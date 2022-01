Fussball Profi-Ref Fedayi San: «Wir waren ja nicht in den Ferien» Der 40-jährige Fifa-Schiedsrichter aus Birmensdorf steht beim Rückrundenstart der Super League im Einsatz. Er leitet am Samstag die Partie FC Zürich gegen Servette. Die Vorbereitung darauf fand auch in Saudi-Arabien statt. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.01.2022, 15.55 Uhr

Fedayi San in seinem Element als Schiedsrichter im Fussballstadion. Martin Meienberger/Freshfocus

Mit einem Schmunzeln nimmt Fedayi San die durchaus ernst gemeinte Frage des Journalisten zur Kenntnis, was ein Profi-Schiedsrichter wie er während eines Meisterschaftsunterbruchs eigentlich tut. Schliesslich ruhte der Spielbetrieb in den obersten beiden Schweizer Fussballligen seit dem 19. Dezember, San hatte seinen letzten Einsatz vier Tage zuvor im Spitzenspiel zwischen den Young Boys und Basel. An diesem Wochenende geht die Saison nun in die zweite Hälfte.

«Wir haben das Gleiche gemacht wie die Spieler, wir bereiteten uns auf den Wiederbeginn vor», lautet die Antwort. Eigentlich logisch. Nur: Wie sieht das Wintertraining bei einem Schiedsrichter aus? Immer nur rennen, an der Kondition arbeiten, Steigerungsläufe und Liegestütze machen und gesund essen? «Nein, ganz so simpel ist es nicht», sagt der Birmensdorfer.

Krafttraining in Altstetten, Kondition auf dem Juchhof

Natürlich, Kraft- und Ausdauertraining stand in den vergangenen Wochen im Vordergrund. Zusammen mit seinem Schiedsrichter-Kollegen Sandro Schärer arbeitete San in einem Fitnesscenter in Altstetten, Runden drehten die beiden auf der Sportanlage Juchhof oder auf dem Utogrund, wo sie auf der 400-Meter-Bahn rannten. «Alleine trainieren macht erstens keinen Spass, und zweitens ist es auch nicht sonderlich motivierend. Aber mit Sandro zusammen das Programm zu absolvieren, das geht.»

Dass die Schweizer Spitzen-Refs diesen Winter in der Kälte trainieren mussten, ist – wen wundert’s – der Coronapandemie geschuldet. Früher dislozierte die nationale Schiedsrichter-Elite jeweils zur Rückrundenvorbereitung an die Wärme. Heuer jedoch blieben nicht nur die meisten Profiklubs aus Angst vor Corona zu Hause, auch die Unparteiischen liessen das Kofferpacken sein.

Das heisst, fast. San und Schärer durften nach Neujahr auf Einladung des saudi-arabischen Fussballverbands an zwei Partien arbitrieren, einmal ein Ligaspiel, einmal eine Partie im Cup. Schärer als Schiedsrichter auf dem Platz, San als sogenannter Video-Assistant-Referee (VAR) hinter einem Bildschirm. Bei strittigen Situationen hätte San via Mikrofon eingegriffen. «Es war eine schöne Abwechslung zum Trainingsalltag», meint San. Und wie war es bei den Saudis? Ein paar Tage in einem schönen Hotel, am Pool die Füsse hochlagern? Und ein grosszügiges Honorar für die beiden Einsätze? San winkt lachend ab und sagt:

«Wo denken Sie hin! Wir waren ja nicht in den Ferien. Eine Hotelübernachtung wurde uns von den Saudis offeriert, die Entschädigung für die beiden Spiele bewegte sich in einem ähnlichen Rahmen wie hier in der Schweiz.»

Um Zeit zu sparen und nicht eine zweite Nacht in einem Hotel verbringen zu müssen, nahmen die Schweizer für die Rückreise einen Nachtflug. Dass ausgerechnet San und Schärer von den Saudis angefragt worden sind, ist keine grosse Überraschung. Die beiden arbitrierten in ihrer Karriere – beide sind seit Sommer 2015 Fifa-Schiedsrichter – schon öfters Partien der Saudi Professional League.

Die Sache mit der Hollywood-Karriere

Leserinnen und Leser der «Limmattaler Zeitung» erinnern sich: Im vergangenen Jahr sorgte der Streifen «Das Spiel» für Furore. Der 17-minütige Kurzfilm stellte nicht die Spieler ins Zentrum, sondern den Schiedsrichter. Die Hauptrolle spielte Fedayi San. Anlässlich eines Super-League-Spiels von YB gegen Lugano erfährt man, wie der Unparteiische sich vorbereitet, und hört, was auf dem Feld gesprochen wird. Sehr nahe kommt der Zuschauer dem Schiedsrichter, seinen Selbstgesprächen und auch den Diskussionen mit den Spielern. «Das Spiel» lief in den Kinos als Vorfilm der Fussballdok «Football Inside». Während eines Mittagessens in einem Restaurant wurde San kürzlich auf seine Filmrolle angesprochen.

«Ich weilte an einem Workshop für Schiedsrichter in Bern, da sprach mich eine Dame in einem Lokal an und sagte, ich sei doch der Schiedsrichter aus dem Film. Ich bejahte. Und wunderte mich, dass man sich noch Monate nach dem Filmstart an mich erinnerte. Eine schöne Anekdote.»

Ab sofort gilt es für Fedayi San und seine Berufskollegen wieder ernst – die Super League und die Challenge League starten die Rückrunde. Und wo wird San im Einsatz stehen? «Sandro Schärer und ich arbitrieren am Samstag mit unserem Team im Letzigrund die Partie FCZ gegen Servette.» Für einmal muss San also nicht weit reisen, um seiner Arbeit nachzugehen.

