren Niederlage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen