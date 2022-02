Fussball Trainingslager in Spanien: Der FC Schlieren fliegt an die Wärme Um der Vorbereitung auf die bald anstehende zweite Saisonhälfte in der Nationalliga B den letzten Schliff zu verpassen, dislozieren die Schlieremer Fussballerinnen für fünf Tage nach Barcelona. Ruedi Burkart 07.02.2022, 20.53 Uhr

Ein grosser Erfolg: 22 Spielerinnen und fünf Staff-Mitglieder des FC Schlieren verbringen fünf Tage gemeinsam in Barcelona. Henry Muchenberger

Am kommenden Mittwoch fliegen 22 Spielerinnen und fünf Staff-Mitglieder nach Barcelona. «Dass so viele mitkommen, spricht für den Teamgeist. Ich bin sehr zufrieden», sagt Cheftrainer Alessandro Vicedomini. Neben intensiven Trainings auf dem Platz stehen auch Theoriestunden auf dem Reiseprogramm. Und auch ein Vorbereitungsspiel. Die Limmattalerinnen testen gegen ein Team mit dem klingenden Namen Unión Esportiva Cornellà aus der zweithöchsten spanischen Liga. Drei Tage nach der Rückkehr in die Schweiz steht bereits das erste NLB-Spiel auf dem Programm. Am Mittwoch, 16. Februar, spielen die Fünftplatzierten Schlieremerinnen um 20 Uhr auf dem Zelgli gegen den Tabellenletzten Küssnacht am Rigi.