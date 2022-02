Fussball Schlieren-Chefcoach vor dem Cup-Schlager gegen GC: «Hier ist alles paletti» Am Sonntag steht für die NLB-Fussballerinnen des FC Schlieren der bisherige Saisonhöhepunkt an: Cup-Viertelfinal gegen Super-Ligist GC. FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini glaubt an eine Überraschung. Interview: Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.02.2022, 11.59 Uhr

Weist FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini den Weg zur Cup-Überraschung? Ruedi Burkart

Nur zehn Tage nach Ende der Winterpause steht für die Schlieremer NLB-Fussballerinnen schon der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Am Sonntag spielen sie um 15 Uhr im Viertelfinal des Schweizer Cups auf dem heimischen Zelgli-Kunstrasen gegen die Grasshoppers. Nur schon eine ehrenvolle Niederlage des NLB-Mittelfeldklubs gegen den Tabellenfünften der Super League wäre ein Erfolg. Doch Alessandro Vicedomini, der 33-jährige Chefcoach der Limmattalerinnen, glaubt an eine Überraschung.

Nur noch zwei Siege im Cup, dann steht der FC Schlieren dort, wo er schon vor 13 Jahren einmal war.

Alessandro Vicedomini: Im Cupfinal. Ich kenne die Geschichte, meine Assistentin Pätzi Dreyer hat mich informiert. (schmunzelt)

Dann kennen Sie auch das Resultat von damals.

Ja, auch das. 0:8 gegen Thun.

Wie weit schafft es der FC Schlieren im Cup in diesem Frühling?

Sie meinen, ob wir am Sonntag gegen GC gewinnen werden? Nun, ich stehe sicher nicht am Morgen auf, um dann als Verlierer vom Platz zu müssen. Und ich denke, meinen Spielerinnen und dem restlichen Trainerstaff geht es ähnlich.

Sie wollen also, getreu dem Motto «Wir haben keine Chance, also packen wir sie», die grosse Überraschung anvisieren?

Das trifft es ziemlich genau. Sehen Sie, wenn GC sein Potenzial abruft, wenn die Spielerinnen uns nicht unterschätzen und eine normale Leistung zeigen, dann wird es für uns schon sehr, sehr schwierig. Davor verschliesse ich die Augen nicht. Ich bin realistisch, aber positiv eingestellt.

Wie werden Sie spielen lassen?

Unser Gegner liest auch Zeitung. Darum zu dieser Frage keine Antwort.

Schlieren wird aus dem Spiel heraus nicht viele Chancen kriegen.

Und diese wenigen Möglichkeiten müssen wir zu verwerten versuchen.

Standardsituationen können ein Schlüssel zum Erfolg sein.

Das ist gut möglich. Darum haben wir in den vergangenen Tagen Eckbälle, Freistösse und Penaltys speziell trainiert.

Penaltys? Sie rechnen gegen die Grasshoppers mit einem Penaltyschiessen nach regulärer Spielzeit und Verlängerung?

Würde ich diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehen, wäre ich ein schlechter Trainer.

Ihre Spielerinnen gehen mit einem gesunden Mass an Vorfreude und Respekt in die Partie. Sie selbst sind sehr positiv eingestellt.

Absolut.

Nach dem Trainingslager in Barcelona Anfang Februar waren Sie ähnlich guten Mutes. Doch dann brachten Ihre Spielerinnen beim Rückrundenauftakt gegen den bescheidenen Tabellenletzten Küssnacht am Rigi kein Bein vors andere.

Das haben Sie durchaus recht. Es war eine schwierige Partie für uns. Küssnacht stellte sich fast über die gesamte Spielzeit hinten rein. Und nach dem 1:0 für sie war es noch schwieriger für uns, offensive Akzente zu setzen. Was mich freut und zuversichtlich stimmt, ist, dass wir nie lockergelassen haben und in der Nachspielzeit doch noch das 1:1 erzielen konnten.

Dann müssen Sie für die Partie gegen GC nur das Küssnachter Konzept adaptieren.

Wie gesagt: zur Taktik keine Antwort.

Was werden Sie Ihren Spielerinnen in der Kabine sagen, bevor sie am Sonntag kurz vor 15 Uhr aufs Spielfeld gehen werden?

Geniesst die Ambiance! Geniesst das Spiel! Wir stehen im Viertelfinal des Schweizer Cups. Das gelingt einem FC Schlieren nicht jedes Jahr.

Werden Sie komplett antreten können?

Leider nicht. Wir schonen zwei leicht angeschlagene Spielerinnen, schliesslich geht die NLB-Saison eine Woche nach dem GC-Spiel weiter.

Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr beim FC Schlieren, nachdem der damalige Trainer Fernando Esteban im März 2021 entlassen wurde. Im Gespräch mit Ihnen merkt man, dass es Ihnen auf dem Zelgli gefällt.

Es ist super hier, es passt perfekt. Wir haben ein tolles Team, ich kann mich auf einen motivierten Trainerstaff verlassen, die sportliche Führung mit Sportchef Zoran Perak hält uns den Rücken frei. Ich kann so arbeiten, wie ich will. Alles paletti also.

Ihr Vertrag mit dem FC Schlieren läuft Ende der Saison aus. Bleiben Sie?

Es ist noch nichts spruchreif. Ich bin gerne beim FC Schlieren, aber ob ich auch nächste Saison dabei bin, wird sich in den nächsten Wochen klären.

Tendenz?

Wie gesagt: Ich arbeite gerne in Schlieren.

Wenn Sie am Sonntag GC aus dem Cup werfen und in einer Woche das Meisterschaftsspiel auswärts gegen den ungeschlagenen Leader Thun gewinnen, wird man Ihnen einen Vertrag auf Lebenszeiten anbieten.

(lacht) Immer langsam! Wir werden sehen. Jetzt gilt der Fokus voll und ganz der Aufgabe gegen GC.

Viertelfinal, Schweizer Cup

Schlieren (NLB) – GC (Super League), Sonntag, 15 Uhr, Zelgli.

Cup-Viertelfinal Good News für die Fans: Gratis an Cupspiel Damit möglichst viel Publikum am Sonntag an die Partie pilgert, haben die Verantwortlichen des FC Schlieren entschieden, keinen Eintritt zu verlangen. «Es soll ein Fest sein – für unseren Verein und für die Stadt ­Schlieren», sagt FCS-Chefcoach Allesandro Vicedomini.

