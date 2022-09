Fussball Weil der Verband stur bleibt: FC Engstringen gibt im Cup Forfait Der 4.-Ligist darf die Partie der zweiten Runde gegen Veltheim nicht auf Ende September verschieben. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.09.2022, 11.00 Uhr

Versteht die (Fussball-)Welt nicht mehr: Patrick Graf, Cheftrainer des FC Engstringen. Ruedi Burkart

Der Frust ist gross bei Patrick Graf und seinen Fussballern. Grund: Sie mussten bereits zehn Tage vor ihrer Partie der zweiten Runde im Regionalcup die Segel streichen. Notabene, ohne überhaupt gespielt zu haben. FCE-Trainer Graf erklärt: «Das Spiel gegen Veltheim ist auf Samstag, 17. September, angesetzt worden. Aber dann habe ich wegen der Ferien und anderer Absenzen zu wenig Spieler zur Verfügung.»

So fragte Graf beim Gegner aus der 2. Liga an, ob dieser allenfalls am 28. September, einem Mittwoch, spielen würde. «Die Antwort war positiv, es hätte tipptopp gepasst», so Graf. Der Grund dafür, dass der Engstringer Übungsleiter im Konjunktiv spricht, ist die Antwort des Zürcher Fussballverbands auf das Gesuch um Verschiebung der Partie.

«Uns wurde mitgeteilt, dass die Cupspiele innert vier Tagen zu absolvieren seien. Also bis am 20. September.»

Doch an jenem Dienstag spielt Veltheim in der Meisterschaft. Fazit: Der FC Engstringen spielt am offiziellen Datum nicht und verliert darum die Partie Forfait. Damit ist auch der letzte im Wettbewerb verbleibende Verein aus dem Limmattal ausgeschieden. Der Regionalcup und unsere Klubs – eine Liebesbeziehung scheint das nie zu werden.

