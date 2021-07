Profitrainer Uli Forte coacht Uitikons Fussball-Junioren

Fussball Profitrainer für Fussball-Nachwuchs: Uli Forte coacht künftig Uitikons jüngste Kicker Der frühere GC- und FCZ-Coach Uli Forte leitet ab Mitte August auf der Sportanlage Sürenloh ehrenamtlich die «Uli Forte Kids Football School». Anmelden können sich Interessierte noch bis Anfang nächster Woche. Ruedi Burkart 29.07.2021, 04.03 Uhr

Bald treibt er die Uitiker Fussballschüler an: Uli Forte, hier noch als Trainer des FC Zürich. Ennio Leanza/KEYSTONE

Das Fanionteam des FC Uitikon spielt zwar aktuell nur in der 4. Liga, also der zweittiefsten des Landes. Dennoch lässt der Klub um Präsident Martin Cincera jetzt aufhorchen. Ab dem 18. August bietet man einmal wöchentlich eine neue Fussballschule für Mädchen und Buben im G- und F-Juniorenalter an, das sind Kinder mit den Jahrgängen 2013 bis 2016. Als Aushängeschild konnte Cincera Profitrainer Uli Forte verpflichten, folglich nennt sich das neue Angebot «Uli Forte Kids Football School».