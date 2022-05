Fussball Vergebene Chancen und ein Tor in der Nachspielzeit: Der FC Dietikon kassiert zuhause gegen Adliswil eine herbe Niederlage Im Spitzenkampf gegen Adliswil verliert der FC Dietikon 0:1. An Chancen hatte es nicht gemangelt. Michel Sutter Jetzt kommentieren 01.05.2022, 20.10 Uhr

Tatkräftige Unterstützung: Dietiker Fans am Spielfeldrand. Henry Muchenberger Hier waren die Hoffnungen auf den Sieg noch gross: Die Dietiker stimmen sich vor dem Anpfiff auf das Spiel ein. Henry Muchenberger Dietikons Marvin Hezel gewinnt ein Kopfballduell. Henry Muchenberger Dietikons Alessio Caputo mit einem Torschuss. Henry Muchenberger Adliswils Goalie Marc Haberstroh liess sich nicht bezwingen. Henry Muchenberger Dietikons Mamadou Sylla (rotes Trikot, links) mit einem Kopfball auf das Tor. Henry Muchenberger Kein Durchkommen für Dietikons Davor Mutabdzic (rechts) gegen Adliswils Tobias Bosbach. Henry Muchenberger Dietikons Skender Hasani (links) mit einem Kopfball auf das Tor der Adliswiler, beobachtet von seinem Teamkollegen Davor Mutabdzic. Henry Muchenberger Dietikons Davor Mutabdzic (rechts) kontrolliert den Ball vor dem Adliswiler Philipp Hoheneck. Henry Muchenberger Dietikons Alessio Caputo (rechts) wird im Strafraum vom Ball getrennt vom Adliswiler Philipp Hoheneck. Henry Muchenberger Enttäuschung auf der einen, Freude auf der anderen Seite: Jubel der Adliswiler nach dem Schlusspfiff. Henry Muchenberger

«Ich muss mich erst mal sammeln», sagte Dietikons Trainer Daniel Tarone kurz nach Ende der Partie zwischen Dietikon und Adliswil. Verständlich. Seine Mannschaft hatte im Zürcher Kantonsderby in der vierten Minute der Nachspielzeit noch ein Gegentor und damit eine Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn hinnehmen müssen. «Brutal», so Tarones Fazit zum Spielgeschehen. «Wir spielen Einbahnfussball, und am Ende jubeln die anderen.»

Diese Zusammenfassung beschrieb den Spielverlauf ziemlich genau. Dietikon war von Anfang an die dominierende Mannschaft gewesen und erarbeitete sich nach einer Viertelstunde Spielzeit auch ein deutliches Chancenplus. Erst verpasste Davor Mutabdzic den Führungstreffer für die Hausherren knapp, dann wehrte Adliswils Goalie Marc Haberstroh einen Schuss vom starken Fabio Rodriguez Medina ab. Kurz vor dem Pausenpfiff kam zudem Bondoy Itoko zu einem Kopfball für die Limmattaler, der aber übers Tor flog.

Dietikon vergibt hochkarätige Chancen

Die zweite Halbzeit lief erst seit wenigen Minuten, da kam Dietikons Alessio Caputo nach einem Zweikampf mit dem Adliswiler Verteidiger Philipp Hoheneck im Strafraum zu Fall. Penalty oder nicht? Von der Seitenlinie war die Szene schwierig zu beurteilen. «Für mich sah es nach einem Strafstoss aus», sagte Tarone, betonte aber zugleich, dass der Schiedsrichter eine sehr gute Leistung gezeigt habe. Der Unparteiische liess die Partie jedenfalls weiterlaufen, die Dietiker liessen sich nicht beirren und kamen durch Mutabdzic und den eingewechselten Raphael Meyer zu weiteren Chancen.

Die beste folgte jedoch fünf Minuten vor dem offiziellen Spielende, als Dietikons Captain Marvin Hezel in Richtung Tor köpfte und Adliswils Alexandros Lymperopoulos den Ball noch von der Linie kratzte. Das 1:0 wäre für die Limmattaler zu diesem Zeitpunkt hochverdient gewesen, aus Sicht der Gäste ja eigentlich sogar noch schmeichelhaft. Tarone resümierte:

«Wir hatten so viele Chancen, aber der Ball ging nicht rein.»

Die Nachspielzeit brach an, und die Partie, in der die Dietiker so unglücklich gekämpft hatten, schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Dann foulte Marko Lazic im Halbfeld seinen Gegenspieler, Freistoss für die Adliswiler, eine unumstrittene Entscheidung. Der Ball flog hoch in den Dietiker Strafraum und dort auf den Kopf von Adliswils Captain Tobias Bosbach, der zum völlig überraschenden 1:0 für die Gäste einköpfte.

Daniel Tarone, Trainer FC Dietikon. Archibild: Alexander Wagner

«Das ist ärgerlich», sagte Tarone. «Wir haben schon in Lachen wegen eines Standards mit 2:3 verloren.» Zum vorangegangenen Foul, das zum Führungs- und Siegtreffer für die Adliswiler führte, meinte der Dietiker Trainer: «Da hätten wir cleverer sein müssen.»

Zwei englische Wochen stehen an

Tarone wollte die Niederlage aber nicht nur auf diese eine Szene reduzieren. «Wir hatten auch so genug Chancen, das Spiel zu entscheiden», sagte er und zählte die aus seiner Sicht grössten Unzulänglichkeiten seiner Mannschaft auf: «Wir haben keine guten Querpässe in den Strafraum gespielt, die Passqualität war insgesamt nicht so gut.» Auch über aussen sei zu wenig gekommen, meinte er. Insgesamt fehle dem Team ein Vollstrecker im Strafraum. Und:

«Wir müssen bis zum Schluss eines Spiels konzentriert bleiben.»

Durch die Niederlage am Samstag haben die Limmattaler ihren dritten Platz in der Tabelle an die Adliswiler verloren. Allerdings haben sie noch eine Partie weniger bestritten, was bedeutet, dass sie in dieser Woche gleich zwei Spiele zu absolvieren haben: am Mittwoch gegen ­Mutschellen und am Samstag gegen Sursee, jeweils auswärts. Eine Woche später hat der FC Dietikon mit der Partie in Einsiedeln und jener gegen Rotkreuz, dem Tabellenersten, nochmals zwei Spiele. Es stehen also zwei englische Wochen in Folge an.

«Eine ziemliche Belastung für die Spieler», kommentiert Dietikons Tarone. «Die Jungs arbeiten ja alle noch. Vielleicht müssen wir dann rotieren.»

