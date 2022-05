Fussball Trauerflor und Kondolenzbuch: Letzter Gruss an den verstorbenen Coach Beim 2.-Ligisten FC Urdorf wird am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Meilen mit einer Schweigeminute an Dragan «Dragi» Filipovic gedacht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.05.2022, 15.18 Uhr

So wird «Dragi» in Erinnerung bleiben: als engagierter und fairer Sportsmann. Ruedi Burkart

Am 23. April ist Dragan «Dragi» Filipovic 48-jährig an Krebs verstorben. Der Tod des Cheftrainers des 2.-Ligisten FC Urdorf schockierte die Fussballszene weit über das Limmattal hinaus. «Wir haben einen lieben Kollegen, einen edlen Sportsmann verloren. Unsere Gedanken sind bei der Familie von «Dragi», äusserte sich Urdorfs Vereinspräsident René Janz damals.

Mittlerweile sind knapp drei Wochen ins Land gezogen. Die Erinnerungen an ihren ehemaligen Cheftrainer sind bei den «Stieren» immer noch sehr präsent. Am vergangenen Wochenende bestritten sie erstmals wieder ein Meisterschaftsspiel und trugen beim 0:0 in Wiedikon einen Trauerflor. Das werden sie auch am kommenden Samstagabend beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten Meilen machen (18 Uhr, Chlösterli). «Zudem werden wir ein Kondolenzbuch auflegen, in welchem sich alle, die Dragi gekannt und geschätzt haben, eintragen können», erklärt FCU-Präsident Janz. Das Buch werde den ganzen Samstag auf einem Tisch im Klubhaus Chlösterli liegen, so Janz weiter.

Spezielles Shirt mit Filipovics Konterfei

Vor dem Anpfiff gegen Meilen werden die Urdorfer Akteure zudem mit einem speziellen Shirt einlaufen, welches das Konterfei von Filipovic zeigt. Es wird vor dem Kick-off auch eine Schweigeminute geben. Janz:

«Das ist unser Abschluss der Trauerbewältigung. Dragi wäre der Letzte gewesen, der lange Trübsal geblasen hätte. Er war ein Freund des Lebens, einer, der immer positiv eingestellt war. Das werden wir von ihm mitnehmen.»

Bis zum Ende der laufenden Saison wird der bisherige Assistent Manuel Correia das Team allein führen. Und in Zukunft, René Janz? «Ich habe in den letzten Tagen und Wochen einige Bewerbungen von Interessenten am Trainerjob beim FC Urdorf erhalten.» Allerdings tendiere man auf eine interne Lösung. Gut möglich, dass bereits Anfang nächster Woche Details bekanntgegeben werden können.

