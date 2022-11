Fussball Trotz früher Führung gibt der FC Dietikon zu Hause Punkte ab Der FC Dietikon spielt gegen Schöftland 1:1 und ist am Ende mit dem einen Punkt noch gut bedient. Dafür musste sich die Mannschaft anschliessend Kritik von ihrem Trainer Daniel Tarone anhören. Michel Sutter Jetzt kommentieren 20.11.2022, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anto Gudelj (rechts, im Zweikampf gegen Schöftlands Ardjan Kqira) konnte wie die ganze Dietiker Mannschaft am Samstag auf der Dornau nur wenige Akzente setzen. Der FCD agierte den Grossteil des Spiels zu behäbig. Michel Sutter

Einige Dietiker Spieler klatschten mit ihren Anhängern am Spielfeldrand ab. Doch die meisten verliessen die Dornau mit gesenktem Kopf. Die Stimmung bei den Limmattalern war schlecht nach dem Schlusspfiff gegen Schöftland. Sie hatten in der Partie vieles vermissen lassen, was sie in den letzten Runden noch ausgezeichnet hatte. «Mentalität, Leidenschaft, Wille, Biss», zählte Dietikons Trainer Daniel Tarone auf und sagte sichtlich ernüchtert: «Keiner hat heute Normalform erreicht.»

Dabei begann das Spiel aus Limmattaler Sicht vielversprechend. Nach etwas mehr als 50 Sekunden verlor Stürmer Anto Gudelj ein Laufduell gegen Schöftlands Torhüter Remo Schenk. Der herausgeeilte Schenk klärte vor dem heranstürmenden Gudelj – allerdings direkt in die Füsse von Valdrin Dalipi. Dieser schoss den Ball über den zurückeilenden Schenk ins Netz. 1:0 für Dietikon.

Wie gegen Grenchen und Liestal lag der Leader also schon früh in Führung. Doch anders als in den letzten Begegnungen spielten die Limmattaler mit dem 1:0 im Rücken nicht souverän. Ein paar Minuten nach dem Führungstor kamen die Gäste zu einem ersten Eckball, der Goalie Lukas Winzap Mühe bereitete. Dann schoss Kürsat Kiybar den Ball knapp über das Dietiker Tor. «Vielleicht war das Problem, dass wir dachten, das Spiel werde nach dem 1:0 zum Selbstläufer», sagte Tarone.

Matchtelegramm Dietikon – Schöftland 1:1 (1:1)

Dornau. 150 Zuschauer. Tore: 1. Dalipi 1:0. 39. Barile 1:1. Dietikon: Winzap; Pepe, Dodaj, Jagne, Simao (82. Lazic); Dalipi, Stefanovic; Mutabdzic, Di Gregorio (70. Simic), Rodriguez (60. Itoko); Gudelj (68. Pinheiro). – Schöftland: Schenk; Kqira, Hügi, Barile, Rago; Fehér (86. Gergely Daniel Oze), Yürüsün (74. R. Noordijk), Thaqi, Fernandes, Kryeziu; Kiybar (90. Weiss).

Vielleicht wäre die Partie aber auch ganz anders gelaufen, hätte Fabio Rodriguez Medina nach einer halben Stunde im Direktduell mit Schenk die Nerven behalten und das 2:0 erzielt. Stattdessen folgte wenige Minuten später der Ausgleich für Schöftland: Gianni Barile nickte einen Eckball zum 1:1 ein, das zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient war. Kurz vor der Halbzeitpause hätte der Tabellenneunte gar in Führung gehen können: Matej Fehér profitierte von einem Abwehrschnitzer von Faria Simao und rannte alleine auf Winzap zu, doch dieser vermochte den Ball abzuwehren. «Wir haben den Gegner mit Fehlern aufgebaut», so Tarone.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit leistete sich dann auch Winzap einen Aussetzer, als er einen vermeintlich harmlosen Ball verstolperte und Kiybar so beinahe einen Torschuss ermöglichte. «Schneller spielen!», schrie Tarone seinen Schützlingen immer wieder zu, doch das Dietiker Spiel blieb behäbig. Schöftland hingegen setzte erfolgreich auf Kampf und kam in der Schlussviertelstunde noch zu zwei guten Chancen durch Kiybar und Fehér.

An der Tabellenspitze wird’s eng

Bei den Dietikern hätte Davor Mutabdzic kurz vor Schluss für den goldenen Treffer sorgen können, in der Nachspielzeit vergab dann auch noch der ­eingewechselte Daniel Pinheiro. Ein Dietiker Sieg wäre angesichts des Spielverlaufs allerdings äusserst schmeichelhaft gewesen.

«Wir haben heute ein Gesicht gezeigt, das ich nicht sehen will», so Tarone. Aber der Auftritt habe zu den Trainingsleistungen während der Woche gepasst. «Ich habe die Mannschaft am Donnerstag noch gewarnt, dass man mit dieser Einstellung keine Punkte holt», sagte der Dietiker Trainer. Dies will Tarone im Mannschaftstraining ansprechen. «Ich erwarte von jedem Spieler Entschlossenheit und Willen», sagte er. «Und ich erwarte, dass er das in jedem Spiel abruft.»

Mit dem Unentschieden bleiben die Dietiker an der Tabellenspitze. Doch das beruhigt Tarone nicht. «Hinter uns sind gute Mannschaften, Muttenz und die Old Boys sitzen uns im Nacken.» Tatsächlich haben die Muttenzer ihre Partie gegen Zofingen gewonnen und liegen dadurch nur noch einen Punkt hinter Dietikon. Noch ein Unentschieden am Samstag gegen Windisch könnte die Limmattaler also die Tabellenführung kosten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen