Fussball Souveräner FC Dietikon siegt zum Saisonstart in Unterstrass mit 3:1 In der ersten Runde der neuen 2.-Liga-inter-Saison überzeugen die Limmattaler bei ihrem Auswärtssieg gegen den FC Unterstrass. Schon zur Pause war die Partie entschieden. Michel Sutter Jetzt kommentieren 21.08.2022, 16.51 Uhr

Neo-Dietiker im neuen Dietiker Dress: Danijel Stefanovic (vorne) im Duell mit Younis Harati. Michel Sutter

Sintflutartiger Regen und trockene Abschnitte wechselten sich ab bei Dietikons Gastspiel auf der Steinkluppe in ­Unterstrass. Von den Wetter­kapriolen liessen sich die ­Limmattaler jedoch nicht beeindrucken. Nach einer knappen Viertelstunde führten sie nach einer schönen Kombination ­zwischen Neuzugang Petar Ugljesic und Davor Mutabdzic mit 1:0, nach weniger als einer halben Stunde dank Bondoy Itokos Treffer bereits 2:0 und zur Halbzeitpause schliesslich durch ein Tor von Petar Ugljesic mit 3:0.

Dabei war den Dietikern noch ein Kopfballtor durch Leandro Di Gregorio aberkannt worden – wegen angeblicher Behinderung von FCU-Goalie Cornel Keller. Behindert wurde Keller jedoch wohl vom eigenen Mann. Die Dietiker konnten mit ihrem Auftritt in der ersten Halbzeit zufrieden sein. «Die erste Hälfte war sehr gut», sagte Dietikons Trainer Tarone.

Vielleicht hat die 3:0-Führung in den Hinterköpfen der Dietiker dann in der zweiten Hälfte die letzte Konsequenz vermissen lassen. Auf alle Fälle wurde Unterstrass, das zur Halbzeitpause gleich dreimal wechselte, zusehends stärker. Nach rund einer Stunde hatte das Heimteam eine ­hervorragende Chance zum ersten Tor, doch Albert Miller traf nur den Pfosten. Wenig später dann sorgte der starke Thomas Temperli mit einem satten Schuss doch noch für das 1:3. Es sollte das letzte Tor der Partie sein.

Der FC Dietikon antwortete mit einem starken Freistoss von Fabio Rodriguez, der Ball landete jedoch in den Armen von Keller. Dann waren die Unterstrasser wieder an der Reihe: Gleich zweimal ­verpasste Cornel Bandli das 2:3. Es waren die letzten ­nennenswerten Chancen der Partie. «Ich will eigentlich über 90 Minuten ­dominant ­spielen», sagte ­Tarone.

«Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Team. Unterstrass ist ein unangenehmer Gegner und auf diesem rutschigen Platz ist es auch nicht einfach.»

Beim FC Dietikon haben am vergangnen Samstag noch nicht alle potenziellen Leistungs­träger gespielt. So fehlte unter anderem Ex-Profi Nzuzi Toko. Ebenfalls nicht dabei waren ­Valdrin Dalipi, Marko Lazic und Michele Pepe. «Wir sind in der Breite sehr gut besetzt», so Tarone. Ein Luxusproblem also für den Trainer, was die ­Aufstellung betrifft? «Ja, aber lieber so als andersrum», sagte Tarone und lächelte.

Unterstrass - Dietikon 1:3 (0:3)

Steinkluppe. – 80 Zuschauer. Tore: 12. Mutabdzic 0:1. 27. Itoko 0:2. 45. Ugljesic 0:3. 62. Temperli 1:3.

Dietikon: Winzap; Simao, Pa Modou, Stefanovic (88. Dodaj), Hasani (70. Pinheiro); Shabani; Itoko (90.+1 Afulike), Rodriguez, Di Gregorio (63. Gudelj), Mutabdzic; Ugljesic.

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Neuverpflichtung Nzuzi Toko. – 18. Tor von Di Gregorio wegen Foul am Torwart aberkannt. – 56. Pfostenschuss Miller (Unterstrass).

