Fussball «Ob es ein Wunder braucht? Ein kleines vielleicht» Der FC Schlieren schwebt in der 2. Liga in akuter Abstiegsgefahr, fünf Runden vor Saisonschluss liegt der Verein immer noch unter dem Strich. Trainer Besnik Ramadani und Sportchef Antonio Caputo äussern sich. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.05.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit November 2017 beim FC Schlieren engagiert an der Seitenlinie: Chefcoach Besnik Ramadani. Alexander Wagner

Die Lage in Schlieren ist ernst, sehr ernst sogar. Der Klub, der im Sommer 2014 den Aufstieg in die 2. Liga schaffte, hat noch fünf Spiele Zeit, um den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden. Allerdings: Wie soll das gehen? Wie soll die verunsicherte Mannschaft jetzt plötzlich Punkte holen? Von bisher 21 Partien gewann Schlieren gerade mal deren fünf. Und: Was ist an den Gerüchten dran, dass es jüngst nach einem Training so richtig geknallt haben soll und Spieler davongelaufen sind? Vor dem wegweisenden Auswärtsspiel vom kommenden Sonntag gegen Witikon (Anpfiff um 11 Uhr) beziehen Trainer Besnik Ramadani und Sportchef Antonio Caputo Stellung.

Aufgeben ist keine Option: Besnik Ramadani (links) und Antonio Caputo wollen den FCS in der 2. Liga halten. Ruedi Burkart

Das Interview findet einen Tag nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen den designierten Aufsteiger Regensdorf statt. Nach dem Gespräch bieten die beiden das Team zu einer speziellen Trainingseinheit auf. An der nahen Limmat geniesst man einen glatten Abend, trinkt zusammen ein Bier und lüftet den Kopf vor den entscheidenden Wochen.

Nur mit einem Tor verloren gegen den voraussichtlichen Aufsteiger. So schlecht kann es um den FC Schlieren also nicht stehen.

Besnik Ramadani: Wir haben eine gute Partie gezeigt. Auch Regensdorfs Trainer Beat Studer lobte unser Spiel. Aber damit können wir uns nichts kaufen.

Eine Woche zuvor gab's eine blamable 0:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten Meilen.

Antonio Caputo: Das war eine ganz schlechte Leistung. Es gibt da nichts zu beschönigen.

Fakt ist: Der FC Schlieren liegt zwei Zähler unter dem Strich, hat zudem viel mehr Strafpunkte auf dem Konto als die direkte Konkurrenz. Und ebendiese Strafpunkte zählen bei Punktgleichheit.

Ramadani: In den anstehenden fünf Spielen können wir noch maximal 15 Punkte holen, diese Rechnung ist schnell gemacht. Und die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Regensdorf hat mir gezeigt, dass wir es schaffen können, auf einen Nichtabstiegsplatz zu kommen. Zudem: In den vier Jahren, die ich jetzt beim FC Schlieren tätig bin, hatten wir immer wieder solch ernste Situationen zu überstehen.

Abgestiegen ist Schlieren in dieser Zeit nie.

Ramadani: Wir können Abstiegskampf. Aber klar, es wird jetzt sehr schwierig. Da machen wir uns nichts vor. Oder, Toni?

Caputo: Die sportliche Lage ist ernst, das weiss jeder hier auf dem Zelgli.

Braucht es ein Wunder?

Caputo: Wir müssen elf bis zwölf Punkte holen, nur schon wegen der vielen Strafpunkte, die wir auf dem Konto haben. Ob es ein Wunder braucht? Ein kleines vielleicht (schmunzelt).

Wie geht die Vereinsführung mit der ganzen Situation um?

Ramadani: Fragen Sie Präsident Marco Seifriz, der steht grad dort drüben im Restaurant.

Caputo: Wir tauschen uns regelmässig aus. Auch, ob die Mannschaft einen frischen Wind braucht vor den entscheidenden Spielen, war ein Thema.

Sie beide sind immer noch da.

Ramadani: Wir ziehen zusammen den Karren aus dem Dreck.

Caputo: Wenn aus diversen Gründen plötzlich sechs Stammspieler an einem Spiel fehlen, dann wird es natürlich schwierig. Der FC Schlieren hat kein übermässig breites Kader. Das ist nun mal ein Fakt, das sollte man nie vergessen.

Wie wird die Woche hindurch trainiert?

Caputo: Gut, intensiv, konzentriert.

Aber offenbar nicht immer. Es soll kürzlich zu einem heftigen Knall in der Garderobe gekommen sein. Spieler seien davongelaufen. Ist an diesem Gerücht etwas dran?

Ramadani: Was intern passiert, bleibt intern.

Also stimmen die Gerüchte?

Ramadani: Ich brauche Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren und für den FC Schlieren alles geben. Und nicht solche, die bei uns sind, weil sie Geld verdienen wollen.

Caputo: Wir haben einem Spieler gesagt, dass wir ab sofort nicht mehr auf ihn zählen. Zwei seiner Kollegen haben sich mit ihm solidarisiert und sind ebenfalls gegangen. Das ist alles.

Das Kader wurde so noch schmaler.

Ramadani: Wie schon gesagt, wir wollen Spieler mit Herz und Leidenschaft für den Verein.

Wo der FC Schlieren in der kommenden Saison spielen wird, ist noch nicht klar. Das macht die Planung wohl nicht ganz einfach.

Caputo: Ja, das ist so. Es ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben momentan einen Plan A und einen Plan B. Einen für die 2. Liga, einen für die 3. Liga. Natürlich hoffen wir auf Plan A. Und da laufen auch schon Gespräche mit potenziellen neuen Spielern.

Diese Gespräche drehen sich auch um Geld.

Caputo: Wenn einer als Erstes fragt, wie viel er bei uns verdienen kann, dann ist dieses Gespräch ziemlich schnell beendet. In Schlieren zahlen wir keine Entschädigungen. Das war bisher so, und das wird auch so bleiben. Mit dieser Ausgangslage neue Spieler zu holen, ist eine Herausforderung.

Und wie sieht Plan B bei einem Abstieg in die 3. Liga aus?

Caputo: Dann wird es mit Sicherheit einen Umbruch im Team geben. Dann führt unser Weg in erster Linie über junge, hungrige Spieler. Einige der älteren Herren werden sich dann wohl zu den Senioren zurückziehen.

Besnik Ramadani, Sie sind seit November 2017 Trainer des FC Schlieren, also seit über vier Jahren. Eine lange Zeit im Amateurfussball. Ihr Vertrag läuft noch bis im Sommer 2023.

Ramadani: Korrekt. Ich kann mir vorstellen, worauf Sie hinauswollen.

Werden Sie den Vertrag auch bei einem Abstieg in die 3. Liga erfüllen?

Ramadani: Der Captain geht nicht vom sinkenden Schiff.

Sie würden also einen direkten Wiederaufstieg mit dem FC Schlieren in Angriff nehmen?

Ramadani: Wir versuchen alles, dass wir im Sommer nicht in der 3. Liga spielen müssen.

Caputo: Wir werden nach der Saison – egal, wie sie ausgeht – knallhart die Lage analysieren. Und dann sehen, wie es für alle Beteiligten weitergeht. Wenn der Vereinsvorstand mit uns weiterarbeiten möchte, dann können Besnik und ich uns vorstellen, den Vertrag zu erfüllen. Und wenn nicht – es gibt auch ein Leben ohne Fussball.

Tatsächlich?

Caputo: Na ja, nicht wirklich (lacht).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen