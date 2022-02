Fussball Rückrundenstart am 12. März: Der FC Dietikon befindet sich im Endspurt In knapp zwei Wochen startet die Rückrunde in der 2. Liga inter. Wo steht der aufstiegswillige FC Dietikon aktuell? Ein Augenschein beim Testspielderby am vergangenen Samstag gegen den unterklassigen FC Urdorf. Der FCD gewann mit 5:1 und präsentierte neue Spieler. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.02.2022, 14.57 Uhr

Ein Versprechen für die Zukunft? Dietikons neuer Stürmer Davor Mutabdzic (rotes Dress) setzt sich im Testspiel gegen Urdorfs Verteidiger Remo Weidmann durch. Ruedi Burkart

Bald ist Schluss mit nur Trainings und Vorbereitungspartien. Am Samstag, 12. März, starten die Dietiker Fussballer mit einem Heimspiel gegen den SC Zofingen in die Rückrunde der 2. Liga inter. Die Ausgangslage ist seit dem Entscheid des Schweizerischen Fussballverbands vom Dezember letzten Jahres eine äusserst vielversprechende für die Limmattaler.

Weil die Spielklassen im Amateurfussball reformiert werden, steigen Ende der laufenden Saison 2021/22 nicht nur die Gruppensieger der sechs Inter-Gruppen auf. Sondern auch die jeweiligen Gruppenzweiten. Und vor dem Wiederanpfiff liegen die Limmattaler in der Gruppe 5 zusammen mit Schöftland und Muri punktegleich hinter dem enteilten Leader Rotkreuz.

Ein 18-jähriger Ex-Badener als Hoffnung im Sturm

Logisch also, dass die Verantwortlichen des FC Dietikon «Gas geben», wie es Cheftrainer Daniel Tarone ausdrückt. Will heissen: das Kader «aufstiegstauglich» machen wollen. Man krempelte auf der Dornau zwar nicht mehr, wie in früheren Jahren geschehen, während der Winterpause gleich die halbe Mannschaft um. Aber das eine oder andere neue Gesicht präsentierte sich am vergangenen Sonntag beim 5:1-Sieg auf dem Kunstrasen im Vorbereitungsspiel gegen 2.-Ligist Urdorf dennoch den Zuschauern.

Davor Mutabdzic bedrängt Urdorf-Goalie Sven Gammel. Ruedi Burkart

Eine interessante Personalie ist zweifellos der 18-jährige Deutsche Davor Mutabdzic. Im Sturmzentrum fühlte er der Defensive der «Stiere» mit deren Torhüter Sven Gammel immer wieder auf den Zahn. Mutabdzic spielte früher für die U16 der Grasshoppers und war seit 2019 beim FC Baden im Nachwuchs aktiv. «Von ihm verspreche ich mir einiges, trotz seines jungen Alters», meint FCD-Übungsleiter Tarone. Mutabdzic blieb gegen Urdorf ohne Torerfolg.

Dafür skorte ein anderer Neo-Dietiker gleich dreimal gegen den FC Urdorf: Ilias Kotsi. Der 28-jährige bärtige Grieche – er arbeitet als Elektriker in Schlieren – wurde Dietikons Sportchef Marcello Stellato empfohlen, er soll die Tore zum Aufstieg schiessen. Von den vier Topteams der «Dietiker Gruppe» hatte der FCD in der Vorrunde mit 23 Treffern in 13 Partien mit Abstand am wenigsten offensiven Output.

Die Frage aller Fragen: Was macht Pa Modou?

Von äusserster Brisanz ist auf der Dornau die Akte Pa Modou. Bleibt der 32-jährige Gambier beim FC Dietikon oder zieht er wie erwartet weiter zu einem Profiverein? Seit dem Afrika-Cup ist es jedenfalls sehr ruhig geworden um den Verteidigungsminister der Limmattaler. Dazu sagt Tarone: «Stand heute plane ich mit Pam für die Rückrunde. Aber da kann sich die Situation natürlich täglich ändern.» Momentan setzt der Gambier angeschlagen aus, muss erst wieder komplett fit werden.

Pa Modou (rotes Dress) im Duell mit Adliswils Tim Springmann. Spielt der Gambier im Frühling wieder für den FC Dietikon? Ruedi Burkart

Kein Thema mehr ist eine Verpflichtung von Ex-Profi Sangone Sarr. Der 29-jährige Senegalese spielte früher mal beim FC Zürich und ist seit vergangenem Sommer vertragslos. Er hielt sich die letzten Wochen beim FCD fit und spielte auch ab und zu in den Vorbereitungspartien mit. «Es ist kompliziert mit all den Bewilligungen. Für uns nicht machbar», so Tarone. Also: Die Akte Sangone Sarr ist geschlossen.

Noch zwei Testspiele werden die Dietiker am kommenden Wochenende absolvieren. Am Samstag, 5. März, um 16 Uhr auswärts gegen die Blue Stars (2. Liga inter), tags darauf um 16 Uhr daheim gegen den SV Schaffhausen (ebenfalls 2. Liga inter).

