Fussball Pa Modou scheitert mit Gambia: Das «Dietiker Märchen» am Afrika-Cup ist vorbei Der FCD-Abwehrspieler scheitert mit Gambia im Viertelfinal an Kamerun. Bei welchem Klub spielt er künftig? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.01.2022, 19.09 Uhr

Ob Gambia-Captain Pa Modou (blaues Dress) je wieder für Dietikon auflaufen wird, ist derzeit unklar. Ruedi Burkart

Am vergangenen Samstagabend traf sich die gesamte Mannschaft von 2.-Liga-inter-Klub FC Dietikon zum gemeinsamen Spaghetti-Essen. Dass dabei der Fernseher lief, war klar. Auch logisch: Man schaute sich zusammen den Auftritt von Pa Modou und Gambia im Viertelfinal des Afrika-Cups gegen Kamerun live an. «Pam», wie sie ihn in Dietikon nennen, konnte sich der Unterstützung seiner Dietiker Teamkollegen sicher sein. Schickten die Limmattaler ihrem Star doch Stunden vor dem Spiel eine Video-Grussbotschaft.

Allen Aufmunterungen zum Trotz verlief die Partie gegen den grossen Favoriten Kamerun nicht wie gewünscht. «Gambia zeigte zwar ein gutes Spiel. Aber gegen Kamerun reichte es dann eben nicht ganz», bilanzierte FCD-Chefcoach Daniel Tarone die Partie. Pa Modou spielte bei Gambia als linker Verteidiger, nach einer gelben Karte wurde der 32-Jährige ausgewechselt. Tarone:

«Gambia zeigte ein starkes Turnier, sie können stolz sein auf das Erreichte.»

Wie geht es nun in der Causa Pa Modou weiter? Kehrt er auf die Rückrunde der 2. Liga inter wieder zum FC Dietikon zurück? Oder unterschreibt der langjährige Super-League-Spieler noch einmal bei einem Profiverein? Tarone: «Stand heute weiss ich noch nichts Konkretes. Wir warten mal ab und sehen dann, wie sich die Dinge entwickeln.» Dass «Pam» noch einmal das FCD-Dress überstreifen wird, daran glaubt auf der Dornau niemand so richtig. Auch wann Pa Modou in die Schweiz zurückkehren wird, ist noch offen.

Am Tag, als Gambia am Afrika-Cup die Segel streichen musste, absolvierte der FCD sein drittes Vorbereitungsspiel des Winters und gewann eine verrückte Partie gegen Erstligist Zug 94 nach einem frühen 0:2-Rücksand noch mit 4:2.

Telegramm Dietikon (2. Liga inter) - Zug 94 (1. Liga) 4:2 (1:2) Dornau (Kunstrasen). – Tore für Dietikon: 44. Itoko 1:2. 50. Sylla 2:2. 70. Hezel 3:2. 85. Puglia 4:2.

Dietikon, Startformation: Inaner; Stamenkovic, Duvnjak, Hezel, Simao; Di Gregorio; Rodriguez, Caputo, Mutabdzic, Itoko; Sylla. – Ersatz: Kapic, Hasani, Lazic, Di Iorio, Mollet, Pinheiro, Puglia.

Bemerkung: Dietikon mit dem neu verpflichteten Davor Mutabdzic, einem 18-jährigen Deutschen aus der Nachwuchsabteilung des FC Baden, sowie Testspieler Jordan Puglia, einem 22-jährigen Mittelfeldspieler mit Vergangenheit im Nachwuchs von GC und FCZ.

