Fussball Volles Rohr! FC Schlieren gewinnt gegen Winterthur mit 5:2 Die NLB-Fussballerinnen holen im Zürcher Derby gegen den bescheidenen Aufsteiger den dritten Dreier der Saison. Nach 32 Minuten stand die Partie schon 5:0. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.11.2021, 15.52 Uhr

Schlieren-Stürmerin Kathrin Rohr netzt nach knapp drei Minuten völlig freistehend zum 2:0 ein. Henry Muchenberger

Mit einer 45-minütigen Gala haben sich die Schlieremer NLB-Fussballerinnen im letzten Heimspiel des Fussballjahrs 2021 von ihren Fans verabschiedet. Beim hochverdienten 5:2-Sieg gegen Liga-Neuling Winterthur am bitterkalten Samstagabend sorgten sie mit ihren fünf Treffern – erzielt von fünf verschiedenen Torschützinnen – bis zur 32. Minute für klare Verhältnisse.

So jubelten die Schlieremerinnen nach dem frühen 1:0. Henry Muchenberger

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Limmattalerinnen zwei Gänge zurück und gestanden den Gästen noch zwei Treffer zu. Dank dieses 5:2-Erfolgs, notabene dem ersten Heimsieg der laufenden Meisterschaft, totalisieren sie bei Saisonhalbzeit aus neun Partien elf Punkte. Dies reicht vor dem abschliessenden Auswärtsspiel in Sion – der erste Durchgang der Rückrunde wird am 4. Dezember ausgetragen – in der zehn Teams umfassenden NLB für den fünften Zwischenrang.

Teamgeist: So schwörten sich die Schlieremerinnen vor dem Spiel ein. Henry Muchenberger

Eine Halbzeit für die Geschichtsbücher

Fünf Pflichtspieltore in der Nationalliga B in einer Halbzeit. Wann hat es das beim FC Schlieren zuletzt gegeben? Ein Blick ins Archiv zeigt: noch nie seit dem Abstieg aus der NLA im Frühling 2012. Auch beim legendären 10:1-Auswärtssieg am 21. Mai 2016 in der Abstiegsrunde gegen die AS Gambarogno nicht. Damals führten die Limmattalerinnen zur Pause lediglich mit 4:1. Unter den Torschützinnen schon damals: Kathrin Rohr und Priska Conte, die im Tessin je zweimal trafen. Annina Eigenmann hütete damals schon den Schlieremer Kasten und die jetzige Assistenztrainerin Patrizia Dreyer schaute als Aussenverteidigerin in der Defensive zum Rechten.

Alessia Raffino (Nummer 6) löst sich von ihrer Gegenspielerin unmittelbar vor ihrem Tor zum 3:0 gegen Winterthur. Henry Muchenberger

Zurück zum Spiel vom vergangenen Samstag. «Was die Spielerinnen in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war grosse Klasse», freute sich Chefcoach Alessandro Vicedomini nach dem Schlusspfiff. Die Partie war rasch vorentschieden. 1:0 durch Seraina Küng nach wenigen Sekunden im Anschluss an den ersten Eckball der Partie, 2:0 zwei Minuten später durch Kathrin Rohr, sie drosch den Ball nach einem Zuckerpässchen von Emer Crawford ins Netz. Winterthur hatte der Schlieremer Wucht nichts entgegenzusetzen. Und so schraubten Alessia Raffino (14.), Nina Suter (23.) und Sanja Mijovic (34.) das Skore schon zehn Minuten vor dem Seitenwechsel auf 5:0.

Luftkampf im Winterthurer Strafraum. Henry Muchenberger

Danach – und das ist das einzige Manko am samstäglichen Schlieremer Auftritt – nahmen die Limmattalerinnen den Fuss vom Gas. Winterthur nützte die Unzulänglichkeiten aus und erzielte zwei Tore zum Schlussresultat von 5:2. Als Beobachter wurde man den Verdacht nicht los: Wären die Limmattalerinnen nicht dem Müssiggang anheimgefallen, es wäre ein ähnliches Resultat möglich gewesen wie im Frühling 2016 im Tessin.

Sanja Mijovic (Mitte) behält die Übersicht und trifft zum 4:0. Henry Muchenberger

Wie dem auch sei – den ersten Heimsieg der laufenden Saison feierten die FCS-Kickerinnen ausgelassen. Noch auf dem Platz liessen sie Annina Eigenmann hochleben und sangen ihrer Torhüterin zum 26. Geburtstag ein Ständchen.

FCS-Torhüterin Annina Eigenmann blieb an ihrem 26. Geburtstag nicht ohne Gegentreffer. Henry Muchenberger