Fussball Pleite gegen U19-Juniorinnen: FC Schlieren verliert 9-Tore-Spektakel Die NLB-Frauen unterliegen im zweiten Vorbereitungsspiel gegen Luzerns Nachwuchs mit 3:6. Ruedi Burkart 23.01.2022, 13.36 Uhr

Happy Birthday! Andreia Do Couto (hier tanzt sie eine Luzernerin aus) feierte am Samstag ihren 25. Geburtstag. Ruedi Burkart

Das Positive vorweg. Die Schlieremer Fussballerinnen haben am vergangenen Samstag gegen die spielstarken U19-Juniorinnen des FC Luzern drei Treffer innert zehn Minuten erzielt. Luana Bonfardin, Geburtstagskind Andreia Do Couto und Luisa Gisler trafen zwischen der 53. und 63. Minute ins gegnerische Netz. Dumm nur, dass die Partie beim Seitenwechsel bereits 4:0 zugunsten der Gäste aus der Zentralschweiz gestanden hatte. «Die erste Hälfte war nicht gut, wirklich nicht», resümierte FCS-Chefcoach Alessandro Vicedomini, «nach der Pause wars dann besser.» Vor Wochenfrist hatte Schlieren noch mit 4:0 gegen die U19 von Aarau gewonnen.

0:4 nach 45 Minuten! Skeptischer Blick bei Schlierens filmender Assistenztrainerin Patrizia Dreyer. Ruedi Burkart

Weil die Rückrunde der NLB-Meisterschaft bereits Mitte Februar beginnt – und die Schlieremerinnen auch noch ein Trainingslager in Spanien absolvieren – müssen sie sich mit den Vorbereitungsspielen sputen. So kommt es bereits am nächsten Samstag zu einer weiteren Partie. Gegner dannzumal: Der FC Basel, ein Team aus dem Tabellenmittelfeld der Super League.

