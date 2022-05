Fussball Vor dem Spitzenspiel ist Dietikon heiss: Mach’s nochmals, Marvin Hezel! Mit dem Heimspiel vom kommenden Samstag gegen den bereits als Aufsteiger feststehenden FC Rotkreuz biegen die Dietiker Fussballer auf die Zielgeraden der 2.-Liga-inter-Meisterschaft ein. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.05.2022, 16.20 Uhr

Im Hinspiel stach Dietikons Joker: Marvin Hezel freut sich über sein Tor zum 1:1-Ausgleich in der 56. Minute, rechts ärgert sich Rotkreuz-Keeper João Ngongo. Jan Pegoraro

Mit einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg gegen Abstiegskandidat Einsiedeln (Tore durch Skender Hasani, Mamadou Sylla und Davor Mutabdzic) haben die Dietiker Fussballer am Mittwochabend Anlauf genommen für die restlichen fünf Meisterschaftspartien in der 2. Liga inter. Die Ausgangslage vor dem Saisonendspurt ist klar und deutlich: Wollen die Limmattaler – aktuell auf Rang drei der Tabelle liegend – den direkten Wiederaufstieg schaffen, müssen sie gegenüber dem aktuellen Tabellenzweiten Muri in den vier nächsten Partien mindestens vier Zähler gutmachen.

Schaffen sie das, haben sie am 11. Juni abends um 18 Uhr im 22. und letzten Spiel der Meisterschaft die grosse Chance, doch noch an den Freiämtern vorbeizuziehen. Dann steht im Stadion Brühl in Muri die Direktbegegnung an.

Gegner Rotkreuz hat nur einmal nicht gewonnen

Los geht die Aufholjagd am Samstag mit einem Heimspiel gegen Rotkreuz. Die Zentralschweizer sind seit Beginn der Saison das Mass aller Dinge. Von den bisher 21 Partien haben sie deren 20 gewonnen. Nur einmal mussten sie die Punkte teilen. Das war am 16. Oktober letzten Jahres, als sie nur 1:1 spielten. Der Gegner damals? Der FC Dietikon. Der Torschütze: Marvin Hezel. Dietikons Teamcaptain versenkte das Leder nur kurz nach dem Rotkreuzer Führungstreffer nach einer mustergültigen Flanke von Fabio Rodriguez mit einem Kopfball zum Schlussresultat in die Maschen.

In jener Partie sass Hezel zu Beginn noch auf der Bank. Er kam erst ins Spiel, als sich Innenverteidiger Pa Modou knapp zehn Minuten vor der Pause angeschlagen auswechseln lassen musste. «Ich hatte zuvor fünf Partien verpasst, weil ich an einer Knieverletzung laborierte», sagt Hezel im Rückblick. Der 30-jährige Süddeutsche hätte eigentlich auch in Rotkreuz pausieren wollen, weil das Knie noch schmerzte. Doch dann kam er aufs Feld. Und der 1,93 Meter grosse Hüne traf nach 56 Minuten per Kopf zum Ausgleich. Hezel sagt:

«Wir boten an jenem Abend eine perfekte Teamleistung. Dieses Spiel zeigte uns, dass wir gegen alle Mannschaften in unserer Gruppe bestehen können.»

Die Dietiker zwackten mit ihrer intelligenten Spielweise dem grossen Favoriten einen Punkt ab. Aus einer disziplinierten Abwehr heraus und mit einem einmal mehr überragenden Torhüter Alpay Inaner sicherten sie sich das verdiente Remis.

«From hero to zero» in nur zwei Wochen

Zwei Wochen später allerdings war alles anders. Gegen den zuvor inferioren punktelosen Tabellenletzten Wangen bei Olten kassierten die Limmattaler eine blamable 2:3-Niederlage. Innert 14 Tagen zeigten die Dietiker Fussballer also die volle Bandbreite. Bemerkenswertes Detail: Bis heute ist der FCD die einzige Mannschaft, die gegen den FC Rotkreuz einen Punkt holen konnte. Aber auch das einzige Team, das gegen Wangen Punkte abgegeben hatte. Hezel sagt:

«Wir haben eine junge Mannschaft mit ein paar Routiniers. Darum sind solche Schwankungen ganz normal.»

In der Rückrunde fallen zudem Leistungsträger wie Dino Duvnjak und Leandro Di Gregorio aus, «Das merken wir auf dem Platz natürlich enorm.» Trotzdem sieht Hezel für das Spitzenspiel vom Samstag gegen Rotkreuz Chancen auf Punkte: «Sie sind bereits aufgestiegen, wir wollen unbedingt rauf. Speziell motivieren muss man da keinen Spieler.» Bleibt zu hoffen, dass auch die Fans das ihre zu einem Fussballfest beitragen und in Scharen auf die Dornau pilgern werden.

Auf Rotkreuzer Seite ist klar, dass man die Partie in Dietikon trotz bereits realisiertem Aufstieg nicht auf die leichte Schulter nehmen wird. Teamchef René von Euw bekräftig auf Anfrage:

«Wir wollen die Saison ungeschlagen beenden.»

Fussball, 2. Liga inter

FC Dietikon - FC Rotkreuz, Sportanlage Dornau, Dietikon. Samstag, 16 Uhr.

