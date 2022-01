Fussball Profitrainer Uli Forte vor der Rückrunde: Auf die Tabelle schaut er nicht Nach entspannenden Feiertagen im Kreise seiner Familie steht für den Uitiker Profitrainer Uli Forte, 47, jetzt wieder der Fussball im Mittelpunkt. Mit Challenge-League-Klub Yverdon strebt er unter anderem einen weiteren Coup im Schweizer Cup an. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.01.2022, 16.33 Uhr

So kennt man Uli Forte: mit vollem Einsatz an der Seitenlinie von Yverdon Sport. Martin Meienberger/freshfocus

«Nein, nicht Ueli – Uli bitte. So wie Uli Hoeness, der von Bayern München», sagt Uli Forte lachend, als wir ihn vergangene Woche am Handy erreichen. Ulrich Massimo Forte heisst er mit vollem Namen, der Trainer des Challenge-League-Klubs Yverdon. Forte atmet schwer während des Gesprächs. «Ich bin grad mit der Familie im Berner Oberland. Ein paar Tage in den Bergen tun uns gut.»

Nein, er befinde sich nicht auf einer Schneeschuh-Tour, sagt Forte weiter, «ich jogge durch den Schnee. Ist anstrengender als auf trockener Strasse, bringt aber auch mehr Trainingseffekt.»

Mittlerweile sind die gemeinsamen Familienferien zu Ende, der Arbeitsalltag ist auch bei Fortes wieder eingekehrt. Diese Woche hat Yverdon, die Mannschaft von Uli Forte, das Training wieder aufgenommen. Seit Mitte August letzten Jahres ist der Uitiker dort für die Resultate verantwortlich, er löste nach nur drei Meisterschaftspartien den glücklosen Jean-Michel Aeby ab.

Unter Forte startete Yverdon regelrecht durch

Die Bilanz des früheren FCZ-, GC- und YB-Trainers ist beeindruckend. Von 15 Meisterschaftspartien verlor er nur deren drei und holte mit seinem Team 25 Punkte. Der Abstiegsplatz liegt mittlerweile 19 Zähler hinter den Waadtländern. «Dass es so gut laufen würde, hätte ich mir nie zu erträumen gewagt», sagt Forte. Klar, dass er das ursprüngliche Ziel, den Ligaerhalt, abhaken kann. Gegen hinten in der Tabelle muss sich Yverdon nicht mehr orientieren.

Uli Forte ist zufrieden damit, wie sich die Dinge in Yverdon entwickeln. Martin Meienberger/freshfocus

Was liegt also noch drin? Der Barrageplatz, momentan vom FC Aarau besetzt, ist sechs Zähler entfernt, der Aufstiegsrang, dort steht aktuell Vaduz, deren acht. «Halt, halt, nicht so forsch», winkt Forte ab, «wir wollen nicht zu stark auf die Tabelle schauen.» Er ist schon so lange im Geschäft, dass er weiss: Heute bist du König, morgen der Bettler. Anders ausgedrückt: Jede Partie muss zuerst gespielt werden.

Yverdons Lauf wurde durch die Winterpause gebremst. Am 28. Januar werden die Karten wieder neu gemischt, wenn die zweite Meisterschaftsphase mit einem Heimspiel gegen Stade-Lausanne-Ouchy beginnt. Eines scheint indes klar: Ein Rang in den Top 4 liegt für Yverdon durchaus im Bereich des Möglichen. Und nächste Saison, Uli Forte? «Wir wollen uns zu hundert Prozent auf diese Saison konzentrieren.» Alles andere komme noch früh genug. Für nationales Aufsehen sorgte Forte mit Yverdon am 26. Oktober, als er seinen früheren Verein, den FC Zürich, aus dem Schweizer Cup kegelte. Der Sieg im hoch spannenden Penaltyschiessen ist immer noch präsent. Forte: «Ja, das war wunderbar. Aber auch hier sage ich: Abhaken, es geht noch weiter.» Und zwar am 8. Februar, wenn Forte und Co. im Viertelfinal Lausanne-Sport empfangen und mit einem weiteren Sieg gegen einen Super-Ligisten in den Halbfinal einziehen wollen.

Der spezielle Draht zu Dietikons Pa Modou

Schon kurz nach Fortes Unterschrift unter den Vertrag bei Yverdon keimte in der Szene das Gerücht auf, Dietikons 32-jähriger Abwehrchef Pa Modou könnte ins Waadtland wechseln. Auf der Dornau rechnete man jedenfalls mit allem. «Dass Pam wieder in den bezahlten Fussball will, ist uns klar», sagte damals FCD-Chefcoach Daniel Tarone, «wir geniessen jedenfalls jeden Tag mit ihm.» Bis dato ist Pa Modou, aktuell für Gambia am Afrika-Cup engagiert, immer noch im Limmattal unter Vertrag. Der Grund für die Gerüchte: Uli Forte lotste Pa Modou vor über 15 Jahren als jungen Fussballer in die Schweiz. Damals coachte Forte noch den FC Wil in der Challenge League. Er erinnert sich:

«Nach der Zeit in Wil nahm ich Pa Modou mit zu St.Gallen und arbeitete mit ihm auch beim FC Zürich zusammen. Wir halten seither ständig Kontakt.»

Dass Pa Modou immer noch beim FC Dietikon in der 2. Liga inter spielt und nicht drei Klassen höher bei Yverdon, hat vor allem einen Grund. Nach der Ankunft von Forte im Stade Municipal wurde die zuvor löchrige Abwehr zu einem Bollwerk, kassierte in 15 Partien nur 14 Gegentore (vier davon alleine bei der 3:4-Niederlage in Schaffhausen) und hat aktuell am drittwenigsten Gegentore zugelassen. Ist die Akte Pa Modou also geschlossen am Neuenburgersee? «Wir werden sehen, was die Zeit bringt», sagt Forte nur. Keiner weiss besser als er, wie schnelllebig der Profifussball sein kann.

Uli Forte und der FC Uitikon Mitte Januar gehen die Nachwuchstrainings weiter Gross war die Verwunderung in der regionalen Fussballszene, als die Limmattaler Zeitung Ende Juli letzten Jahres meldete, dass Uli Forte fortan die Trainings der jüngsten Uitiker Kickerinnen und Kicker leiten würde. Und dies ehrenamtlich im Rahmen seiner «Uli Forte Kids Football School». Das sei für seinen Klub ein grosses Ereignis, freute sich Vereinspräsident Martin Cincera. Obwohl Forte kurz nach seiner Zusage beim FC Uitikon wieder eine Anstellung gefunden und Mitte August beim Challenge-League-Verein Yverdon unterschrieben hatte, liess er es sich nicht nehmen, das erste Training am 17. August 2021 persönlich zu leiten. Nach der Winterpause gehts mit den Einheiten laut FCU-Präsident Cincera Mitte dieses Monats wieder weiter. Und Profitrainer Forte? Er wolle mindestens einmal pro Monat persönlich vor Ort sein, lässt er auf Anfrage wissen.

