Fussball Roadtrip der besonderen Art: 540 Kilometer im Car für 90 Minuten auf dem Feld Mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Sion beschliessen Schlierens NLB-Fussballerinnen am Samstag das Jahr 2021. Mit einem Sieg würden sie sich im oberen Tabellenmittelfeld festsetzen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.12.2021, 12.58 Uhr

Bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Sion lief offensiv wenig bei Schlieren. Hier wird Stürmerin Alessia Raffino (gelbes Shirt) von der Walliser Defensive geblockt. Ruedi Burkart

Im letzten Spiel des Fussballjahrs 2021 müssen die Schlieremerinnen am Samstagabend auswärts gegen Aufsteiger FC Sion ran. Als ob ein Abstecher ins winterliche Wallis Anfang Dezember nicht schon speziell genug wäre, findet die Partie nicht etwa unten im Rhonetal statt. Sondern auf 820 Meter über Meer in der Gemeinde Savièse, auf dem Kunstrasen des Stade Saint-Germain. Anpfiff ist um 18.30 Uhr, die Lufttemperatur dürfte sich dann um den Gefrierpunkt bewegen, es sind starke Schneefälle vorausgesagt.

Natürlich muss die spitze Bemerkung kommen: Alessandro Vicedomini, fahren Sie am Samstag mit Langlaufski im Gepäck ins Wallis? Der Chefcoach der Schlieremer Fussballerinnen sagt lachend: «Ski nehmen wir keine mit. Aber einen Tee­kocher, warme Kappen und Handschuhe. Und natürlich Decken.» Man wolle sich den etwas speziellen Betriebsausflug so angenehm wie möglich gestalten.

Ein 14-Stunden-Trip mit unsicherem Ausgang

Nach einem zweiwöchigen Meisterschaftsunterbruch müssen die NLB-Fussballerinnen also noch einmal ran. Dass Schlieren ausgerechnet jetzt ins Wallis fahren muss, ist einfach Pech. «Es bringt nichts, sich darüber zu ärgern», beurteilt Vicedomini die Situation pragmatisch. Gefragt nach seiner persönlichen Meinung, wie sinnvoll es ist, im Amateurfussball noch am ersten Dezember-Wochenende eine Runde anzusetzen, sagt er nur: «Wir spielen in der zweithöchsten Liga des Landes. Es ist so, wie es ist.» Wenn sich das Team am Samstag um 12.30 Uhr beim Zelgli besammelt, startet ein rund 14-stündiger Trip. Mit dem Car geht es 270 Kilometer ins Wallis, dann folgt das Spiel in Savièse, danach geht's auf derselben Strecke wieder retour ins Limmattal. Vicedomini: «Mit allen Pausen werden wir wohl 14 Stunden lang unterwegs sein.»

Bleibt zu hoffen, dass die ganze Reise nicht unter «Ohne Spesen nichts gewesen» abgebucht werden muss. Denn an den FC Sion haben die Schlieremerinnen keine guten Erinnerungen. Zum Saisonstart verloren sie völlig überraschend das Heimspiel mit 0:2.

