Schlierens NLB-Fussballerinnen sind im Soll.

Fussball «So kann man arbeiten»: Die Aussichten auf dem Zelgli sind nicht schlecht Die NLB-Fussballerinnen des FC Schlieren liegen drei Runden vor der Winterpause im Soll. Der Chefcoach ist zufrieden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.11.2021, 17.06 Uhr

Kampf um jeden Ball: Ramona Miotti (gelbes Dress) wehrt sich beim Heim-0:2 gegen die Sittener Übermacht. Ruedi Burkart

Die Stimmung des Trainers: Alessandro Vicedomini ist guter Dinge. Nach sieben Runden liegt sein Team in der 10er-Gruppe mit acht Punkten auf Rang fünf. Auch wenn das jüngste 2:2 gegen Tabellennachbar Luzern schmerzt – nach 60 Minuten lagen die Limmattalerinnen 2:0 in Führung –, die Grundstimmung auf dem Zelgli ist positiv. «Mein Team macht spielerische Fortschritte, der Zusammenhalt ist gewaltig, in den Trainings sind immer zwischen 18 und 20 Spielerinnen. So kann man arbeiten», sagt der Chef. Das Pünktchen auf dem i: Im neuen Garderobengebäude haben die Frauen ihr eigenes Reich, ihre eigene Garderobe. «Das ist natürlich wunderbar», so Vicedomini.

Die positiven Aspekte: Trotz Verletzungspech lassen sich die Schlieremerinnen nicht unterkriegen. Und sie stehen nach Rückschlägen immer wieder auf. Ein Beispiel: Zwei Wochen, nachdem sich die 18-jährige Stürmerin Adriana Bösiger bei der 1:2-Heimniederlage gegen die U21 des FC Zürich schwer verletzte (und mit einem Kreuzbandriss wohl für den Rest der Saison ausfallen dürfte), trotzte ein kämpferischer FCS dem Spitzenklub Rapperswil-Jona auswärts ein torloses Remis ab. «Wir geben niemals auf», so Vicedomini. Und mit Ausnahme der 2:6-Heimniederlage gegen den verlustpunktlosen Leader Thun Berner-Oberland war man nie hoffnungslos unterlegen.

Die Baustelle: Die Offensive! Nur neun Treffer in sieben Meisterschaftspartien sind schlicht zu wenig, um den angestrebten vierten Tabellenrang anzupeilen. «Wir kommen zu Chancen, das ist positiv», so Vicedomini. Jetzt müssen die Möglichkeiten nur noch in Treffer umgemünzt werden. Auch nicht gut ist die Heimspielbilanz: Nur ein einziger Punkt schaute bisher auf dem Zelgli-Kunstrasen heraus. Viel zu wenig!

Ist zufrieden: Schlierens Chefcoach Alessandro Vicedomini. Ruedi Burkart

Die Herausforderung: Am kommenden Samstag bietet sich die grosse Chance, mit einem Sieg bei 1.-Ligist Staad den Einzug in den Viertelfinal des Schweizer Cups zu schaffen. Vicedomini lässt nichts unversucht, dieses Ziel zu erreichen. Er beobachtete zusammen mit Assistenztrainerin Selma Adali den Gegner, stellte ein Video zusammen und wird mit seinen Spielerinnen das Gesehene genau analysieren. «Wir wollen unter die letzten acht Teams im Cup», gibt der FCS-Coach unmissverständlich die Devise heraus.

Das Schlussprogramm 2021: In der NLB spielt Schlieren dieses Jahr noch gegen Solothurn sowie gegen die beiden Aufsteiger Winterthur und Sion. Die Devise ist klar: Will Schlieren einen der ersten vier Plätze anvisieren, müssen bis zur Winterpause am 4. Dezember mindestens sechs Punkte her.

Die Winterpause: Es wird laut Vicedomini einen kurzen Unterbruch geben. Am 9. Dezember das letzte Training, am 11. Dezember das teaminterne Weihnachtsessen, dann Pause bis am 10. Januar 2022. Am 15. Januar steht das erste Vorbereitungsspiel gegen die U19 von NLA-Klub Aarau auf dem Programm, am 12. Februar geht die NLB-Saison mit einem Heimspiel gegen Küssnacht am Rigi weiter.

Die LiZ-Prognose: Die Aussichten auf einen nervenschonenden Verlauf der weiteren Saison sind nicht schlecht. Für die ersten beiden Ränge – und damit für die NLA-Aufstiegsspiele – wird es nicht reichen. Das ist auch nicht der Anspruch des FC Schlieren. Aber die Zeichen stehen gut, dass die Limmattalerinnen im kommenden Frühling nichts mit dem Kampf gegen den Abstieg in die 1. Liga zu tun haben werden.