Fussball Wegen Schnee und Matsch: Der FC Dietikon muss am Samstag nicht ran In der 2. Liga inter fällt das Gastspiel der Limmattaler Kicker in Einsiedeln aus. Grund: Das Terrain auf dem «Rappenmöösli» ist unbespielbar. Ruedi Burkart 16.03.2022, 00.49 Uhr

Am kommenden Samstag haben die Dietiker Fussballer Pause. Ruedi Burkart

Mit einem 1:0-Sieg gegen Zofingen sind die Dietiker Fussballer am vergangenen Samstag erfolgreich in die Rückrunde der 2. Liga inter gestartet. Ihren Schwung können sie allerdings nicht mitnehmen ins kommende Wochenende. Denn die Partie auswärts gegen den FC Einsiedeln vom kommenden Samstag, 19. März, ist verschoben worden. Grund: Auf dem auf rund 890 Meter über Meer gelegenen Platz ist an ein gepflegtes Fussballspiel nicht zu denken. «Der Naturrasen auf dem Hauptspielfeld ist wegen den Schneefällen noch sehr tief. Und einen Kunstrasen haben wir in Einsiedeln nicht. Darum mussten wir die Partie absagen», erklärt FCE-Trainer Philippe Rechsteiner. Ein Ersatzdatum wurde laut Rechsteiner bereits fixiert: Mittwoch, 11. Mai, abends voraussichtlich um 20 Uhr.