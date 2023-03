Fussball Rot gegen Stefanovic und Gelb gegen Coach Tarone: Der FCD kommt mit 1:5 unter die Räder Der Leader der 2. Liga inter kriegt gegen die Old Boys kaum ein Bein vors andere. Pa Modou gelingt nur der Ehrentreffer. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.03.2023, 14.15 Uhr

«Das war eine der schlechtesten ersten Halbzeiten überhaupt.» Dietikons Chefcoach Daniel Tarone sprach nach der 1:5-Klatsche Klartext. Valentin Hehli (15. Oktober 2022)

Daniel Tarone war am Samstagabend nach dem Schlusspfiff auf der Schützenmatte restlos bedient. Kurz vor Spielende hielt ihm der Unparteiische noch den gelben Karton vors Gesicht. Doch das war nicht mehr als eine Randnotiz zu dem, was er sich von seinen Spielern auf dem Rasen ansehen musste. Mit 1:5 wurde der FC Dietikon von den Basler Old Boys abgewatscht. «Die ersten 45 Minuten waren eine der schlechtesten Halbzeiten überhaupt in meiner Zeit als Dietiker Trainer», meinte Tarone. Seine Spieler seien ohne Mut, ohne Esprit und mit einer ungenügenden Körpersprache auf den Platz gegangen. Tarone:

«Wenn du so in ein Spiel gehst, kommt es selten gut.»

Das tat es tatsächlich nicht. Schnell einmal gerieten die Limmattaler mit 0:3 in Rückstand, der Pausenpfiff musste den Spielern wie den ins Baselbiet mitgereisten Fans wie eine kleine Erlösung vorgekommen sein.

Nach dem Seitenwechsel brachte Tarone neues Personal auf den Platz. «Im Ernst: Ich hätte auch sieben oder acht Spieler auswechseln können», sprach der Dietiker Übungsleiter Tacheles. Durch einen Treffer von Routinier Pa Modou kam der FCD nach 62 Minuten auf 1:3 heran und schöpfte neuen Mut. Doch nur vier Zeigerumdrehungen später war alles wieder vorbei: Verteidiger Stefanovic flog mit einer «Ampelkarte» vom Platz. In der Schlussphase schossen die Basler noch zwei weitere Tore zum Endresultat von 5:1.

In der Tabelle bleibt trotz dieser zweiten Saisonniederlage des FCD alles beim Alten. Die Dietiker führen drei Zähler vor Muttenz und sieben vor den Old Boys. Weiter geht’s am nächsten Samstag mit einem Heimspiel gegen Pratteln.

Old Boys - Dietikon 5:1 (3:0) Schützenmatte, Basel. – Einziges Tor für Dietikon: 62. Pa Modou zum 3:1.

Dietikon: Vanins; Lazic (46. Hasani), Pa Modou, Stefanovic; Toko (75. Tanzillo); Pepe, Rodriguez (71. Ferreira Ramalho), Dalipi, Mutabdzic (46. Itoko); Klaric (46. Dos Santos), Ugljesic.

Bemerkungen: 66. «Ampelkarte» gegen Stefanovic, 87. Verwarnung gegen FCD-Trainer Tarone.



Resultate 16. Runde: Old Boys - Dietikon 5:1. Liestal - Bubendorf 0:0. Binningen - Muttenz 0:4. Grenchen - Zofingen 0:1. Schöftland - Red Star 0:0. Unterstrass - Regensdorf 1:2. Windisch - Mutschellen verschoben.

Rangliste: 1. Dietikon 16/38 (44:19). 2. Muttenz 15/35 (35:15). 3. Old Boys 16/31 (41:19). 4. Windisch 15/28 (28:21). 5. Liestal 15/27 (27:25). 6. Red Star 15/24 (18:10). 7. Binningen 16/24 (18:24). 8. Zofingen 15/23 (22:17). 9. Schöftland 15/18 (15:23). 10. Grenchen 15/17 (22:25). 11. Unterstrass 16/16 (28:28). 12. Pratteln 15/15 (18:31). 13. Bubendorf 16/14 (20:41). 14. Regensdorf 16/10 (24:34). 15. Mutschellen 14/3 (17:45).

Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl Strafpunkte über die Rangierung.

