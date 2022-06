Fussball Nur ein Vollerfolg zählt: Ein Sieg im letzten Heimspiel und die «Finalissima» steht Der FC Dietikon empfängt am Samstag um 18 Uhr in der zweitletzten 2.-Liga-interregional-Runde Unterstrass. Drei Punkte sind Pflicht. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.06.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hoffentlich sind die Zuschauerränge auf der Dornau am Samstag gegen Unterstrass besser gefüllt. Dietikons Davor Mutabdzic (rotes Dress) und seine Teamkollegen hätten grosse Unterstützung der Fans verdient. Henry Muchenberger

Die Entscheidung naht. Zwei Runden noch, und dann ist klar, ob der FC Dietikon die direkte Rückkehr in die 1. Liga schafft. Oder ob die Limmattaler ab August eine zusätzliche Runde in der 2. Liga interregional absolvieren müssen. Los geht der Endspurt am späten Samstagnachmittag um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen Unterstrass.

Der Quartierklub hat den Ligaerhalt nach zuletzt drei Siegen in Serie (mit einem Gesamtskore von 8:2) bereits geschafft und tritt auf der Dornau ohne Druck an. «Wir werden befreit aufspielen und wollen zeigen, dass wir auch mit favorisierten Teams mithalten können», sagt Unterstrass-Trainer Robert Hüsser zur Ausgangslage. Dass sie das können, haben seine Akteure schon verschiedentlich bewiesen. In der Hinrunde gewannen sie gegen Dietikon mit 3:1, in der Rückrunde zwackten sie Muri mit einem 3:3 einen Punkt ab.

Tarone: «Wir sind froh, haben wir es in den eigenen Füssen»

Beim FC Dietikon liegt der Fokus seit Tagen auf dem zweitletzten Spiel der Saison. «Wir sind froh, haben wir es in den eigenen Füssen. Jetzt ist Schluss mit Hoffen und Bangen. Ein Sieg gegen Unterstrass, und dann wird in einer Woche in Muri ein richtiges Finalspiel stattfinden», sagt FCD-Cheftrainer Daniel Tarone. Dass er nach der geschichtsträchtigen 10:0-Gala vor Wochenfrist gegen Wangen bei Olten gross Änderungen in der Startformation vornehmen wird, ist nicht anzunehmen. Tarone:

«Warum soll ich viel ändern? Es läuft ja grad sehr gut bei uns.»

Auch wenn noch unklar ist, in welcher Liga die Limmattaler in der Saison 2022/23 spielen werden, das Kader nimmt bereits konkrete Formen an. Erste Transfers wurden bereits getätigt, weitere sollen laut Vereinspräsident Claudio Lorenzet noch folgen. Namen werden in dieser Phase der Meisterschaft noch keine öffentlich genannt, verraten sei allerdings bereits, dass der FCD aktuell fünf Akteure mit 1.-Liga-Erfahrung unter Vertrag genommen hat. «Darunter sind zwei Stürmer, die unsere Offensive befeuern sollen», sagt Lorenzet. Die Arbeitspapiere gelten sowohl für die 1. Liga als auch für die 2. Liga interregional.

Fussball 2. Liga interregional

FC Dietikon – Unterstrass, Samstag, 18 Uhr, Sportanlage Dornau, Dietikon.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen