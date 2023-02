FC Schlieren Frauen besiegen Küssnacht zum Rückrundenstart

Fussball Start nach Mass in die Rückrunde: Schlieremerinnen besiegen Küssnacht 2:0 Die Frauen des FC Schlieren legten den Grundstein zum Erfolg im Heimspiel bereits früh in der Partie. Michel Sutter Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.14 Uhr

Nina Suter (gelb), hier gegen Küssnachts Stephanie Erne, kämpfte um jeden Ball. Michel Sutter

Und plötzlich zog Sanja Mijovic einfach ab. Der Ball prallte an die Querlatte und von dort auf die Torlinie – oder doch ins Tor? Eine Zuschauergruppe jubelte schon an der Seitenlinie. Doch der vermeintliche Treffer in der Schlussphase der Partie gegen Küssnacht am Rigi zählte nicht.

Mijovic und ihre Schlieremer Teamkolleginnen konnten es verkraften. Auch so gewannen sie das Spiel am Ende souverän mit 2:0. Den ersten Treffer hatte Nina Suter bereits nach zehn Minuten aus etwa 20 Metern erzielt, Küssnachts Torhüterin Marina Camenzind sah bei Suters Schuss nicht gerade gut aus. Beim zweiten Tor, nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer, setzte sich Alessia Raffino gegen die Küssnachter Verteidigerinnen durch, als sie einen Freistoss von Suter per Kopf einnickte.

«Das Ziel war es, in den ersten 15 Minuten zwei Tore zu erzielen», sagte der Schlieremer Trainer Alessandro Vicedomini nach der Partie. Das war den Schlieremerinnen mit dem 2:0 in der 18. Minute auch fast gelungen. «Wir wurden danach aber etwas zu hektisch», bemängelte Vicedomini. Tatsächlich wurden die Küssnachterinnen in der Folge stärker und erspielten sich auch einige gute Chancen.

Sereina Küng und ihre Schlieremer Teamkolleginnen sorgten in der Startphase gegen Küssnacht für klare Verhältnisse. Michel Sutter / Limmattaler Zeitung

In der zweiten Halbzeit war die Partie dann ausgeglichen, wobei Schlieren durch den Lattentreffer von Mijovic die beste Gelegenheit für sich beanspruchen konnte. Mit etwas mehr Konsequenz hätte Küssnacht allerdings den Anschlusstreffer erzielen und damit nochmals für Spannung sorgen können. «Wir haben zu oft den Ball verloren», sagte Vicedomini. Er wolle dem Team aber keinen Vorwurf machen: «Dass im ersten Spiel nach fast drei Monaten noch nicht alles super läuft, ist normal.»

Matchtelegramm Schlieren – Küssnacht a/R 2:0 (2:0). – Zelgli. – 50 Zuschauer. – Tore: 11. Suter 1:0. 18. Raffino 2:0. – Schlieren: Eigenmann; Bürgler (66. Gisler), Dietrich, Küng, Hodel; Bonfardin, Suter; Raffino (81. Bradke); Studer (46. Crawford), Mijovic (81. Radulovic), Demirayak (66. Oviedo). – Küssnacht a/R: Camenzind; Meyer (86. Kottmeyer), Steiner, Pirker, Zimmermann; Caluori, Rodrigues; Ulrich, Erne, Schilliger; Schuler. – Bemerkung: 65. Lattenschuss Mijovic.

Larissa Cremona stösst neu zu Schlieren

Einen Wermutstropfen hatten die Schlieremerinnen in der zweiten Halbzeit zu schlucken, als die starke Aliche Vono Oviedo sich bei einer Aktion verletzte und nach der Partie von Teamkolleginnen vom Platz getragen werden musste. «Ich weiss nicht genau, was sie hat, aber ihr Fuss war geschwollen», so Vicedomini. Immerhin sei der Kader seines Teams mit 26 Spielerinnen sehr breit. Er habe gegen Küssnacht beispielsweise drei Akteurinnen zu Hause lassen müssen. «Das tut natürlich weh, auch menschlich», sagte Vicedomini.

Am kommenden Wochenende, wenn die Schlieremerinnen auswärts in Lugano antreten, ist die Qual der Wahl für Vicedomini noch grösser. Dann wird nämlich Larissa Cremona erstmals dem Kader angehören. Die 21-jährige Stürmerin, die bisher beim FC Solothurn ebenfalls in der Nationalliga B und früher bei den U21-Frauen des FC Zürich kickte, habe in den vergangenen Tagen beim FC Schlieren unterschrieben, wie Vicedomini bestätigte. «Gegen Lugano ist sie spielberechtigt», so der Schlieremer Trainer.

