Fussball Transfercoup für den FC Urdorf: Ex-Profi Schönbächler kehrt zurück Transferbombe auf dem Chlösterli: Der ehemalige FC-Zürich-Spieler Marco Schönbächler trägt künftig das Dress des 2.-Ligisten. Seinen ersten Einsatz wird der 32-Jährige kommende Woche gegen die Blue Stars haben.

Sieben internationale Spiele absolvierte Marco Schönbächler für den FC Zürich. Hier im Herbst 2016 in der Europa League gegen die Spanier von Villarreal. Marc Schumacher/Freshfocus

Chapeau, René Janz. In aller Stille fädelte der Präsident des FC Urdorf zusammen mit seinen Mitstreitern den grössten Transfer in der Geschichte des 1968 gegründeten Dorfklubs ein. Und so durfte Janz am Mittwoch, wenige Stunden bevor sich das Transferfenster für diesen Sommer schloss, Folgendes verkünden:

«Die sportliche Leitung und der Vorstand des FC Urdorf freuen sich riesig mitzuteilen, dass Marco Schönbächler nach 20 Jahren zum FCU zurückkehrt.»

Im Alter von 12 Jahren verliess Klein Marco das Chlösterli, schloss sich der Organisation des FC Zürich an und trug bis im Sommer 2021 das Dress des Stadtklubs. Für diesen absolvierte er rund 350 Profispiele. «Dass Marco jetzt, am Ende seiner Karriere, zu seinem Stammverein zurückkehrt, ist für uns alle im Verein eine aufregende Geschichte», sagt Janz. Und fügt schmunzelnd hinzu, dass der gesamte Fussball-Club Urdorf aktuell ganz aus dem Häuschen sei.

Marco Schönbächler, hier nach seinem Abgang beim FC Zürich. Christian Murer (23. August 2021)

Von diesem Hype um seine Person spürte Marco Schönbächler wenige Stunden nach Bekanntgabe seines Wechsels ins Limmattal noch wenig: «Ich wohne ja seit einiger Zeit nicht mehr im Dorf. Aber es freut mich zu hören, dass die Leute im Verein Spass daran haben, dass ich retour komme.» Nach seinem abrupten Abgang beim FCZ im Sommer 2021 («dieser Entscheid kam für mich wie aus heiterem Himmel») hoffte Schönbächler, der 2014 auch zweimal in der Schweizer A-Nationalmannschaft spielte, auf eine Verlängerung seiner Profikarriere.

Doch die passenden Angebote aus der Super und Challenge League blieben aus. Schönbächler: «Dann reifte in mir der Gedanke, dass ich im Amateurbereich noch ein, zwei Jahre spielen könnte.» Finanzstarke Vereine aus der 1. Liga oder der 2. Liga inter waren an ihm dran, auch der FC Dietikon bemühte sich im vergangenen Winter um die Dienste des 32-jährigen Mittelfeldakteurs. Schliesslich vergebens.

«Ich wollte nicht mehr dreimal oder öfter pro Woche auf dem Platz stehen. In Urdorf trainieren wir zweimal, das passt.»

Beruflich hat sich Schönbächler in den letzten Monaten neu orientiert. Zusammen mit zwei Kollegen verfolgt er ein spannendes Projekt. «Aber da ist noch gar nichts spruchreif. Wir sind in der Planungsphase.»

René Janz, Präsident des FC Urdorf. Valentin Hehli (6. Oktober 2021)

Natürlich stellen sich nach einem Wechsel eines ehemaligen Nationalspielers zu einem Amateurklub gewisse Fragen. Was kostet dieses Abenteuer den Verein? Wie nachhaltig ist das investierte Geld? Auf die Frage, was Schönbächler bei den «Stieren» verdient, antwortet FCU-Boss Janz mit einem Lächeln:

«Nichts. Unter meiner Leitung haben wir noch keinem Spieler ein Gehalt oder Spesen bar ausbezahlt. Und das wird sich auch nicht ändern.»

Weil Schönbächler auch im Nachwuchs des FCU tätig sein wird, kriegt er eine Entschädigung, wie sie jeder andere Juniorentrainer auch erhält. Nicht mehr und nicht weniger.

FCU-Trainer Leite: «Er wird spielen, wenn er sich aufdrängt»

Manuel Leite, der Cheftrainer des FC Urdorf, erfuhr nach dem Dienstagstraining vom Transfer. Um 21.15 Uhr informierte ihn sein Präsident, dass Schönbächler einem Wechsel zum FC Urdorf zugestimmt hat. «Ich wusste, dass etwas im Tun ist», so Leite, «umso erfreuter sind wir jetzt, dass es geklappt hat.» Der Ex-FCZ-Spieler wird bereits diese Woche zur Mannschaft stossen und am Donnerstagstraining teilnehmen. Spielberechtigt sein wird der prominente Neuzugang bei der Auswärtspartie vom kommenden Donnerstag, 8. September, gegen die Blue Stars (20 Uhr, Hardhof Zürich). Ob er dann auch zum Einsatz kommen wird? «Ja, wenn er sich in den Trainings für das Team aufdrängt», sagt Leite mit einem Schmunzeln. Und auf welcher Position sieht Leite seinen neuen potenziellen Leistungsträger? «Das werden wir dann anschauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Schönbächler offensiv einiges bewirken wird.»