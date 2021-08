Fussball Rasselbande und Routiniers – die Dietiker Mischung könnte passen Die Dietiker Fussballer starten am Samstag mit einem Auswärtsspiel in Zofingen in die 2.-Liga-inter-Saison. Der jungen Truppe ist alles zuzutrauen. Ruedi Burkart 20.08.2021, 17.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus der Waadt ins Limmattal: Dietikons 21-jähriger Aussenverteidiger Alberto Lusala (rotes Dress) spielte vergangene Saison bei 2.-Ligist FC Aigle. Auch dank seines Cousins Bondoy Itoko landete der Kongolese diesen Sommer beim FC Dietikon. Michael Würtenberg

Der Start: Spitzenteam gegen Absteiger, so lautet die Affiche für Dietikons ersten Auftritt in der 2. Liga inter. Gegner Zofingen klassierte sich in der vergangenen Saison punktegleich mit dem Tabellenzweiten Lachen/Altendorf auf Rang drei. Zu Gruppensieger und Aufsteiger Freienbach fehlten nur vier Zähler. «Dass wir im ersten Spiel gleich auf einen starken Gegner treffen, ist ideal», sagt Dietikons Chefcoach Daniel Tarone. So wisse man gleich, wo man stehe. Die Partie auf der Zofinger Sportanlage Trinermatten wird heute um 20 Uhr angepfiffen.

Die Probleme: Daniel Tarone ist eine ehrliche Haut. Der frühere Profifussballer und ehemalige Assistenztrainer des FC St. Gallen nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er das auch gerade heraus. Dass viele seiner Spieler in den vergangenen Wochen quasi zu «Ferien-Technikern» mutierten, ärgert Tarone. «Ich war, sagen wir mal, überrascht darüber, dass Spieler wochenlang in die Ferien verreisten, dann noch in Quarantäne mussten und so lange Zeit nicht im Training waren.» Als er, Tarone, noch Trainer beim deutschen Siebtligisten Guttenstetten war, hatten die Spieler in den Verträgen festgeschrieben, dass sie in der Vorsaisonzeit zehn Tage in Urlaub fahren durften.

Die Einschätzung: Angesprochen auf die realistischen Ziele des FCD in der Meisterschaft sagt Tarone: «Wir wollen natürlich vorne mitspielen. Aber wie weit vorne wir dann landen? Das werden wir sehen.» Nach einer Vorbereitung mit den angesprochenen vielen Absenzen werde er sich hüten, einen Schlussrang als Zielvorgabe zu machen.

Die Herausforderung: Tarone hat das Durchschnittsalter seines Teams ausgerechnet – 22 Jahre ist das Resultat. «Wir haben also eine sehr junge Mannschaft. Das ist einerseits natürlich erfreulich, birgt aber auch gewisse Gefahren», so der FCD-Übungsleiter. Stichworte wären da: Leichtsinn, Stimmungsschwankungen, Inkonstanz. Nur gut, dass da noch Leute wie der 29-jährige Leandro Di Gregorio (70 Einsätze in der Challenge League) oder der 31-jährige Gambier Pa Modou mit seiner Erfahrung aus 250 Einsätzen in der Super League (Sion, FC Zürich, St. Gallen) die Rasselbande zusammenhalten. Indes: Wie lange Pa Modou noch für den FC Dietikon spielen wird, ist offen. «Kriegt er ein Angebot aus dem bezahlten Fussball, ist er sofort weg», macht sich Tarone keine falschen Hoffnungen.

FC Dietikon, Saison 2021/22 Staff und Kader Trainer: Daniel Tarone (April 2021). Assistent: Oliver Staijc (April 2001). Goalietrainer: Nicola Appella (April 2021).



Tor: Alpay Inaner 1997 Admir Kapic 1998



Verteidigung: Marvin Hezel 1992 Pa Modou 1989 Leandro Di Gregorio 1992 Raphael Mollet 1988 Ivan Moreno 1998 Stefan Stamenkovic 2001 Marko Lazic 2003 Alberto Lusala 2000.



Mittelfeld: Dino Duvnjak 1997 Toni Francisco 2000 Damian Gaijc 2003 Vitor Huvos 1988 Bondoy Itoko 1998 Lorent Jasari 1999 Levin Di Iorio 2003 Loris Ramadani 2005 Edison Veseli 2001 Genti Shehi 2005 Faria Simao 1993 Nemanja Simic 2000.



Angriff: Raphael Meyer 1993 Daniel Pinheiro 2000 Alessio Caputo 2004.



Zuzüge: Albeto Lusala (Aigle), Raphael Mollet (Zug 94), Dario Jankovic (United Zürich), Edison Veseli (Windisch), Stefan Stamenkovic (YF Juventus II), Alessio Caputo (GC U18), Levin Di Iorio (FCZ U17), Vitor Huvos (Freienbach), Genti Shehi (Team Aargau U16), Loris Ramadani (GC U16), Lorent Jashani.



Abgänge: Milan Marjanovic (Rotkreuz), Florentino Da Silva, Moritz Nebel (beide Uster), Edmir Asani (2. Mannschaft), Michele Pepe (Thalwil), Adin Slijvar, Silvano Kessler, Filip und David Ilic.

Die Grenzen: Dass auf der Dornau mit den finanziellen Mitteln haushälterisch umgegangen wird, zeigt ein Beispiel deutlich. Der Klub war nahe an der Verpflichtung von Gabriel Machado. Der 31-jährige Brasilianer schoss in zwei Testspielen mit dem FCD drei Treffer. «Er wäre gerne zu uns gekommen», sagt Tarone. Und Dietikon hätte den Stürmer von 1.-Liga-Aufsteiger Freienbach auch gerne geholt. Doch dann habe Machado ein «Superangebot» (Zitat Tarone) von Freienbach erhalten. Tja, und weil dieses finanziell um einiges lukrativer gewesen sein musste als jenes des FCD, schnürt Machado nun wieder seine Schuhe für Freienbach.

Der LiZ-Tipp: Wie weit nach vorne der jugendliche Elan den FC Dietikon tragen wird, ist schwierig abzuschätzen. Aber der direkte Wiederaufstieg muss auch nicht das Ziel der Verantwortlichen sein. Sondern die Entwicklung einer funktionierenden Mannschaft, die nach Möglichkeit nicht bereits im Winter wieder total umgekrempelt wird.