Fussball Schlierens NLB-Kickerinnen atmen auf: Die Pause ist da, Gott sei Dank Die Fussballerinnen des FC Schlieren beendeten eine schwierige Saison in der Nationalliga B mit einer 2:5-Heimniederlage gegen Küssnacht am Rigi. Und machten damit Winterthur zum Absteiger in die 1. Liga. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.06.2022, 17.30 Uhr

Gelbschwarzer Torjubel: Auch in der nächsten Saison spielen die Schlieremerinnen in der Nationalliga B. Henry Muchenberger

Nein, es war keine Glanzleistung, mit welcher sich Schlierens NLB-Fussballerinnen am vergangenen Samstag in die Sommerpause verabschiedet haben. Ihr finales Heimspiel gegen Küssnacht am Rigi haben sie sang- und klanglos mit 2:5 verloren. «Die Motivation in dieser Partie war nicht bei beiden Teams gleich hoch», meinte FCS-Cheftrainer Alessandro Vicedomini nach der Partie schulterzuckend.

Die Schlieremerinnen hatten den Ligaerhalt bereits vor Anpfiff definitiv geschafft, die Zentralschweizerinnen mussten unbedingt gewinnen, wollten sie noch eine Chance auf den Sprung über den ominösen Strich haben. Was sie dann auch taten. Und weil Direktkonkurrent Winterthur bei der 1:2-Niederlage gegen Solothurn ohne Punkte geblieben war, spielen nun eben die Küssnachterinnen künftig in der zweithöchsten Liga, der FC Winterthur taucht nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in die 1. Liga.

«Wir haben keine einfache Saison hinter uns»

In der Endabrechnung belegt der FC Schlieren in der acht Teams umfassenden Abstiegsrunde den vierten Schlussrang, sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Dass die Meisterschaft mit einer Niederlage zu Ende gegangen ist, passt ins Bild. «Wir haben keine einfache Saison hinter uns. Immer wieder mussten wir auf verletzte Spielerinnen verzichten. 25 Meisterschaftspartien spielten wir in dieser Saison, 25 Mal musste ich die Aufstellung ändern», sagt Vicedomini. Darum sei er stolz auf das Erreichte:

«Meine Spielerinnen haben immer mitgezogen, das war phänomenal.»

Bis Ende dieser Woche wird noch trainiert, dann folgt das Jubiläumsfest «100 Jahre FC Schlieren» am kommenden Freitag und Samstag sowie das Abschlussessen am Sonntag. «Und dann machen wir zwei Wochen Ferien. Das haben sich alle verdient.» Zwei Vorbereitungspartien hat der FC Schlieren bereits abgemacht. Am Samstag, 16. Juli, wird auf dem heimischen Zelgli gegen NLA-Aufsteiger Rapperswil-Jona gespielt, am Freitag, 22. Juli, steht ein Auswärtsspiel gegen 1.-Ligist Wil auf dem Programm.

Drei neue Spielerinnen haben bereits zugesagt

Im Kader kommt es nur zu wenigen Änderungen. «Das Team bleibt im Grossen und Ganzen zusammen», freut sich Vicedomini. Ihren Rücktritt bekanntgegeben hat einzig Andreia Machado. Neu zum Team stossen Stürmerin Julia Fischer (U18 Aarau), Verteidigerin Leah Gächter (U18 St.Gallen) und Mittelfeldspielerin Melisa Demirayak (Kloten, 1. Liga).

