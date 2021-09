Fussball Schallmauer ist in Sicht: Der FC Schlieren nähert sich der magischen 1000er-Grenze Der 2.-Liga-Fussballklub feiert heuer seinen 100. Geburtstag. An der Jubiläumsgeneralversammlung waren allerdings andere Zahlen ein Thema. Ruedi Burkart 08.09.2021, 13.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie führen den FC Schlieren in das Jubiläumsjahr: stehend (von links): Roland Steiner (Juniorinnenchef), Heinz Gisin (Finanzchef), Jana Seifriz (Leiterin Administration), Peter Seifriz (Berater und Sponsoring); kniend (von links): Sven Seifriz (Leiter Infrastruktur), Stefan Bolliger (Co-Präsident), Marco Seifriz (Co-Präsident), Domagoj Vukoja (Juniorenchef). Ruedi Burkart

Ein Fussballspiel dauert in der Regel 90 Minuten. Passend, dass die ordentliche Generalversammlung des FC Schlieren exakt dieselbe Länge hatte. «Auch wenn es unsere Jubiläums-GV ist, wir wollten die Sache nicht unnötig in die Länge ziehen», meinte Co-Präsident Stefan Bolliger nach Sitzungsschluss am vergangenen Montagabend und ging mit seinen Kollegen zum gemütlichen Teil des Abends über.

Viel zu diskutieren gab es während der 100. Generalversammlung tatsächlich nicht. Alle Anträge wurden einstimmig angenommen, die Wahlen waren eine kurze Sache. «Unsere Stimmenzähler haben einen ruhigen Abend heute», flachste Bolliger im Verlaufe der Versammlung. Am meisten zu tun hatten die Fussball-Juniorinnen, die die Versammlung mit Getränken versorgten.

Bereits in das fünfte Amtsjahr gehen die Co-Präsidenten Stefan Bolliger und Marco Seifriz. Die beiden schafften ebenso problemlos die Wiederwahl wie der restliche Vorstand. Nicht mehr in der Teppichetage sitzt in Zukunft Roger Küng. Der bisherige Junioren-Obmann trat ins zweite Glied zurück und überliess seinen Posten dem neu gewählten Domagoj Vukoja. Apropos Vorstand: Finanzchef Heinz Gisin durfte trotz Corona erfreuliche Zahlen präsentieren. Der FC Schlieren schloss das vergangene Vereinsjahr mit einem Plus von 3700 Franken ab – 2020 waren es noch 2300 Franken – und ist auch sonst solide unterwegs.

«Wir werden jedes Jahr ‹es bitzeli› besser»,

meinte Gisin. Dann blickte er zu Sponsoring-Chef Peter Seifriz und sagte: «Dank Peter ist uns auch im schwierigen vergangenen Jahr kein einziger Sponsor abgesprungen.»

Ehre, wem Ehre gebührt: Peter Bühlmann freut sich über die Urkunde, die ihn als Freimitglied des FC Schlieren ausweist. Ruedi Burkart

Auch bezüglich Mitgliederzahlen machte Schlieren im vergangenen Jahr vorwärts. Vor allem dank der kleinsten Kicker konnte man den Bestand steigern, aktuell zählt der FCS 915 Mitglieder, was ein Plus von 62 gegenüber dem vergangenen Jahr bedeutet. Die Kehrseite der Medaille – eine 30 Namen umfassende Warteliste für fussballbegeisterte Kinder. «Das tut uns natürlich extrem weh», so Bolliger, «aber es geht nicht anders.» Man könne sich Trainer respektive Betreuungspersonen eben nicht einfach so aus den Fingern saugen. So könne es auch nicht das Ziel des Klubs sein, in naher Zukunft die Marke von 1000 Mitgliedern zu erreichen. «Wir haben eine gute Grösse, das passt so tipptopp», sagte Marco Seifriz zum Thema.

Dem Anlass entsprechend machte auch Stadtrat Stefano Kunz den Fussballern seine Aufwartung. In seiner kurzen Ansprache wand er den Vereinsverantwortlichen ein Kränzchen:

«Ich gratuliere Ihnen! Der Klub weist intakte Strukturen auf, es wird mit Leidenschaft gearbeitet. Einfach sensationell, FC Schlieren! Ich wünsche alles Gute zum runden Geburtstag.»

Sodann blickte Kunz voraus und freute sich «schon jetzt auf ein bäumiges Jubiläumsfest». Gerne nahm Co-Präsident Bolliger den Ball auf und meinte: «Wir fühlen uns hier in Schlieren sehr gut aufgehoben.»

Die grosse Fete folgt im nächsten Jahr

100. Geburtstag hin oder her, ein grosses Thema war das Jubiläumsfest an der Generalversammlung nicht. «Wir haben wegen Corona und der ganzen Unsicherheiten die ganze Feier auf 2022 verschoben», so Marco Seifriz. An welchem Datum die Fete stattfinden soll und welche Attraktionen die Besucher dann erwarten dürfen, ist noch nicht bekannt. Sicher ist indes, wann das prächtige neue Garderobengebäude eingeweiht werden wird. «Am ersten Oktoberwochenende tragen unsere Mannschaften Heimspiele aus. Da hoffen wir auf viel Betrieb auf dem Zelgli», so Bolliger. Der offizielle Festakt steigt bereits am Freitag, 1. Oktober.