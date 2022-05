Vorsicht, Dietikon: Der Zweitletzte Einsiedeln ist im Aufwind

Fussball Vorsicht, Dietikon: Der Zweitletzte ist im Aufwind Mit einem Auswärtsspiel gegen Einsiedeln geht der Aufstiegskampf für die ­Dietiker Fussballer in der 2. Liga inter am Mittwochabend in die nächste Runde. Ruedi Burkart 11.05.2022, 07.22 Uhr

FCD-Cheftrainer Daniel Tarone zeigt, wo's langgeht zum Aufstieg. Ob der FCD das Ziel erreicht, ist noch offen. In Einsiedeln braucht es nun einen Sieg. Alexander Wagner

Das Spiel findet um 20.15 Uhr in der Einsiedler Sportanlage Rappenmöösli statt. Nach ihrem jüngsten 3:1-Sieg in Sursee scheinen die Limmattaler den Tritt gefunden zu haben. Drei weitere Punkte gegen den Tabellenvorletzten aus dem Klosterdorf sind Pflicht, um weiterhin im Rennen um einen Platz in der 1. Liga dabei zu bleiben.

Aber die Dietiker müssen sich in Acht nehmen: Obwohl Einsiedeln in der Tabelle auf dem zweitletzten Rang liegt, haben die Schwyzer den Ligaerhalt noch lange nicht aufgegeben. Die beiden letzten Partien hat das Team von Trainer Philippe Rechsteiner gewonnen (2:1 in Klingnau, 3:2 gegen Mutschellen) und darum hat es wieder Morgenluft gewittert.