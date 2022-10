Fussball Pflicht erfüllt: Der FC Dietikon siegt nach Steigerungslauf mit 5:0 Die Tore beim Sieg in der 2. Liga inter gegen Bubendorf fallen erst ab der 55. Minute. Zuvor hatte Dietikon Mühe. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.10.2022, 14.00 Uhr

Und wieder haben die Dietiker einen Gegner übersprungen: Bondoy Itoko im Zweikampf mit Bubendorfs Nico Simon. Valentin Hehli (15. Oktober 2022)

In der Schlussphase der unterhaltsamen Partie zwischen dem FCD und den Gästen aus dem basellandschaftlichen Bubendorf schickte die Herbstsonne doch noch ihre wärmenden Strahlen auf die Dornau hinunter. Das passte ganz gut zum Geschehen auf dem Rasen. Denn dort setzten die Dietiker Fussballer zur grossen Gala an. Zweimal traf Toko, der Supertechniker, der zuletzt verletzt gefehlt hatte, in der 55. und 61. Minute. Dann war Joker Gudelj (71.) an der Reihe, schliesslich drosch Di Gregorio einen Freistoss zentimetergenau in den gegnerischen Kasten (74.) und zu guter Letzt machte Rodriguez nach einem Zuspiel von Pepe mit dem 5:0 den Sack zu (83.).