Fussball Und jetzt das 3.-Liga-Spitzenspiel: Dem FC Engstringen läufts bestens Am Sonntag steigen die Limmattaler mit breiter Brust in die Partie gegen Tabellenleader Zürich City SC. Angepfiffen wird das Spiel auf der Sportanlage Brunewiis um 11 Uhr. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.10.2021, 04.26 Uhr

Der 27-jährige argentinische Stürmer Ronan Gava (blaues Dress, hier im Spiel gegen Dietikon II) ist die offensive Lebensversicherung des FC Engstringen. Ruedi Burkart

Am vergangenen Sonntag lief in der Partie der Engstringer gegen Croatia bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. Treffer waren bis zu jenem Zeitpunkt keine gefallen, alle hatten sich auf der Sportanlage Juchhof mit einem torlosen Remis abgefunden. Doch einer hatte etwas gegen eine Punkteteilung: Der 27-jährige FCE-Stürmer Ronan Gava netzte Sekunden vor dem Abpfiff zum Game Winner für die Limmattaler ein.

Dank diesem in extremis realisierten 1:0-Sieg grüssen die Engstringer nach vier Partien von Rang zwei. Und dürfen am Sonntag um 11 Uhr Leader Zürich City SC zum Spitzenkampf auf der Brunewiis begrüssen.

Im Frühling beinahe der Abstieg in die 4. Liga

Dass die Engstringer so gut in die Saison starten würden, durfte man nicht erwarten. Im vergangenen Frühling stiegen sie beinahe aus der 3. Liga ab, zudem erfuhr das Team eine regelrechte Verjüngungskur. Bestandene Routiniers und Leistungsträger wie Patrick Meier, Kevin Bär oder Etienne Manca verliessen den Klub, auch aufstrebende Junge wie Joel Balmer (zu Albisrieden) gingen. «Wir haben eine junge Truppe. Aber es klappt bereits sehr gut», windet FCE-Trainer Patrick Graf seinem unerfahrenen Team ein Kränzchen.

Daumen hoch: FC-Engstringen-Trainer Patrick Graf. Ruedi Burkart

Vor dem Start in die 3.-Liga-Saison sprach Graf davon, dass man erst einmal die für ihn magische Grenze von 24 Punkten erreichen wolle. «Dann sehen wir weiter.» Mit ebendiesen zwei Dutzend Zählern, so Graf, sei der Ligaerhalt in trockenen Tüchern.

Doch jetzt, nach drei Siegen und einer 2:3-Niederlage gegen Dietikon II, stehen bereits neun Punkte auf dem Konto. Macht der FCE bereits nach Ende der Vorrunde den Klassenerhalt klar? «Halt, halt!», sagt Graf und lacht, «bitte jetzt nichts überstürzen.»

Man sei einfach einmal stolz, dass es bislang so gut geklappt hat mit der jungen Truppe. Graf: «An der grundsätzlichen Zielsetzung ändert sich aber gar nichts.» Also keine Ambitionen in Richtung Aufstieg?

«Aufstieg? Wo denken Sie hin! Der Start ist uns gelungen. Aber jetzt folgen schwere Spiele, wir müssen unsere Leistungen bestätigen.»

Im Laufe der bisherigen Saison machten sich die Engstringer einen Namen als Spektakelmannschaft. Zweimal kamen sie im Regionalcup weiter, zweimal mussten sie ins Penaltyschiessen – und stets behielten sie das bessere Ende für sich.

In der Meisterschaft sind die Jungs von der Brunewiis die Spezialisten für späte Tore. Kaum zu glauben, aber wahr: In jedem der vier Ligaspiele erzielten sie einen Treffer in der Nachspielzeit. Warum nicht auch am Sonntag gegen Zürich City? Ein siegbringendes 4:3 von Ronan Gava in der 94. Minute gegen seine letztjährigen Teamkollegen? Patrick Graf und die Engstringer Fans hätten nichts dagegen einzuwenden.

