Fussball Schlierens NLB-Frauen enttäuschen: Nur 1:1 gegen den Tabellenletzten Das war ein Abend zum Vergessen. Zum Rückrundenauftakt gab's in einem zähen Spiel gegen Küssnacht am Rigi nur ein Remis. Michel Sutter Jetzt kommentieren 17.02.2022, 17.41 Uhr

Es lief nicht wie erhofft: Sanja Mijovic ärgert sich über eine umstrittene Offside-Entscheidung des Schiedsrichters. Alexander Wagner

Und dann wurde es plötzlich finster. Mitten in der zweiten Halbzeit gingen am Mittwochabend die Flutlichter auf dem Kunstrasenplatz auf dem Schlieremer Zelgli aus. Eine Minute dauerte die Unterbrechung, dann war der Platz wieder hell beleuchtet.

Es handelte sich also nur um eine kleine Panne, und dennoch stand sie symbolhaft für diesen nasskalten NLB-Fussballabend, an dem sowohl die Schlieremerinnen als auch die Gäste aus Küssnacht am Rigi durch Blackouts auffielen. Etwa bei Küssnachts Führungstor, als Andrea Schuler einen Eckball direkt verwandelte. Schlierens gesamte Defensive wie auch Torhüterin Annina Eigenmann sahen bei der Szene nicht gut aus. Schlierens Trainer Alessandro Vicedomini allerdings wollte Eigenmann keinen Vorwurf machen: «Der Ball war schwierig einzuschätzen, und der Wind hat sicher auch eine Rolle gespielt.»

Schlierens Glück in der 93. Minute

Auf der anderen Seite: ein Freistoss von Nina Suter aus dem Halbfeld. Sie schlug den Ball in hohem Bogen in den Küssnachter Strafraum – und brachte das Leder tatsächlich im Tor unter. Auch hier wirkte die Defensive nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe. Den Schlieremerinnen sollte es egal sein: Sie hatten in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch für den Ausgleich gesorgt und sich damit einen Punkt gesichert. Zufrieden war Vicedomini trotzdem nicht.

Der Gesichtsausdruck von FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini sagt alles. Alexander Wagner

«Wir hatten keine Ideen, die Körpersprache war mangelhaft»,

kritisierte er. Zwar habe sich Küssnacht nur hinten reingestellt, und es sei schwierig, gegen eine solche Taktik das richtige Mittel zu finden. «Aber es war zu wenig in allen Bereichen.» Kommt hinzu, dass Küssnacht gerade in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Chancen vergab. Insbesondere Schuler, die kurz vor dem Halbzeitpfiff plötzlich alleine vor Eigenmann auftauchte und statt abzuspielen, selber aufs Tor schoss. Eigenmann verhinderte Schlimmeres.

Mit wehendem Haar: Schlierens 1:1-Torschützin Nina Suter (gelbes Shirt) fixiert den Ball. Alexander Wagner

Und auch in der zweiten Hälfte kam von den Schlieremerinnen herzlich wenig. Nach dem Gegentor zeigten sie zwar eine Reaktion – auch, weil Vicedomini ein Zeichen setzte und gleich viermal wechselte. Doch die Torschüsse der Limmattalerinnen blieben meist harmlos. Der Chef:

«Das Beste am heutigen Abend ist das Resultat.»

Doch wie lässt sich eine solche Leistung erklären? «Vielleicht haben wir die Gegnerinnen unterschätzt», so der Schlieremer Trainer. «Vielleicht hat uns das Trainingslager auch etwas viel Kraft gekostet. Das darf aber keine Ausrede sein.» Nun geht es für die Limmattalerinnen – die in der NLB-Tabelle weiterhin im gesicherten Mittelfeld liegen – am übernächsten Sonntag im Cup weiter. Dann wartet mit GC ein anderes Kaliber. Die Vorfreude auf dieses Spiel sei gross, so Vicedomini. «Jetzt müssen wir diese Woche gut arbeiten und trainieren.» Dann hoffe er auf eine Überraschung. Allerdings sagte er:

«Mir wäre es lieber gewesen, gegen Küssnacht drei Punkte einzufahren, als im Cup weiterzukommen.»

Telegramm Schlieren – Küssnacht am Rigi 1:1 (0:0) Zelgli (Kunstrasen). – 50 Zuschauer. – SR: Weber. – Tore: 59. Schuler 0:1. 93. Suter 1:1.

Schlieren: Eigenmann; Agaj (63. Miotti), Bürgisser, Hodel; Crawford, Do Couto (64. Gisler), Suter, Bürgler (63. Küng); Mijovic (58. Notter), Gubler (63. Dietrich), Studer.

