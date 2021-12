Wegen Corona: FC Urdorf streicht sein Hallenturnier für Junioren

Fussball Wegen Corona: Der FC Urdorf streicht sein Hallenturnier für Junioren Die erste Absage wegen der Pandemie ist da. Es ist zu befürchten, dass weitere folgen werden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.12.2021, 18.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum zweiten Mal in Folge wird in Urdorf nicht in der Halle «getschuttet». Roland Jaus

Am Dienstag ver­meldete René Janz, Präsident des Fussball-Clubs Urdorf, dass auch diesen Winter das Hallenturnier für Nachwuchsteams in der Zentrumshalle gestrichen werden muss. «Es tut uns sehr leid für die kleinen Fussballerinnen und Fussballer, dass wir wie schon vor einem Jahr unser Turnier nicht durchführen können.» Geplant gewesen war die 46. Durchführung des An­lasses am Wochenende des 15. und 16. Januars 2022. Der Grund ist unschwer zu erahnen: die anhaltende Coronapandemie. Es gebe schlicht zu viele Unsicherheiten, so Janz. Zudem habe es die Gemeinde Urdorf Anfang dieser Woche untersagt, in der Halle einen Gastronomiebetrieb zu führen.

Anders präsentiert sich die Situation in Schlieren. Das sechstägige Turnier um den ­Bellini-Cup (7. bis 9. und 14. bis 16. Januar) werde man Stand jetzt durchführen, so Organisator Laurent Fessel. Auch beim FC Dietikon plant man laut Vizepräsident Pascal Stüssi mit einer Durchführung des ­Bolliger-Cups (15./16. Januar) in der Stadthalle. «Den ­Stichentscheid, ob Durchführung oder Absage, werden wir Anfang Januar fällen», so Stüssi.

Beim FCOG wird man auch bald entscheiden

Der FC Oetwil-Geroldswil hat den ersten Teil seines ­Hallenturniers bereits Ende ­November durchgeführt, Teil zwei ist geplant am 8. und 9. Januar. Dazu sagt Beat Lutz vom OK: «Wir werden bis Mitte nächster Woche entscheiden, ob wir spielen werden oder auch absagen.» In Birmensdorf fand das Hallen­turnier bereits Mitte November statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen