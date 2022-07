Fussball Petar Ugljesic schlägt voll ein: Der FC Dietikon hat jetzt einen Torminator Der 2.-Liga-inter-Klub scheint seine offensiven Probleme behoben zu haben. Petar Ugljesic, der neue Mittelstürmer, erzielte in den ersten drei Testspielen sechs Tore. Zwei warens am Samstag beim 5:2 gegen seinen Ex-Klub Zug 94. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.07.2022, 20.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Schlagt ein, Jungs!» Die drei Neo-Dietiker Petar Uglijesic, Anto Gudelj und Dragan Gyorgiev (von links) jubeln über den 5:2-Erfolg gegen Zug 94. Claudio Thoma

Plötzlich schien das Toreschiessen die einfachste Sache der Welt zu sein. Schuss Petar Ugljesic, Abstauber Anto Gudelj volley aus der Luft – 3:2 für Dietikon. Weitschuss Fabio Rodriguez aus gut und gerne 25 Metern – 4:2. Idealer Pass von Gudelj auf Ugljesic – 5:2. Mit drei Treffern in den letzten zehn Spielminuten sicherte sich der FCD den zweiten Sieg im dritten Testspiel des Sommers. Auch wenn das Resultat ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, verdient war der 5:2-Erfolg der Limmattaler allemal. Gegen kräftemässig abbauende Zentralschweizer – die mit nur einem Ersatz-Feldspieler ins Limmattal fuhren – hielten die Dietiker den Druck bis zum Abpfiff konstant hoch und suchten immer wieder den Abschluss.

«Da wächst eine gute Truppe zusammen»,

meinte ein zufriedener Dietiker Teambetreuer Renato Casanova auf der Stehrampe der Dornau. Guter Dinge war nach dem Abpfiff auch Oliver Stajic. Der Assistenztrainer vertrat an der Seitenlinie seinen in den Ferien weilenden Chef Daniel Tarone und meinte nach dem Schusspfiff:

«Wir haben in der zweiten Halbzeit die Chancen verwertet, in der ersten taten wir uns noch schwer gegen die bissigen Zuger.»

Und wieder schlägt Petar Ugljesic zu: Hier trifft der 30-jährige Dietiker Stürmer in der 88. Minute zum Schlussstand von 5:2. Claudio Thoma Kampf um jeden Zentimeter: Hier duellieren sich Dietikons Fabio Rodriguez (rotes Dress) und der Zuger Anel Hodzic. Claudio Thoma Kaum zu stoppen war am Samstag der Neo-Dietiker Anto Gudelj (rotes Dress). Huer düpiert er Zugs Nikola Veljokvic. Claudio Thoma Nach einem Jahr in der Fremde spielt Michele Pepe (rotes Dress) wieder beim FC Dietikon. Claudio Thoma Auch er ist neu im FCD-Kader: Goalie Lukas Winzap. Claudio Thoma FCD-Regisseur Leandro Di Gregorio (rotes Dress) in Aktion. Claudio Thoma Dietikons Offensivspieler Davor Mutabdzic (rotes Dress) gegen Zugs Nikola Veljokvic. Claudio Thoma Vertrat seinen Chef an der Seitenlinie erfolgreich: FCD-Assistenztrainer Oliver Stajic. Claudio Thoma

Ein besonderes Augenmerk lag auf Petar Ugljesic. Der 30-jährige Österreicher wurde verpflichtet, um die Dietiker Offensive anzukurbeln. Bisher erfüllt der bullige Mittelstürmer die hohen Erwartungen voll und ganz. In den bisher drei Testspielen traf er sechsmal. Doch das Toreschiessen ist nicht die einzige Kompetenz des letztjährigen Zug-94-Knipsers. Mit seiner Präsenz sorgt Dietikons Nummer 8 grundsätzlich für Alarmstufe Rot beim Gegner und zieht immer mindestens einen Verteidiger auf sich, schafft so Räume für seine Mitspieler. «Der ist gut, der ist sehr gut», raunte einer der Zaungäste am vergangenen Samstag seinem Nachbar zu.

Der unerwartete Abgang von Sportchef Stellato

Sportlich läuft es bei den Dietikern also momentan nach Wunsch. In der Teppichetage hingegen hat sich in den vergangenen Wochen ein Vakuum aufgetan. Sportchef Marcello Stellato hat den Klub für Aussenstehende völlig überraschend nach etwas mehr als einem Jahr auch schon wieder verlassen und bei den Grasshoppers angeheuert. Da Stellato auch in der Sportkommission des FC Dietikon Einsitz hatte, ist dort nun eine Position vakant. Aktuell besteht ebendiese Kommission noch aus Cheftrainer Tarone und Vereinspräsident Claudio Lorenzet. Bis Redaktionsschluss war Lorenzet für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Dietikon - Zug 94 5:2 (1:2)

Dornau. – 50 Zuschauer. – Tore: 4. Bagavac 0:1. 33. Ugljesic 1:1. 44. Würmli 1:2. 68. Gyorgiev 2:2. 81. Gudelj 3:2. 86. Rodriguez 4:2. 88. Ugljesic 5:2.

Startformation Dietikon: Inaner; Pepe, Lazic, Pa Modou, Simao; Hasani; Mutabdzic, Rodriguez, Di Gregorio, Gyorgiev; Ugljesic. – Auf der Bank: Winzap, Shabani, Itoko, Gudelj. Alle wurden im Laufe der Partie eingewechselt.

Bemerkung: Cornerverhältnis 7:4.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen