Fussball Trotz Unterzahl während 30 Minuten: Der FC Urdorf holt den ersten Saisonsieg Beim 3:1-Erfolg in der 2. Liga gegen den Tabellenletzten Blue Stars spielte der frühere FCZ-Profi Marco Schönbächler erstmals für die «Stiere». Nach 28 Minuten musste er mit einem schmerzenden Fuss vom Feld. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 09.09.2022, 11.30 Uhr

Marco Schönbächler trug am Donnerstag erstmals seit seiner Juniorenzeit wieder das FC-Urdorf-Dress. Nach 28 Minuten war das Comeback des Ex-Profis zu Ende. Ruedi Burkart

In der dritten Runde der laufenden 2.-Liga-Saison haben die Urdorfer Fussballer erstmals eine Partie gewinnen können. Am Donnerstagabend setzten sie sich auf dem Hardhof verdientermassen gegen das weiterhin punktelose Tabellenschlusslicht Blue Stars mit 3:1 durch. Die Treffer für die «Stiere» erzielten Dominik Sommer (42. Minute) sowie Kevin Da Silva (49./52.). Die letzte halbe Stunde musste Urdorf mit einem Mann weniger agieren, weil Doppeltorschütze Da Silva wegen zwei Verwarnungen wegen Fouls innerhalb von gerade mal elf Minuten vorzeitig unter die Dusche musste.

Die grosse Geschichte des Abends sollte indes Marco Schönbächler schreiben. 20 Jahre nach seinem Wechsel aus der Urdorfer Nachwuchsabteilung in die Organisation des FC Zürich spielte er erstmals wieder im Dress seines Jugendvereins. Mit der Rückennummer 27 (Schönbächler: «Dass ich diese Nummer kriege, war eine Bedingung von mir») wurde der 32-jährige Ex-Profi von Cheftrainer Manuel Leite gleich mal in die Sturmspitze geschickt.

Einer von Urdorfs jungen Wilden: Der 20-jährige Severin Sommer (weisses Dress). Ruedi Burkart

Akzente setzen konnte Schönbächler nicht. Kaum kam der Ball auch nur in seiner Nähe, kümmerten sich mindestens zwei Gegenspieler um den prominenten Akteur. Nach einem Schlag auf den Fuss liess sich Schönbächler nach einer knappen halben Stunde beim Stand von 1:0 für Urdorf auswechseln. «Es ist schade. Ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt», meinte der Neo-Urdorfer nach seinem Ausscheiden.

Für Schönbächler liess Leite den erst 21-jährigen Kevin Da Silva von der Leine, einen Vollgas-Stürmer, der nur das Motto «Achtung, fertig, los!» kennt. Da Silva war ähnlich lange im Spiel wie Schönbächler, erzielte in dieser Zeit zwei sehenswerte Treffer und kriegte zweimal wegen Foulspiels die gelbe Karte gezeigt. Nach 62 Minuten wurde er vom Schiedsrichter mit einer «Ampelkarte» vorzeitig unter die Dusche geschickt. Hätte der durchaus talentierte Portugiese seine Nerven ein wenig besser unter Kontrolle gehabt, er hätte zur ganz grossen Figur der Partie werden können.

Doppeltorschütze Kevin Da Silva im Vorwärtsgang. Nach 30 Minuten war für den 21-jährigen Stürmer Schluss. Ruedi Burkart

So aber mussten seine auf dem Feld verbliebenen Teamkollegen versuchen, mit einem Mann weniger den Schaden in Grenzen zu halten und die 3:1-Führung über die restlichen 30 Minuten zu retten. Dies gelang Captain Dejan Peric und seinen Mitstreitern relativ problemlos. Und so steigen die «Stiere» mit einem Erfolgserlebnis im Rücken in das schwierige Heimspiel vom Samstag gegen Absteiger Einsiedeln (18 Uhr. Chlösterli).

«Wir müssen noch eine Spur cleverer werden. Dann kommt das gut»,

resümierte Urdorf-Trainer Leite nach dem Blue-Stars-Match. Und meinte damit unter anderem auch die Verwarnung wegen Reklamierens gegen Dominik Sommer.

Marco Schönbächler (links) diskutiert nach seiner Auswechslung mit Urdorfs Trainer Manuel Leite. Ruedi Burkart

Ob Marco Schönbächler dann spielen wird oder wegen seines schmerzenden Fusses eine längere Auszeit braucht, war vorerst noch nicht klar. «Ich werde sicher nichts überstürzen», meinte er nach dem Schlusspfiff, «es gibt ja noch einige Partien in dieser Saison.»

Telegramm Blue Stars – Urdorf 1:3 (1:1) Hardhof. – 100 Zuschauer. – Tore: 25. D. Sommer 0:1. 45. Pangellieri 1:1. 49. Da Silva 1:2. 52. Da Silva 1:3.

Urdorf: Gammel; Shabedini, Zeko, Radevic, R. Da Silva; Weidmann (80. Wirth), Peric; S. Sommer (84. Kadriu), Markanovic (68. Erdogu), D. Sommer (65. Dukic); Schönbächler (28. K. Da Silva).

Bemerkungen: Urdorf ohne Brito, Rako, Scicchitano (alle Ferien), Borner (privat), Miskovic und Stojadinovic (beide verletzt). Erster Einsatz von Marco Schönbächler. – 28. Schönbächler verletzt ausgewechselt. – Verwarnungen: 27. D. Sommer (Reklamieren), 30. Bonfardin (Reklamieren), 51. K. Da Silva (Foul), 63. D’Aloia (Reklamieren), 84. S. Sommer (Spielverzögerung), 89. Radevic. – Platzverweis: 62. K. Da Silva («Ampelkarte» nach zweiter Verwarnung wegen Foul). – 24. Tor von Blue Stars wegen Offside aberkannt. – Cornerverhältnis: 3:2.

