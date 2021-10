FC Dietikon blablabla

Fussball 1:1 im Spitzenspiel: Der FC Dietikon hält Leader Rotkreuz in Schach Allerdings bezahlten die Limmattaler den Punktgewinn in der 2. Liga inter teuer. Pa Modou und Bondoy Itoko mussten verletzt raus. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.10.2021, 15.29 Uhr

Die Freude muss raus. Dietikons Joker Marvin Hezel freut sich über sein Tor zum 1:1-Ausgleich. Rechts ärgert sich Rotkreuz-Keeper Joao Ngongo. Jan Pegoraro

Nach 34 Minuten stockte den Dietiker Verantwortlichen kurzzeitig der Atem. Offenbar ohne Fremdeinwirkung ging Abwehrpatron Pa Modou zu Boden und hielt sich eine Wade. Schnell war klar: Da geht nichts mehr. Der 31-jährige Gambier mit Super-League-Erfahrung musste sich auswechseln lassen. Nur gut, dass Marvin Hezel nach langer verletzungsbedingter Pause wieder verfügbar war. Der 1,93 Meter grosse Deutsche übernahm den Part von Pa Modou in der Innenverteidigung und war, trotz einbandagiertem Knie, ein sicherer Wert.

Für eine kurze Zeit ging nach dem Wechsel in der FCD-Defensive indes die Ordnung verloren. Und dies nützte das Rotkreuzer Star-Ensemble gnadenlos aus – 1:0 nach 51 Minuten durch einen Kopfball von Allou. Fünf Zeigerumdrehungen später jubelten die Limmattaler. Frech lancierten sie einen schnellen Gegenstoss, von links flankte Fabio Rodriguez in die Mitte. Und wer stand dort? Marvin Hezel stieg hoch und drückte das Leder zum 1:1 in die Maschen.

Der Druck bei Rotkreuz, die Spielfreude bei Dietikon

In der Folge entwickelte sich vor rund 100 Zuschauern eine unterhaltsame, von beiden Teams intensiv geführte Partie. Das spielerische Niveau war nicht immer überzeugend, Torchancen rar. Das lag in erster Linie an den Gastgebern, die zuweilen mit der Brechstange die Entscheidung herbeiführen wollten. Und die seit Meisterschaftsbeginn unter Druck stehen. Das ist René Erlachner sehr wohl bewusst. Und für Aussenstehende auch offensichtlich. So entfuhr dem Rotkreuzer Trainer in der Schlussphase der Partie schon mal der eine oder andere an dieser Stelle nicht zitierfähige derbe Kraftausdruck. «Wir sind zum Siegen verdammt», meinte Erlachner denn auch nach dem Schlusspfiff mässig gut gelaunt. Halbe Sachen, beispielsweise Unentschieden, passen nicht in die Rotkreuzer Vorstellungen von erfolgreichem Fussball.

Anders präsentierte sich die Gemütslage bei den Gästen aus dem Limmattal. Sie zwackten mit ihrer intelligenten Spielweise dem grossen Favoriten einen Punkt ab. Aus einer disziplinierten Abwehr heraus – und mit einem einmal mehr überragenden Torhüter Alpay Inaner – versuchten sie immer wieder, mit schnellen Gegenstössen zum Erfolg zu kommen. Daraus wurde zwar nichts. «Aber mit dem Remis können wir sehr gut leben», so FCD-Chefcoach Daniel Tarone, der nach vier Spielsperren wieder an der Linie dirigieren durfte.

«Es war eine Partie zweier Teams auf Augenhöhe», meinte Rotkreuz-Teamchef René von Euw beim Small Talk nach Spielschluss zu Dietikons Cheftrainer Daniel Tarone. Dieser bestätigte die Aussage mit einem gönnerhaften Nicken. Von Euw sprach davon, dass man zufrieden sei, auch nach neun Runden ohne Niederlage dazustehen. Und beim FCD ist man ebenfalls mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren.

Und schon folgt das nächste Spitzenspiel

Nach gut einem Drittel der 2.-Liga-inter-Meisterschaft zeichnet sich immer mehr ein Vierkampf um den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die 1. Liga ab. Pikanterweise spielen diese vier Teams am kommenden Wochenende in Direktbegegnungen gegeneinander. Leader Rotkreuz muss am Sonntag zum Tabellenzweiten Muri, Dietikon (3.) empfängt am Samstag um 16 Uhr auf der Dornau Schöftland (4.). Die Fans dürfen sich auf weitere spektakuläre Spitzenspiele freuen.

Telegramm Rotkreuz – Dietikon 1:1 (0:0) Sportpark. – 100 Zuschauer. – SR: Stefan Radevic. – Tore: 51. Allou 1:0. 56. Hezel 1:1.

Rotkreuz: Ngongo; Palatucci, Latifi, Rodrigues, Sacirovic; Nabarro; Gyorgiev (68. Boussaha), Palatucci (80. Sylejmani), Campello, Allou; Guto (88. Ndoy Bokanga).

Dietikon: Inaner; Stamenkovic, Lazic, Pa Modou (34. Hezel), Simao; Duvnjak; Itoko (75. Gaijc), Di Gregorio, Veseli (80. Caputo), Rodriguez; Pinheiro.

Bemerkungen: Dietikon unter anderem ohne Meyer, Moreno, Kapic (alle verletzt). – 34. Pa Modou verletzt ausgeschieden, 75. Itoko verletzt ausgeschieden. – Cornerverhältnis: 7:1 (3:0).