Fussball Saisonstart mit der 1. Cuprunde – der FC Birmensdorf fehlt Der 4.-Liga-Klub hat sich nicht für den diesjährigen Wettbewerb angemeldet. Offenbar ging dies im Vorstand vergessen. Ruedi Burkart 17.08.2021, 17.01 Uhr

Solche Sprints wird es diesen Sommer von den Birmensdorfern (blaues Dress) im Cup nicht geben.

Ruedi Burkart/Archiv

Eine Woche vor dem Meisterschaftsstart der unteren Ligen testen die Klubs von der 2. bis zur 5. Liga am kommenden Wochenende ihre Frühform. Dies anlässlich der 1. Runde im Regionalcup. Aus Limmattaler Sicht sind ausser dem FC Dietikon – welcher als interregionaler 2.-Ligist nicht startberechtigt ist – alle Fanionteams der hiesigen Vereine angemeldet. Mit einer bemerkenswerten Ausnahme: 4.-Ligist FC Birmensdorf fehlt im Cuptableau des Zürcher Fussballverbands.

Auf diesen doch speziellen Umstand und die Gründe dafür angesprochen, verweigert Sandra Vetsch, Spiko-Chefin beim FCB, freundlich aber bestimmt die Aussage und verweist auf Vizepräsident Andreas Eggenberger. Dieser sagt zur Causa FCB lediglich:

«Das war die individuelle Entscheidung der jeweiligen Trainer. Möglicherweise ist beziehungsweise war dies nicht jedem Trainer gleich bewusst.»

Mit anderen Worten: Der Birmensdorfer Führung ist es herzlich egal, dass das Fanionteam nicht im Cup antritt.

Und Harry Schenk, der auf der Website des Fussballverbands zwar als Klubpräsident geführt wird, jedoch nach eigenen Angaben «nicht mehr beim FCB dabei» ist, lässt aus der Ferne wissen, dass er den Verzicht auf eine Cup-Teilnahme «sehr schade» finden würde. Aufklären kann den verzwickten Fall um die Nichtanmeldung Carmine Ferorelli. Der Trainer von Birmensdorfs 4.-Liga-Truppe sagt: «Kein Birmensdorfer Team ist dieses Jahr im Cup gemeldet, nicht nur wir.» Da habe wohl jemand schlicht und einfach vergessen, die Teams beim Verband zu melden, so Ferorelli weiter. Beim FCB – der im Sommer 2015 noch den Aufstieg in die 2. Liga gefeiert hatte – scheint die eine Hand nicht zu wissen, was die andere tut.

Die 2.-Ligisten Urdorf und Schlieren müssen auswärts ran

Zu den Mannschaften, die spielen. Das Cup-Wochenende eröffnet der FC Urdorf (2. Liga), der am kommenden Samstag um 18 Uhr beim unterklassigen FC Räterschen antritt. Ebenfalls auswärts gegen einen unterklassigen Gegner ran muss mit dem FC Schlieren der zweite Limmattaler 2.-Liga-Vertreter – am Sonntag geht’s zu 3.-Ligist Siebnen, Anpfiff ist um 15 Uhr. Am Sonntag vor den eigenen Fans antreten dürfen die beiden 3.-Ligisten Engstringen (um 11 Uhr gegen 3.-Ligist BC Albisrieden) und Oetwil-Geroldswil (um 15.15 Uhr gegen den oberklassigen FC Phönix Seen). 4.-Ligist Uitikon empfängt ebenfalls am Sonntag um 11 Uhr 3.-Ligist Küsnacht