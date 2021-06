Fussball Rumpelstart für Anis Mrsic in Albanien: Zum Einstand gab's Kopfschmerzen Der 18-jährige Dietiker Neoprofi ist auf Heimaturlaub und spricht über seine ersten viereinhalb Monate als Berufsfussballer bei Dinamo Tirana. Ruedi Burkart 04.06.2021, 11.00 Uhr

Anis Mrsic am Ort, wo alles begann. Auf der Dietiker Dornau lernte er als kleiner Junge das Fussball-ABC. zvg

Die Meldung sorgte Ende Februar für Aufsehen in der Limmattaler Fussballszene. Mitten im Coronablues unterschrieb das 18-jährige Offensivtalent Anis Mrsic, ein ehemaliger Junior des FC Dietikon, bei Dinamo Tirana aus der zweithöchsten albanischen Liga einen Profivertrag, gültig bis im Sommer 2023.

«Ich lebe hier in Tirana meinen Traum vom Profifussballer», meldete Mrsic nach dem Umzug in die albanische Hauptstadt und schickte gleich noch ein Foto mit, welches ihn unter der dortigen Wintersonne zeigt. «Hier ist alles tipptopp», rapportierte der junge Mann damals, «Temperaturen um die 20 Grad, kein Regen – es passt.»

Grundsätzlich gehe es ihm gut in Albanien, aber ...

Szenenwechsel. Ein Café in Dietikon, vergangener Montag. Wir treffen uns mit Anis Mrsic. Die Saison in Albanien ist zu Ende, der Youngster verbringt die sechswöchige Trainings- und Spielpause in seiner Heimat. Wie ist es ihm die vergangenen viereinhalb Monate ergangen? «Grundsätzlich gut», sagt er und nippt an seinem Kaffee, «wenn da nur nicht die beiden Verletzungen gewesen wären.»

Anis Mrsic auf dem Trainingsgelände von Dinamo Tirana. zvg

Immer dann, wenn er sich bereit für den nächsten Karriereschritt gefühlt hatte, kam etwas dazwischen. Einmal war's der Kopf, ein andermal ein überdehntes Aussenband. Anfang März zog er sich in einem Spiel einen gehörigen Brummschädel zu. Bei einem hohen Ball setzte Mrsic im Strafraum zu einem Kopfball an und hatte Pech, dass der ebenfalls aufspringende gegnerische Torhüter seinen Kopf mit dem Ball verwechselte.

«Er traf mich mit beiden Fäusten auf der linken Kopfseite»,

so der Dietiker. Mrsic ging nach dieser Aktion groggy zu Boden und wurde sofort in ein Spital gefahren. Das Kopf-MRI zeigte ein angerissenes Jochbein. Mrsic: «Man sagte mir, dass ich Glück gehabt habe. Nichts gebrochen, nichts verschoben. So musste nichts operiert werden.» Absolute Ruhe und eine vierwöchige Trainings- und Wettkampfpause waren allerdings unumgänglich.

Immerhin lief es in der U21 von Dinamo nach Wunsch

Nach diesem Malheur musste Mrsic in der U21 von Dinamo Tirana einen neuen Anlauf nehmen. Dort lief es ihm den Umständen entsprechend gut. «Ich absolvierte im Nachwuchsteam fünf Spiele und erzielte drei Treffer», so der Dietiker, «es war ganz okay.» Doch bald schon zog er sich die nächste Verletzung zu. Im Training ging ihn ein allzu motivierter Teamkollege hart an – Folge: ein überdehntes Aussenband im linken Fuss. Wieder Schmerzen, wieder Pause. Er habe jetzt genug Verletzungen gehabt, das reiche mindestens bis Ende Jahr, sagt Mrsic mit einem gequälten Lächeln.

Dass der Offensivakteur mit einer solch umfangreichen Krankenakte in den ersten viereinhalb Monaten seinem grossen Ziel, dem Sprung in die 1. Mannschaft, nicht eben nähergekommen ist, versteht sich von selbst. «Ein paarmal durfte ich für die letzten Minuten aufs Feld», so Mrsic, «aber mehr war da noch nicht.»

Die Fans von Dinamo Tirana feiern den Aufstieg. Anis Mrsic

Immerhin zeigten seine Kollegen auf dem Platz so gute Leistungen, dass der Traditionsklub nach neun Jahren in der zweithöchsten Liga den Sprung zurück in die Kategoria Superiore schaffte. «Dort gehört Dinamo Tirana einfach hin», sagt Mrsic. 18 nationale Meistertitel und 13 Cupsiege sprechen eine deutliche Sprache. Er freue sich jetzt schon auf die Revierderbys in der nächsten Saison, sagt Mrsic. Mit Dinamo, KF und Partizani spielen drei Stadtklubs in der höchsten Landesliga, die zusammen auf insgesamt sagenhafte 59 Meistertitel kommen.

Bis Mitte Juli wird Anis Mrsic im Limmattal bleiben, sich hier auf privater Basis fit halten und Freunde treffen. Dann geht’s wieder zurück nach Albanien. Bevor er abreist, möchte er gerne noch ein persönliches Projekt erfolgreich beenden: das Bestehen der Fahrprüfung. Anfang dieser Woche hatte er seine erste offizielle Fahrstunde, weitere werden zügig folgen. «Ich hoffe, ich bringe die Prüfung durch, bevor ich abreise», sagt Mrsic. Die Theorieprüfung legte er schon im vergangenen Winter ab.