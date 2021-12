Fussball Schlierens Fussballerinnen sagen «Prost miteinander» Die NLB-Kickerinnen und ihre spezielle Standaktion in Schlieren. Ruedi Burkart 17.12.2021, 19.54 Uhr

Andreia Machado (links) und Teamcaptain Céline Bürgisser warten auf Gäste. zvg

Vor einem Monat haben sich die Schlieremer NLB-Fussballerinnen in die Winterpause verabschiedet. Dies mit einem guten Gefühl nach dem 5:2-Heimsieg gegen Winterthur. Untätig sind die erfolgreichen Damen allerdings auch jetzt nicht. Um erstens die Teamkasse aufzubessern und zweitens Werbung in eigener Sache zu machen, betreiben sie dieses und kommendes Wochenende jeweils am Nachmittag bis 19 Uhr beim Eingang zum Lilie-Shoppingpoint in Schlieren einen Getränkestand. «Chömed mit eus cho astosse», lautet das Motto in der Vorweihnachtszeit. Angeboten werden Glühwein und Punsch, dazu gibt es eine «süsse Überraschung». Der Start am ver­gangenen Samstag sei er­freulich verlaufen, so Chefcoach Alessandro Vicedomini.