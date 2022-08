Fussball Schlierens neuer Trainer Michele Di Muro: «Alle wollen uns ein Bein stellen» Nach dem Abstieg in die 3. Liga hat sich der FC Schlieren neu sortieren müssen. Ein direkter Wiederaufstieg habe für ihn nicht erste Priorität, erklärt der neue Übungsleiter, der frühere Profispieler Michele Di Muro. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.08.2022, 10.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich fühle mich auf dem Zelgli sehr wohl.» Schlierens neuer Trainer Michele Di Muro. Ruedi Burkart

Nach einer missglückten Hauptprobe steigt der FC Schlieren am Sonntag in die erste 3.-Liga-Saison seit 2013. Vor dem Heimspiel gegen Schwamendingen II (11.30 Uhr, Zelgli) spricht der neue Übungsleiter Michele Di Muro Klartext. Und nimmt auch Stellung zu den Vorkommnissen im mit 2:3 verlorenen Cupspiel gegen Wädenswil vor Wochenfrist, als sein Stürmer Patrick Vitiello einem Gegenspieler eine Kopfnuss verpasst hat.

Vor zwei Monaten sind Sie als neuer Trainer des FC Schlieren vorgestellt worden. Wie haben Sie sich im Verein eingelebt?

Michele Di Muro: Danke der Nachfrage, sehr gut. Ich fühle mich auf dem Zelgli wohl.

Wie erlebten Sie die Vorbereitungsphase?

Wir konnten intensiv arbeiten, hatten immer um die 18 bis 20 Leute im Training.

Sie kamen von ausserhalb in einen Verein, der grad abgestiegen ist. Da ist die Grundstimmung doch schon einmal negativ. Wie haben Sie das erlebt?

Natürlich habe ich gemerkt, dass die Mannschaft angeschlagen war. Aber dann habe ich versucht, mit interessanten Trainings wieder Freude am Fussball zu wecken.

Ist Ihnen das gelungen?

Ich glaube schon, ja. Es wurde mit der Zeit auch wieder gelacht im Training. Das ist ein gutes Zeichen.

Fünf Vorbereitungspartien hat der FC Schlieren absolviert, die Resultate reichen von einem 3:2-Auswärtssieg gegen den oberklassigen FC Oerlikon/Polizei bis zu einer 2:5-Niederlage gegen Siebnen. Wo steht die Mannschaft aktuell?

In der Mitte. (schmunzelt) Eine Anmerkung zum Spiel gegen Siebnen: Da habe ich in der Halbzeitpause acht Wechsel vorgenommen.

Resultate in Vorbereitungspartien spielen keine Rolle, hört man immer wieder.

Das sehe ich ein wenig anders. Gute Resultate wirken sich positiv auf die Stimmung aus.

Wie präsentierte sich Ihre Stimmung nach dem Cupspiel am letzten Samstag in Wädenswil? 2:3-Niederlage und direkte rote Karte gegen Patrick Vitiello in der Nachspielzeit. Vitiello soll einem Gegenspieler eine Kopfnuss verabreicht haben.

Ich bin immer noch stinksauer deswegen. Solche Sachen gehören nicht auf den Fussballplatz. Patrick wurde provoziert, okay, aber dennoch: So etwas geht nicht. Es ist auch schlecht für das Image des ganzen Vereins.

Vitiello wurde vom Verband für seinen Ausraster für vier Partien gesperrt.

Das ist natürlich ein grosser Verlust für uns. Auch deswegen, weil wir in den ersten drei Meisterschaftsspielen weitere Absenzen wegen Ferienabwesenheiten haben werden.

Sie waren früher Profispieler. Haben Sie auch einmal eine direkte rote Karte erhalten?

Ja, habe ich. Mitte der Achtzigerjahre spielte ich beim FC Chur in der Nationalliga B. Es passierte in einem Spiel gegen Winterthur. Ich wurde von meinem Gegenspieler pausenlos provoziert, und dann habe ich zurückgeschlagen. Dummerweise stand der Schiedsrichter in der Nähe.

Sie haben Ihre Lehren daraus gezogen?

Ja. Es ist mein einziger Platzverweis geblieben.

Kommen wir zurück in die Gegenwart. Was dürfen die Schlieremer Fans vom Team erwarten? Steigt im nächsten Frühling auf dem Zelgli eine Aufstiegsparty?

Halt, halt. Zuerst einmal müssen wir gut in die Meisterschaft starten. Holen wir gleich die ersten Punkte, geht alles ein bisschen einfacher. Natürlich möchte der Verein wieder rauf in die 2. Liga. Aber erzwingen lässt sich nichts. Darum nehmen wir Spiel für Spiel.

Gegen den Absteiger FC Schlieren werden alle doppelt motiviert sein.

Absolut, dessen müssen sich alle bewusst sein. Alle wollen uns ein Bein stellen. (schmunzelt)

Wie oft trainiert der FC Schlieren eigentlich pro Woche?

In der Vorbereitung dreimal wöchentlich. Ab nächster Woche trainieren wir zweimal. Wenn das reicht, lassen wir es so. Wenn die Resultate nicht stimmen, gibt’s im Herbst dann wieder ein drittes Training unter der Woche.

Wie muss man sich Ihre Zusammenarbeit mit Sportchef Antonio Caputo vorstellen? Er holt die neuen Spieler, Sie machen daraus ein Team?

Toni und ich sind schon seit längerer Zeit befreundet. Das war ja auch ein Grund für mich, zum FC Schlieren zu wechseln. Wir telefonieren jeden zweiten Tag, schauen, was wir besser machen können, diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle aber auch meine Assistenztrainer Maurizio Padula und Roberto Procopio sowie den ganzen Trainerstaff erwähnen. Mein Team und ich – wir leben Fussball.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen