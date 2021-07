Fussball Treffer in der 92. Minute: Biels Mylord Kasai beendet das Cup-Märchen des FC Dietikon Trotz numerischer Überlegenheit nach einem Platzverweis verliert der FCD in der Cup-Qualifikation mit 1:2. Ruedi Burkart 04.07.2021, 14.57 Uhr

Lange Zeit konnten die Dietiker (links Ivan Moreno, rechts Bondoy Itoko) Biels Mylord Kasai neutralisieren. In der 92. Minute gelang dem Bieler Joker dennoch der Siegtreffer. Ruedi Burkart

«Mit ihm hätten wir gewonnen.» Dietikons neuer Sportchef Marcello Stellato sass Minuten nach Spielschluss im Trainerbüro im Garderobentrakt der Dornau und tippte mit einem Zeigefinger auf das Matchprogramm, genauer auf das Foto auf der Titelseite. Dort zu sehen: Pa Modou. Wie schon beim abschliessenden 1.-Liga-Meisterschaftsspiel gegen Linth 04 (4:1-Sieg für Dietikon) fehlte der bärenstarke 31-jährige Gambier allerdings auch gegen Biel.

Hätte der FCD tatsächlich gegen die favorisierten Seeländer den Einzug in die Cup-Hauptrunde schaffen können? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eventuell wäre es ja tatsächlich der ehemalige Super-League-Spieler in den Reihen des FCD gewesen, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit Biels 28-jährigen Kongolesen Mylord Kasai am entscheidenden Abschluss zum siegbringenden 2:1 hätte hindern können. Dann wäre der Ball vielleicht nicht dermassen scharf und passgenau zwischen den Fäusten von FCD-Keeper Alpay Inaner und der Querlatte ins Netz geflogen. Und die Limmattaler hätten in der Verlängerung nochmals alle Kräfte mobilisieren können.

Dietikon agierte clever aus der Abwehr heraus

Zugegeben, das sind ein bisschen viele Wenns und Abers. Halten wir uns lieber an die Fakten. Die Partie zwischen dem Absteiger in die 2. Liga inter und dem frischgebackenen Aufsteiger in die Promotion League verlief lange Zeit so, wie es zu erwarten gewesen war. Die ersatzgeschwächt angetretenen Dietiker – neben Pa Modou fehlten auch noch weitere potenzielle Stammspieler – verlegten sich aufs Verteidigen, die Bieler übernahmen das Spieldiktat.

«Meine Jungs machten das wirklich sehr gut»,

bilanzierte FCD-Chefcoach Daniel Tarone nach Spielschluss, «wenn wir den Ball hatten, kamen wir zu guten Chancen.» In der Tat.

Wohl hatten die Gäste aus dem Seeland meist das Leder in ihren Reihen, zu gefährlichen Abschlüssen kamen sie lange Zeit nicht. Es waren im Gegenteil die Dietiker, die nach einer Stunde Spielzeit durch Marko Lazic im Anschluss an einen Eckball das 1:0 erzielen konnten. Postwendend nach dem 1:0 glich Biel die Partie aus Dieses Tor war aufgrund der leidenschaftlichen Vorstellung der Limmattaler absolut verdient gewesen. Und es schien die Gäste aus dem Seeland aus ihrer Lethargie zu wecken. Nur vier Minuten nach Dietikons Führungstreffer glich Biel-Joker Nolan Nuzzolo zum 1:1 aus. Er lies erst FCD-Verteidiger Ivan Moreno aussteigen und drosch dann das Leder am machtlosen FCD-Keeper Inaner vorbei ins Tor.

Dietikons Goalietrainer Nicola Appella spaziert an den Bieler Fans vorbei. Ruedi Burkart

Eine Viertelstunde vor Schluss der regulären Spielzeit überschlugen sich die Ereignisse im Dauerregen. Nach einem Rencontre im Mittelfeld zwischen Dietikons Milan Marjanovic und Biels Anthony De Freitas hielt der Schiedsrichter dem Seeländer den roten Karton vor die Nase – Platzverweis wegen einer Tätlichkeit. Dem Vernehmen nach soll De Freitas dem Dietiker eine Kopfnuss verpasst haben.

Vorteil Dietikon also. Die Limmattaler wollten die Gunst der Stunde nützen und fassten in numerischer Überlegenheit neuen Mut. Und tatsächlich: Daniel Pinheiro (80.) und Marjanovic (82.) liessen mit ihren gefährlichen Abschlüssen Fans und Supporter der Dietiker von einem guten Ende der Partie träumen. Aber dann kamen die entscheidenden Minuten immer näher.

Telegramm Dietikon - Biel 1:2 (0:0) Dornau. – 100 Zuschauer. – Tore: 59. Lazic 1:0. 63. Nuzzolo 1:1. 92. Mylord Kasai 1:2.

Dietikon: Inaner; Di Gregorio, Lazic, Hezel, Moreno; Nebel; Da Silva, Gaijc (68. Asani), Marjanovic, Itoko; Pinheiro (83. Juric).

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Pa Modou und Francisco (beide verletzt) und Meyer (Ferien) sowie Duvnjak. – Verwarnungen: 42. Garcia (Schwalbe), 43. Gaijc (Foul), 90. Itoko (Reklamieren). – Platzverweis: 75. De Freitas (Foul). – Cornerverhältnis: 6:5.

Als man sich auf der Dornau bereits auf eine Verlängerung einstellte, machte Biels Mylord Kasai den Party-Crasher. Erst konnte er von FCD-Haudegen Edmir Asani noch am erfolgreichen Abschluss gestört werden (88.). Doch in der 92. Minute war das Dietiker Cup-Märchen zu Ende. Mit einem satten, unhaltbaren Schuss unter die Latte erzielte Mylord Kasai das 2:1 für die Bieler und schoss seinen Klub damit in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups. Und was bleibt den Dietikern? Viel Respekt für eine erneut aufopfernde Leistung und die hypothetische Frage: Was wäre nur drin gelegen – in Bezug auf den Kampf gegen den Abstieg – hätte die neue sportliche Führung um Daniel Tarone ihren Dienst einen Monat früher aufgenommen?